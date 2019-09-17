Софи Лорен: «Я помню свой первый приезд в Москву. Это было увлекательно»

//Интервью 13+

17 сентября 2019, 17:13 [«Аргументы Недели», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

фото: Steph / Lionel / Fdc14 / globallookpress.com

20 сентября прекрасной Софи Лорен исполнится 85 лет. Дива никогда не скрывала свой возраст. Она гордится им. А как иначе? Многим ли актрисам повезло стать лицом коллекции украшений «Damiani» или «Dolce & Gabbana»? Неподражаемая Лорен всегда в форме. Элегантность ее кредо! Актриса не «скучает» по своей молодости, а откровенно говорит: «Я рада, когда смотрю свои фильмы». Удивительная Софи Лорен.

От автора.

Мне посчастливилось поговорить с Дивой два раза. И оба раза на кинофестивале. Интервью были небольшие, но это же просто счастье задать несколько вопросов реальной Звезде. Что я могу сказать о Софи Лорен? Прекрасна!

- Мадам, российский зритель вас обожает. Вы несколько раз были в России. Что вам больше всего запомнилось?

- Я прекрасно помню все приезды в Россию. Конечно, первый раз – особенно. Это было в 1965 году. Был кинофестиваль. Как же быстро летит время! Нас принимали замечательно! Ко мне подходили люди и просили сфотографироваться…Я смотрела на их лица и думала: «Какие же они прекрасные!» В России очень добрые и позитивные люди. Я всегда рада таким встречам.

- Мадам, вы эталон женской красоты. Сложно всегда чувствовать себя красивой?

- Интересный вопрос. Я не считаю, что должна говорить себе: «Как я красива!» Любая женина прекрасна. Прекрасна, когда любима, спокойна, довольна жизнью. У меня была прекрасная жизнь.

- Мадам, чем вы занимаетесь в свободное время?

- У меня теперь достаточно свободного времени. Знаете, я очень люблю книги. И читаю их с удовольствием.

- Вы смотрите свои фильмы?

- Конечно! Почему я не должна смотреть? Если я увидела, что идет фильм с моим участием, то непременно сажусь и смотрю. Я нравлюсь себе на экране.

- Вы что-то хотели бы изменить в своей жизни?

- Нет! Я даже не могла подумать, что девочка из небогатой семьи сможет сниматься в кино. Я не могла и подумать, что увижу столько прекрасных людей и побываю в разных странах. Я не могла об этом и мечтать. Конечно, я счастливая женщина. У меня такие прекрасные сыновья. У меня такие замечательные поклонники. Жизнь прекрасна!