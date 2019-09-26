Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

//Интервью 13+

26 сентября 2019, 07:46 [ «Аргументы Недели», Алена Ярошевич ]

В ходе беседы политик рассказал «АН», зачем ему нужен Telegram-канал, о конкретных проектах, реализующихся в Саратовской области, и есть ли светлое будущее у опустевших и пьющих российских сел.

- Известно, что многие депутаты завели собственные Telegram-каналы. С чем это связано, на ваш взгляд?

- Появление Telegram-каналов это, прежде всего, необходимость. В моем случае причина – в распространении огромного количества ложной информации. Уже много лет работаю в органах власти и лично наблюдаю за вбросом в Сеть так называемых фейковых новостей и статей. Такое положение вещей совершенно не устраивает. Поэтому и решил завести свой Telegram-канал - он, кстати, не анонимный. В нем организовал беспристрастный диалог с избирателями, чтобы доводить до них правдивые сведения о своей работе и позиции по тому или иному вопросу.

Сейчас часто можно услышать, что подобный информационный мусор «бьет» не только по конкретному политику, но и по стране в целом. Не согласен с такой формулировкой. Все-таки сама по себе журналистика не является вредоносной. Говорю это, поскольку еще со школьной скамьи имел прямое отношение к творчеству: писал стихи, книги. Благодаря, в том числе, и моему каналу «Пара слов», согласно рейтингу, опубликованному в газете «Коммерсантъ», вошел в десятку самых цитируемых депутатов в СМИ, что очень приятно. Такой отклик людей говорит о том, что они меня слышат, понимают и доверяют, а значит, такая форма общения приемлема для всех.

- Возникает вопрос, почему выбор пал именно на эту платформу? Роскомнадзор счел данный мессенджер не совсем легитимным и продолжает бороться с ним. Тем не менее, большое количество чиновников активно пользуется Telegram.

- Начал работать в Telegram, когда данная платформа только начала развиваться, и никаких запретов еще не было. Им, безусловно, можно пользоваться, однако, постоянное возникновение анонимных каналов и чатов считаю неправильным.

Кстати, когда Роскомнадзор объявил, что Telegram находится вне законодательства, перешел в аналогичный мессенджер ТамТам. К слову сказать, порядка 5-ти тысяч моих подписчиков последовали за мной. Когда же Telegram был разблокирован, вернулся и продолжаю здесь свою работу.

- В ТамТаме у вас остался канал?

- Да, остался, но не всегда удается совмещать работу сразу на двух платформах. Когда возникает необходимость освещать свою деятельность, невольно «сталкиваюсь» с местными корреспондентами, опережая их в выпуске, допустим, каких-то новостей. Но всегда подчеркиваю, что ни в коем случае не отнимаю у них хлеб и не являюсь для журналистов конкурентом. Отмечу, что мои материалы основаны на правде и направлены исключительно на информационную защиту людей.

- Вы представляете Саратовскую область. Нельзя сказать, что этот регион славится какими-либо ресурсами или курортами, как, допустим, Север или Краснодарский край.

- Да, но могу сказать немножко по-другому. Конечно, это не Север, богатый своими природными ресурсами. Вот только первый газ, пришедший в Москву, был добыт на Елшанском месторождении в Саратове. Таким образом, становится ясно, что деятельность «Газпрома», нашего общего достояния, берет свое начало именно в Саратовской области. А дальше вопрос, что от этого получаем.

Что же касается курортов, то нельзя оспаривать преимущество Краснодарского края в этом отношении. Но Хвалынский район с его лесами – родина великого живописца Петрова-Водкина, прекрасная река Волга, просторы бескрайних степей, откуда начинается Российская Федерация. Не забудем и о Балашовском районе – одном из частных имений семьи Нарышкиных. Наша область обладает огромным потенциалом. И речь здесь идет не только о туризме и экологии.

В связи с действующими Указами Президента в регионе разрабатываются и реализуются проекты по улучшению жилищных условий граждан, в числе которых и многодетные семьи. Также, приоритетным является обеспечение устойчивого роста доходов жителей области и пенсионных выплат, индексация которых должна превышать уровень инфляции. Люди в старости должны жить, а не доживать. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, например, считает, что при формировании бюджета его необходимо рассматривать не с позиции цифр, а с позиции реально осуществимых программ, нацеленных на каждого жителя того или иного региона.

Задач и проблем из категории «грандиозных» у нас, разумеется, много. Среди них и ремонт дорог, и открытие в этом году международного аэропорта «Гагарин», который, кстати, построен во многом благодаря самому непосредственному участию спикера Госдумы Вячеслава Володина. Отмечу, что он является первым российским аэропортом, построенным в чистом поле с нуля, и отличается высокой степенью безопасности полетов.

