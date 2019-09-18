Директор Русада Юрий Ганус: В России меня считают американским агентом

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18 сентября 2019, 12:54 [«Аргументы Недели», Василий КОМАРОВ ]

Директор Русада Юрий Ганус, rbc.ru

В интервью французской газете L’Equipe генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус ответил на острые вопросы. Содержание интервью передает еженедельнику «Аргументы недели» ее специальный корреспондент во Франции Василий Комаров.

Юрий Ганус прилетел на пару дней в Монако в Международную федерацию легкой атлетики. Там-то его и заарканила L’Equipe. Интервью с генеральным директором РУСАДА опубликовано 18-го сентября. Вот самые интересные моменты.

- Зачем, когда назначили в РУСАДа, вы уволили всех сотрудников?

Ответ витиеватый: мол, надо было сразу заявить свою позицию. В 2017-м в агентстве все еще оперировали старыми понятиями: Восток – Запад. Как при большевиках.

- Так уволим всех стариков, и все нормально будет!

- Если бы все было так просто… - отвечает Юрий и начинает рубить правду матку: он потребовал к отставке все руководство Всероссийской федерации легкой атлетики, потому что масштаб нарушений просто сумасшедший. Это системная проблема: руководители федерации и региональных отделений крышуют спортсменов, которые применяли допинг. Выводы доклада Макларена (о применении допинга российскими олимпийцами) – увы! – подтверждаются: Даниил Лысенко (чемпион мира 2018 по прыжкам в высоту в помещениях - за год пропустил три допинг-теста), Чувашия (33 чувашских спортсмена подозреваются в применении допинга)… Ганус полностью на стороне знаменитой чемпионки Марии Ласицкене, которая выступила против Федерации легкой атлетики и утверждала, что ее запугивал президент Шляхтин. Нынешний кризис – это наследие прошлого. Надо вести системную борьбу, а не делать вид.

- Может быть, это не проблема одной федерации, а вообще государственная?

Ответ витиеватый: Надо быть честными пред самими собой, надо отказаться от преступных методов, вести непримиримую борьбу и т.д.

- Не кажется ли вам, что ваш глас - вопиющего в пустыне?

Отнюдь! Ганус с оптимизмом смотрит в будущее. Оказывается, у него много сторонников в России, спортсмены верят ему, начинают работать по-новому. РУСАДА теперь реально независимое агентство, раньше на него давило спортивное руководство страны.

- Но и вы сейчас под огромным прессом…

- Кое-кто действительно вставляет палки в колеса. К примеру, министр спорта (бывший фехтовальщик Павел Колобков) продолжает прикрывать президента федерации легкой атлетики Шляхтина. Президент Олимпийского комитета России (Станислав Поздняков, тоже фехтовальщик) – его позиция тоже непонятная. Зато наладились отношения с новым заместителем министра спорта Сидоркевичем.

- Вы бросаете вызов системе, не страшно?

- Правда на моей стороне!

- От этого не легче… До вашего назначения два сотрудника лаборатории умерли при странных обстоятельствах. Григорий Родченков сейчас находится под государственной защитой в США…

Ответ настоящего героя: Ему не раз говорили, что он перешел красную черту. Но враги не понимают, что для него (Гануса) лаборатория – это не просто работа, а настоящая миссия. Священная миссия! (Повторил). И он доведет дело до конца.

- Не боитесь?

Уходит от ответа. Говорит, что у него все больше и больше сторонников, а ведь сначала был отщепенцем в собственной стране (буквально на французском - никто нас не любил). Сравнивает себя и сторонников с ледоколом, который несмотря ни на что прокладывает путь – открывает дорогу для новой жизни спортсменам. Благодарит за поддержку международное спортивное и антидопинговое сообщество. Оказывается, в московской лаборатории в коридорах на стенах висят сообщения (ксерокопии, наверное?) с этой самой поддержкой. Это сделано по его указанию - чтобы сотрудники не чувствовали себя одинокими (в борьбе за чистоту спорта).

- Как к вам относятся СМИ?

В России, оказывается, ему затыкают рот, потому что считают американским агентом…