Участник резонансного заплыва «За чистый Байкал» Заур Закраилов о спорте и коварстве холодной воды

//Интервью 13+

21 сентября 2019, 14:38 [«Аргументы Недели», Алена Ярошевич ]

Один из пловцов-экстремалов, участников марафона, Заур Закраилов дал эксклюзивное интервью «Аргументам недели». В ходе беседы он поведал о том, как удалось преодолеть десятки километров безжалостно холодной воды, являясь непрофессиональным спортсменом, а также о своем непростом, но интересном жизненном пути.

Участники и очевидцы рекордного заплыва «За чистый Байкал» рассказали о том, как это было

Уникальный заплыв, выходящий за рамки человеческих возможностей, был организован в поддержку бесценного озера Байкал. Волна восхищения такому самоотверженному поступку прокатилась в Интернете по всем регионам нашей страны.

- Вы изначально верили в успех этого рискованного мероприятия или просто хотели испытать себя?

- Откровенно говоря, с самого начала я непоколебимо верил в успех. И дело здесь не в каком-то размытом чувстве, а в тщательной подготовке. Забросив в Москве все дела, я вернулся домой для тренировок. Задача передо мной стояла, прямо скажем, непростая: в ледяной воде находиться-то непросто, что уж говорить о том, чтобы плыть. Так что основная цель была развитие физической выносливости. Тренировки включали в себя строгое ограничение воды и еды, а также постоянную нагрузку: бег 15-20 километров, многочасовые заплывы в Грозненском море. Даже в полночь, когда тело уже отказывалось слушаться, я продолжал упражняться, потому что понимал серьезный риск предстоящего мероприятия. Могу с уверенностью сказать, что в воде самой коварной является судорога, когда ты не просто не можешь двигаться, ты тонешь, не успевая при этом даже вскрикнуть или вздохнуть. Об этом знаю не понаслышке. Как-то, участвуя в заплыве, и являясь его организатором, у меня свело ногу – я фактически не чувствовал всю правую сторону тела, рядом же плыл наш гость, которому на тот момент было 73 года. Обернувшись к нему, я увидел сильно посиневшее лицо и понял, что он просто не в состоянии доплыть до берега. Это беспокойство за чужую жизнь как раз и помогло мне: мгновенно забыв о судороге, я кинулся к спасателям, и они смогли вовремя оказать мужчине помощь. Возвращаясь к тренировкам, объясню, зачем требовалось плавать аж до 4-х утра: я хотел поймать это предсудорожное состояние, чтобы научиться справляться с ним. И пару раз мне это удалось.









Участники заплыва Евгений Семеняка, Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов

- Что вы почувствовали, оказавшись на Байкале?

- Расскажу интересную предысторию. Перед этим событием, во время Рамадана, мой московский друг пригласил меня к себе в ресторан. Данный пост предусматривает воздержание от пищи и питья в дневное время суток. Так вот, вечером он принес мне бутылку воды, добытой из скважины в зоне Байкала. Сделав глоток, я ощутил вкус настоящей живой влаги и осознал, что это как раз то наследие, за которое стоит бороться. То есть до того, как окунуться в воды Байкала, я уже успел «прикоснуться» к нему. Отмечу, что вообще мое отношение к природе, морям, озерам сродни любви к кому-то родному.

- Как вас встретили на родине в Чечне после достигнутого рекорда, и была ли реакция жителей для вас неожиданной?

- Если обратиться к истории моего региона, то становится очевидным факт: чеченцы многое пережили, и их крайне сложно чем-то удивить. До старта в соцсетях молодежь публиковала большое количество новостей с «кричащими» названиями, наподобие: «Чеченец переплывет Байкал» и т.д. В принципе все знали о предстоящем заплыве, но никто не думал, что такое возможно, особенно для непрофессионального пловца.

Конечно, когда я вернулся домой, встреча оказалась очень бурной. Пришли односельчане, друзья, родные и близкие. Колонна машин растянулась почти на километр. Глава республики Рамзан Кадыров также не оставил это знаменательное событие без внимания, заявив, что всегда верит в успех дела защиты природы. "Когда Заур заявил о намерении переплыть "Славное море - священный Байкал", некоторые скептики говорили, что вряд ли молодой человек, выросший в горной Чечне, сможет совершить такой спортивный подвиг. Но он подал пример миллионам молодых людей, доказав, что истинная вера в себя и свои возможности, постоянные тренировки способны преодолеть любые преграды!", написал Р. Кадыров на своей странице в Инстаграм. Такое искреннее участие и близких, и совершенно незнакомых людей, безусловно, вдохновляет и мотивирует. Да что говорить, во время пребывания в этой воде было стойкое ощущение, что сам дедушка Байкал нас поддерживает и одобряет.

