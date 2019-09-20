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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Интервью 13+

Актриса Ирина Баринова: «Я спокойно отношусь к драгоценностям, мехам, брендам»

20 сентября 2019, 15:03 [«Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]

Ирина Баринова - актриса театра и кино. Окончила ГИТИС. В её творческом багаже более сорока работ в кино и на телевидении. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Выжить после», «Гром», «Ранетки», «Домработница», «Большая нефть», «Женить Казанову», «Соврёшь – умрёшь» и короткометражному фильму Андрея Звягинцева «Тайна».

- Ирина, чем вам была интересна роль в фантастическом сериале «Выжить после»?

- Это одна из самых любимых моих ролей. У меня были великолепные партнёры, потрясающая группа и невероятный материал! Хотя съёмки были непростые. Второй сезон мы снимали, когда было очень холодно. А я играла в декольтированных платьях. И плюс, 16 страниц немецкого текста. Я была помощницей интернационального злодея, который общался со мной сугубо на немецком языке. Третий сезон «Выжить после» мы снимали, напротив, когда было очень жарко. В общем, постоянно преодолевали и природные, и языковые трудности, но было безумно интересно!

- Если уж мы заговорили о фантастике, каким вы видите наше будущее лет через десять?

- Надеюсь, мы всё-таки пойдём по пути сохранения этого мира. Я верю в людей! Сейчас и у нас, к счастью, начался раздельный сбор мусора – стекло, пластик, бумага. Люди, надеюсь, одумаются и осознают, что в этом мире жить им, их детям. Я вообще очень люблю фантастику, увлекаюсь ей с детства. И многое, что описывали авторы, казалось невозможным. Как наши сотовые телефоны, видеосвязь, например. Я лично надеюсь на открытие телепортации. Потому что путешествие из точки А в точку Б занимает слишком много времени, которое можно потратить с большей пользой и
удовольствием. Как это будет сделано, не знаю, я не физик. Но – даёшь телепортацию! Мне кажется, что и в медицине будет множество серьёзных прорывов. Клонирование всех человеческих органов, например, пересадка их.

- А вас не пугает ситуация, когда человек будет полностью состоять из клонированных органов?

- Ничего страшного. Душа-то остаётся.

Актриса Ирина Баринова: «Я спокойно отношусь к драгоценностям, мехам, брендам»

- Вы сыграли одну из главных ролей в картине «Соврёшь – умрёшь». Как считаете, в какой ситуации лучше соврать, чем сказать правду?

- Вы знаете, я верю в ложь во имя спасения. Если от этого никому не хуже, а только лучше, я за эту ложь. Возьмём детский пример. Бабушка дарит своему любимому внуку подарок и спрашивает: «Тебе нравится?» А ребёнок честно отвечает: «Нет!» Ну, и кому от этого лучше? Расстроил бабушку…

- В фильме «Большая нефть» рассказывается о геологах и простых работягах. Сейчас редко снимают фильмы с подобными героями. Чем запомнились те съёмки?

- Такие фильмы надо обязательно снимать. Люди должны понимать, откуда всё появилось, какой ценой, каким здоровьем завоёваны богатства Родины. У меня была большая роль, я играла жену главного героя. Физически было достаточно сложно. Представьте, полгода съёмок в Сургуте. А я очень плохо переношу холод. Мы часто снимали на улице, когда вся группа стояла в куртках-«алясках», мы же - в тонких плащиках, в туфельках и колготочках. Была ситуация, когда Сергей Загребнев, играющий моего мужа, в период ещё ухаживаний за моей героиней говорит в кадре: «Оксана, можно я приглашу
вас на свидание?» Я поворачиваюсь, отвечаю отказом. И в этот момент у Серёжи от холода течёт из глаза слеза… Мы все расхохотались и пришлось делать другой дубль.

- В картине «Гром» вам в партнёры достался конь, которого так и звали – Гром. Удалось найти общий язык с этим великолепным животным?

- Я давно езжу верхом и очень люблю лошадей. Антон Макарский, мой замечательный партнёр, как-то много скакал галопом на Громе. И вот на это несчастное животное в конце смены посадили меня. Я должна была просто красиво, рысцой, проехать в поиске неких девочек. Я сажусь верхом, и конь, памятуя о том, что он весь день скакал галопом, идёт в дикий галоп и скачет куда-то в поля! У меня вылетают ноги из стремян, из рук - поводья, и я уже просто держусь за гриву коня, размышляя, в какую сторону мне лучше падать… Меня спас тренер Грома. Увидев его, конь поскакал к нему, и тренер остановил несчастное животное. Группа стояла с белыми лицами и синими губами, все думали, что они меня теряют…

- Рисковая вы женщина!

- В этом фильме все трюки, кроме вылета машины в кювет, я исполняла сама. Сама сидела в горящей машине, Антон Макарский доставал меня через разбитое стекло, отбегал со мною на руках на какое-то расстояние. И машина за нами взрывалась. Это было опасно. Но, знаете, я тогда ещё не родила ребёнка. Была молода, уверена, что могу всё сделать сама… А сейчас, когда мне говорят – Ира, вот у нас есть трюки, будешь сама их делать? Я отвечаю: извините, я мать, я должна думать о своей дочке.

- Знаю, что вы в детстве серьёзно занимались художественной гимнастикой. Почему бросили?

- Я занималась с 3 лет и где-то до 12. Была в школе олимпийского резерва. Ушла из-за здоровья. Я начала очень быстро расти, за лето выросла на 23 сантиметра. И когда организм так быстро растёт, начинает сбоить сердце, мышцы не успевают, а кости растут. И врачи маме сказали – если вы хотите сохранить ребёнку здоровье, то заберите её из художественной гимнастики. И я ушла в хореографию, в народные танцы…

- С кем из актёров старой школы вы вместе снимались? Чем они вас поразили, чему научили?

- Я снималась с Людмилой Алексеевной Чурсиной в сериале «Держи меня крепче». Наши героини, по сюжету, совсем не ладили. Но в жизни Людмила Алексеевна ко мне очень хорошо относилась. Я всегда смотрела на неё и думала: вот так надо вести себя на площадке. Так надо общаться с людьми. Чурсина настолько исполнена достоинства, что даже если что-то не получается, где-то её не встретили, возникло какое-то недопонимание, я ни разу не слышала от неё резкого или грубого слова. Это всегда: «Милые вы мои, хорошие…»

- Некоторые актрисы говорили мне, что красота иногда мешает им в профессии. Не дают из-за этого ту или иную роль, например. А вам красота мешает?

- Это происходит постоянно. У меня из сорока с лишним ролей тридцать пять – отрицательные героини. Потому что на главную роль, как правило, утверждается лиричная героиня, а мне достаётся роль яркой антагонистки. Честно говоря, от подобных ролей я уже слегка устала.

- В фильме «Жозефина и Наполеон», где вы сыграли одну из ролей, всё вертится вокруг некой ювелирной компании, вокруг бриллиантов и драгоценностей. А что вам самой нравится – алмазы, рубины, сапфиры?

- Я абсолютно спокойно отношусь к бриллиантам и изумрудам. Я люблю хорошее серебро и хорошую бижутерию. Вот, например, у меня сейчас на пальце кольцо, которое я купила в Грузии. Оно стоит копейки, символизирует древо жизни, и это даже не серебро. Но мне оно нравится! А три карата на пальце меня не увлекают. Я спокойно отношусь к драгоценностям, мехам, брендам. Не в этом счастье!

 

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