Или взять, к примеру, развитие сельского хозяйства, которому в Указе Президента отведена отдельная строка. Сама по себе Саратовская область попадает в зону рискованного земледелия, когда практически все зависит от климатических условий. Этот год для нас, аграриев выдался довольно-таки тяжелым: солнце беспощадно, а дождей мало. Раньше мы собирали порядка 6 миллионов тонн зерна, в этом году –

3 миллиона тонн. Хотя уборочная кампания еще не завершена, так что окончательная цифра изменится.

Затронем и тему здоровья. В апреле в ходе планового отчета Дмитрия Медведева о работе правительства в 2018 году в Госдуме руководителем нашей фракции было озвучено предложение об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.Причем мы говорим о полноценном питании, включающем не только горячее блюдо и горячий напиток, но и соки, и молоко. Данный законопроект, авторами которого стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также лидеры всех думских фракций, был принят в первом чтении, уже одобрен Правительством РФ, на подходе второе чтение. Сюда же можно отнести активную пропаганду спорта среди молодежи, которая включает в себя строительство разного рода стадионов, бассейнов, формирование хоккейных клубов. Многие спортивные площадки, в том числе в сельской местности, создаются на основе благотворительной помощи. Они представляют собой открытое кортовое покрытие для футбола, волейбола с уличными тренажерами, что дает возможность заниматься и детям, и их родителям в любое время суток.

- Понятно, что в регионах на счету каждый рубль. Как на этом фоне воспринимаются, например, свадьба Ксении Собчак?

- Поведение зажравшейся элиты, которое мы часто наблюдаем, вызывает всплеск негодования общественности. И это понятно. Подобные инциденты развращают общество. Иной раз думаю, что это делается намеренно. Такие негативные явления, как стрельба на улицах, пьяные драки, доведенная до абсурда свадьба Собчак, наплевательское отношение к нашим памятникам – это следствие переизбытка денежных средств. Такие люди, ставящие себя выше закона, уверены: чем похабнее, тем лучше. Считаю это позором, в том числе, и бедой для родителей. Мне доводилось видеть в стенах Государственной Думы отца Собчак, его работу – ничего общего между ним и манерами его дочери нет и быть не может. Но мы же понимаем, в наш век идет война - информационная и идеологическая, которая навязывает россиянам идею свержения ныне существующего строя. Влияние извне несет в себе реальную угрозу.

- Актуальная тема - сельское хозяйство. Данная проблема охватывает ведь не только тотальный дефицит инфраструктуры в регионах, но и отсутствие подготовленных кадров. Как сделать так, чтобы люди, живущие в российской глубинке, не спивались или не стремились так активно в столицу – страна же пустеет? Имеются ли конкретные программы перераспределения бюджета на села, райцентры, и есть ли вообще решение данной проблемы?

- Могу сказать, что село, наряду с производством, в современной России все-таки развивается. В Саратовской области, допустим, есть Александрово-Гайский район, который граничит с Казахстаном. Он представляет собой пустынную зону, и люди здесь получают дотации за проживание и работу в безводной местности. В рабочих поездках лично наблюдал, как здесь совершенствуется животноводство, хотя 5-8 лет назад в данном районе можно было увидеть лишь пустующую заросшую равнину. Вы, конечно, правы, говоря, что есть проблемы на селе. И вопрос заключается в том, как вернуть жителей назад в свой родной край.

Сельхозпроизводители мне часто говорят: «Николай Васильевич, как же так: дороги стали лучше, организована реконструкция домов культуры за счет федерального бюджета, ремонтируются школы, спортивные залы для детей. Так почему же комбайнеры увольняются, а трактористов и вовсе не найти?» Отвечаю им: «Так может вам самим попробовать мотивировать своих работников, повышая им зарплату, предоставляя соцпакет, а не надеяться только, как обычно, на государство?» Платить-то людям кто будет? Государство за все время своего существования никогда не решало все проблемы полностью. Во времена царской России было развито меценатство, появлялись земские больницы и школы. В советскую эпоху, как мы помним, строительство дорог, жилья, разного рода выплаты работникам ложились на плечи сельхозпредприятий. Причины сложившейся ситуации кроются, прежде всего, в отсутствии условий для жизни в сельской местности. И дело здесь не только в дорогах или покосившихся домах. Совершенствование производства, обусловленное закупкой высокотехнологичного оборудования, требует серьезной профподготовки кадров. Это раньше простой советский мужик, стащив очередной мешок картошки или зерна и продав его за бутылку самогона, сидел за трактором да песни распевал. Сейчас подобное уже не пройдет. Впрочем, и запросы россиян растут. Им не нужны просто жилые коробки, они хотят благоустроенные районы, в которых есть и газоны, и площадки, и магазины, и секции. Эту задачу мы постепенно и стремимся решить.