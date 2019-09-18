Певец Юрий Кононов о проблемах российского шоу-бизнеса и воспитании детей музыкой

//Интервью 13+

18 сентября 2019, 08:39 [«Аргументы Недели», Алена ЯРОШЕВИЧ ]

Юрий Кононов, покоривший наставников и зрителей на подмостках «Главной сцены» и «Голоса», дал эксклюзивное интервью «Аргументам недели».

Путь талантливого артиста начался еще в детстве. «Бурлящая» через край кровь передалась ему от родителей, прививших подрастающему дарованию любовь к искусству. Упорно и методично Юрий оттачивал свое мастерство, выступая на различных, в том числе и иностранных, площадках. Сейчас артист, чья популярность неуклонно растет, активно гастролирует по всей России.

В главных музыкальных проектах России Юрий появился уже будучи профессионалом. Бархатный тенор, исполняющий красивые, «хватающие» за душу песни на русском языке, сорвал бурные аплодисменты. Удивление же наставников проявилось в их комментариях. Так, Николай Носков в «Главной сцене» сказал: «Он весь «взлетел», понимаете? Вот это я называю пением, желанием себя выразить!» В «Голосе» Александр Градский выразил единогласное мнение коллег: «Вы поете с душой, с пониманием русского слова!»

В ходе откровенного разговора певец рассказал «АН» о «пластмассовом» искусстве, необычных реакциях поклонников, а также о том, почему на конкурсах участников донимает тахикардия.









- Случается, что амплуа артиста включает один жанр, а «тайком» в ночи он слушает совершенно иное направление, которое для себя считает неприемлемым. Каков же ваш репертуар?

- Существует две категории артистов. Первые выходят на сцену, чтобы демонстрировать себя, а другие – чтобы любить. К этому прилагается и все остальное. Вот Хворостовский, например, выходил к зрителям, и всем было безразлично, что на нем костюм за 40 тысяч долларов. Люди просто слушали его, открыв рот. У меня же эстрадно-классический репертуар, он является крайне непростым, и здесь нет никакой связи с шоу-бизнесом.

Многие певцы попадают в «ловушку» собственного образа, которому просто обязаны следовать. О какой «душе» или патриотизме здесь может идти речь? Такой артист не станет петь о России, ведь страх «выскочить из формата» будет его преследовать. Я же такой, какой есть. На каждого исполнителя, каким бы экстравагантным он ни был, найдется свой почитатель. Это дело вкуса, не более. Да и какой смысл пытаться «втиснуться» в образ того же Билана или Лазарева? Впрочем, есть и те, для кого выступление является обыкновенной физической зарядкой: попрыгал, побегал – и хорошо! А разного рода эмоции и душевные переживания перед сценой для него вещь непонятная.

- Почему российский шоу-бизнес так далек от мирового уровня, с чем это связано?

- Да ведь нет артистов! Не раз в своей практике сталкивался с ситуацией, когда поэты и композиторы готовы к творчеству, но певцы, заигравшиеся в деньги, сводят его к минимуму. Музыка в нашей стране, увы, уже давно стала фоном, а не событием. «Сябры́», Цой, Тальков, Магомаев – своего рода революционеры, которые вели за собой. Им было не до светской бутафории, они являлись настоящими творческими единицами.

- А если взять нашу публику. Вы гастролируете по всей стране, замечали разницу в восприятии зрителей в Калининграде и, допустим, на Сахалине?

- Все зависит от самого артиста: его профессионализма, харизмы, отношения к происходящему. Часто слышатся жалобы: «Ой, здесь такая тяжелая публика, кошмар!» В Одессе, к примеру. В свое время Ирина Аллегрова предоставила мне исключительную возможность исполнять песню на украинском языке в рамках своей концертной программы. Три года я пел эту песню, зрители же воспринимали ее «на ура». И никакие пугающие слухи относительно украинских или российских зрителей не подтвердились. В чем смысл искусства как такового? В предоставлении публике того, чего она ждет от того или иного исполнителя.

- Как реагируют на вас поклонники?

- Мою популярность можно назвать скорее сиюминутной. Несмотря на то, что я не «грохочу» на всю страну, но в зале чувствую полную отдачу от зрителей. Исходя из моей концертной программы, которую я представляю в основном на государственных праздниках, люди видят, грубо говоря, не «верхушку айсберга», а то, что скрыто «под водой». Если такое тотальное понимание состоялось, то это, как правило, надолго. Они пишут мне красивые слова гигантскими буквами, какие-то развернутые комментарии.

В целом какая разница, сколько человеку, пришедшему на концерт, лет? До каждого при желании можно достучаться. Скажем, совесть, душа, она имеет свойство «болеть». Так расскажи об этом в песне так, чтобы «ёкнуло» даже у ребенка из неблагополучной семьи, который о ней ничего не знает, потому что всю жизнь воровал!

Кстати, припоминаю случай, когда в Донецке ко мне на сцену поднялся мужчина с букетом. После благодарственной речи он обернулся и сделал предложение своей беременной девушке. Я, разумеется, поддержал его соответствующей песней. Сынок, который потом появился у этой пары, был назван Юрием в честь меня.

- Мы затронули тему детей, выросших в неблагоприятной среде. Скажите, можно ли, на ваш взгляд, с помощью музыки повлиять на такого ребенка?

- Ну конечно да! Наша страна, к сожалению, раскололась на тех, кто считает Россию Европой и убежден, что русских-то уже и нет как таковых, и тех, кто, наоборот, ратует за патриотическое воспитание молодежи. Молодое поколение не почитает историю своего государства, потому что элементарно не знает о ней. И это логично. Мою концертную программу можно назвать скорее семейным пособием для воспитания молодого поколения.

Публика, в общем-то, тоже разная бывает, каждый «возьмет» у артиста то, что считает нужным. Бывает, сидят в зале, восклицают: «Браво!» А потом выходят на улицу и плюются: «Ну что за хрень!» И я так делал! (смеется) Вроде на концерте все хорошо, и даже песня что называется «зашла», а после понимаешь: на самом деле нет там ничего. «Пластмассовая» культура уже становится искусством в глазах наших детей!

- Проекты «Главная сцена» и «Голос» как-то повлияли на ваш профессиональный путь?

- Такого рода конкурсы – это, прежде всего, уникальный шанс заявить о себе! Хотя предпочел бы больше в них не участвовать. (смеется) Я не приемлю закулисной «возни», склок, гонки. Выбрать одного из двух равноценных талантливых исполнителей – крайне сложная задача. У того, кого обошли, может возникнуть комплекс неполноценности, еще и наряду с тахикардией, когда на тебя разом движется 12 камер, а ты при этом даже сосредоточиться не в состоянии, какое уж тут вдохновение. Ведь любое вокальное состязание скорее спорт, нежели творчество.