- Вы обмолвились, что не являетесь пловцом, но ведь и профессиональным спортсменом вас не назовешь. Каков ваш жизненный путь, и было ли в нем место для спорта?

- Вообще у меня была очень сложная и по-своему интересная жизнь. Во время войны нам пришлось покинуть родной край и обосноваться в Волгоградской области. В то время я учился в начальных классах, и в общей сложности сменил порядка 5-ти учебных заведений. Когда тебя «кидает» из одной среды в другую, и ты не успеваешь не то, чтобы привыкнуть, но даже завести друзей, – это суровая, но крайне полезная жизненная школа. В нашем селе была единственная секция бокса, туда и пошел. Три года занятий не прошли даром: постепенно я начал выезжать на соревнования. И тут все оборвалось: мне удалили аппендицит, оперировали же фактически в полевых условиях, и саму процедуру я перенес очень тяжело. Это поставило крест на возможной карьере боксера. Но спорт я все равно не бросил.

Потом поступил в Волгоградский государственный университет на факультет мировой экономики, получил сначала один диплом, затем второй. В студенческом общежитии мой друг-земляк затащил меня на занятия по вольной борьбе. С этим видом спорта я никогда не сталкивался на практике. В итоге пришел-таки на первую тренировку в школу олимпийского резерва просто понаблюдать. Тренер Геннадий Леонтьевич – мужчина в летах – как-то кисло на меня посмотрел и с ухмылкой произнес: «Ну что, нохчий (самоназвание чеченцев – Прим. ред.), будешь выступать? Завтра чемпионат области по вольной борьбе». Нотка некоторого пренебрежения в его голосе меня сильно задела, поэтому я, не раздумывая, согласился. Когда же пришел на взвешивание перед соревнованием, с жадностью смотрел по сторонам, пытаясь понять и на ходу изучить правила боя. В итоге с трудом, но дошел до полуфинала, где «наткнулся» уже не на новичка, а на мастера спорта международного класса. Вот с ним мы и «отметили День космонавтики», что называется: кидал он меня через ковер, конечно, знатно. Тем более ситуация "осложнялась" тем, что мы оба были с Кавказа. А друг подходит и говорит: «Ну даешь! Заур, да ты, будучи на соревнованиях по вольной борьбе, ухитрился принять боксерскую стойку! О чем здесь вообще переживать!» (смеется) Но я дал себе слово, что обязательно одержу победу. После полугода изнурительных тренировок я вернулся на чемпионат. Кстати, именно там ко мне пришла любовь к плаванию: один из дней, в рамках подготовки, обязательно включал в себя заплывы на разные дистанции. А знаете, как у нас в регионе учат плавать? Мальчишек просто кидают в воду, как котят, а они уже сами ухитряются выплывать на поверхность. Взрослые, разумеется, страхуют, но помощи от них ты не дождешься, так что волей-неволей начинаешь плыть.

Через какое-то время мы с моим товарищем уже вместе открыли спортивный клуб «Аква-Панкратион», что в переводе означает «борьба на воде». Название как раз и раскрывает то, что мы стараемся развить у ребят: координацию, выносливость, упорство, стремление к здоровому образу жизни.

- Вы же развиваете в республике еще и мечевой спорт?

- Верно, у нас даже есть Федерация современного мечевого боя, его организаторы родом из России. Помню, как-то в Москве я попал на историческую реконструкцию древнего сражения на мечах. Впечатление от увиденного оказалось настолько сильным, что я всерьез «загорелся» и решил наряду с самбо развивать и это направление в своем регионе. Сражение на мечах крайне вписывается в наш менталитет, культивируя лучшие традиции вайнахского народа. Поэтому именно чеченский мечевой бой – это та же спортивная секция, но максимально адаптированная под нашу культуру. И спрос на такие занятия только растет. К слову сказать, село, откуда я родом, планирую сделать центром самбо в Чечне.

Уникальный экологический заплыв нашел отклик и среди российских парламентариев. В частности, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей Шамсаил Саралиев поздравил участников: «...Триумфальный исторический заплыв «За чистый Байкал», который они совершили, является своего рода подвигом во имя спасения от экологической катастрофы легендарного озера. Факт загрязнения Байкала рассматривается как серьезная проблема уже не первый десяток лет, и ее актуальность возрастает, ведь Байкал – большой источник пресной воды.









Целью акции было привлечение внимания общественности к данной проблематике. Спортсмены не только провели в ледяной воде практически сутки, но и собирали в лодку встреченный на пути мусор. Они подали достойный пример миллионам людей, доказав, что обеспокоенность, связанная с негативными последствиями человеческой деятельности, касается всей планеты в целом.

Благодаря же грамотной политике Рамзана Кадырова, в Чечне созданы все условия для развития спорта и продвижения его на новый уровень. Подтверждение тому – мировой рекорд нашего земляка. Именно с таких людей молодежи следует брать пример...»