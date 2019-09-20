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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Интервью 13+

Полковник в отставке КГБ ЛССР: Олег Смоленков, действительно, «крот»

20 сентября 2019, 15:49 [«Аргументы Недели», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

До сих пор не утихает история со «шпионским скандалом», в котором главное действующее лицо – Олег Смоленков. Кто же такой г-н Смоленков? Шпион, который передавал информацию из Кремля американским спецслужбам или «раздутая» фигура. «Аргументы Недели» обратились за комментариями к полковнику в отставке КГБ Латвийской ССР. Назовем его «господин Х».

- Кто такой г-н Смоленков? Действительно, шпион?

- Да. А почему это вызывает сомнения? Посудите сами, его разыскивают российские спецслужбы сейчас, ранее он работал в аппарате президента РФ, потом исчез. И что тут думать? Разве у российских спецслужб нет другой заботы, как искать, допустим, обычного человека. Ни одна спецслужба в мире не станет тратить время, деньги, чтобы искать «простого» человека. Да, он, действительно, «крот».

- Как писали СМИ, Олег Смоленков довольно долго работал в офисе президента РФ, занимал хорошую должность в МИД РФ, да и его карьера, вообще, была благополучной. Зачем ему работать, допустим, на ЦРУ?

- А я не уверен, что он работал на ЦРУ. В Америке существует множество секретных служб. Да, он работал на американские спецслужбы. Работал долго. Мог и дольше работать, но «запахло жареным». Чем могли эти службы его «зацепить»? Есть два варианта: деньги и усталость. Объясняю. Человек имел дело с определенной секретной информацией. Долго имел. И в один «прекрасный» момент его все «достало». Поверьте, такое случается. Возможно, находясь за границей он где-то и когда-то «намекнул». Бывает такое. И сформировалось предложение: а почему бы не поделиться вам, господин хороший, той информацией, которая проходит через «руки». 

- Странно… И российские спецслужбы не распознали в нем шпиона?

- Нет. Данный господин – профессионал. Он далеко «не пешка», как сейчас пытаются его представить некоторые СМИ. Разве «пешка» может иметь такой дом в США? Думаю, что Смоленков «заработал» не тысячи, а гораздо, гораздо больше.

- Но почему он не продолжал работать и дальше?

- Повторяю, что ситуация накалилась. Видимо, ему было сказано, что… хватит. Его могут взять, простите, российские спецслужбы за одно место. Вот вам и спокойный отъезд в Хорватию. А далее… Ему помогли исчезнуть.

-Но сегодня его разыскивают спецслужбы России. Какова вероятность, что найдут?

- Его могут искать долго и нудно. Вы думаете, что американские спецслужбы этого не понимают? Прекрасно понимают. Уверен, что он находится под «программой защиты свидетелей». Не думаю, что так его легко можно найти.

- Допустим, его нашли. Ликвидация возможна?

- Глупо отрицать такой вариант. История доказывает это. Вспомните, кто Троцкого ликвидировал? А Березовского? Подумайте сами, жил спокойно в Британии г-н Березовский и вдруг решил повеситься на «шнурке». Конечно, на 30% можно допустить и это, но я не верю. Можно другими способами уйти из жизни: налить ароматную ванну, включить классическую музыку, например, Моцарта, налить бокал вина и вскрыть себе вены. Классика! А непонятно где, на «шнурке»... Нет, не верю. Поймите, определенные люди в России предатеьство не прощают. Видимо, и Березовскому не простили.

- Благодарю за беседу.

 

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