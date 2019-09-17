Стас Михайлов. Рассекреченные файлы

//Интервью 13+

17 сентября 2019, 16:07 [«Аргументы Недели», Марина ПЕТРОВА ]

Сергей Кононов

Стас Михайлов для многих – личность неоднозначная. Кто-то его боготворит, а кто-то, мягко говоря, недолюбливает. В любом случае интерес к его творчеству и персоне в нашей стране колоссальный. Но он редко даёт интервью и не впускает в свою частную жизнь чужаков. Поэтому книга «Стас Михайлов. Закулисье звёздной жизни», вышедшая под авторством его друга, экс-директора Сергея Кононова, с которым артист проработал 25 лет, вызвала настоящий ажиотаж у его поклонников. «Аргументы недели» пообщались с автором и выяснили, почему он решился на столь откровенную литературу.

– Сергей, под вашим авторством вышла книга «Стас Михайлов». Вы проработали и дружите с этим артистом 25 лет. В ней много откровений. Стас не обиделся на вас за то, что вы честно рассказали о его жизни вне кулис? Ведь бытует мнение, что Михайлов очень пафосный и склонен к самолюбованию… Как можете это прокомментировать?

– По поводу пафоса и всего прочего мне не совсем понятно – где бытует это мнение? Из каких источников подобные заключения появляются и кем распространяются? Для объективной характеристики необходимо хорошо знать человека, быть с ним в тесном общении. А жизнь артиста при всей публичности и, казалось бы, доступности весьма закрыта. Говорить по существу могут лишь те, кто находится в материале, а не передаёт непонятно кем придуманные сплетни. Что касается того, не обидится ли на меня Стас, уверен, что нет. В книге действительно написана чистая правда о нашей жизни. Уверен, ему самому будет интересно её прочитать. Ведь события, описываемые в книге, охватывают достаточно большой временной отрезок, в четверть века.

– У этого артиста был непростой путь к успеху. Признайтесь, Стас тяжело переживал поражения в профессиональном плане? Выработался ли у него с годами иммунитет к неудачам и предательствам?

– Не совсем верно говорить о поражениях в профессиональном плане. Считаю, что их просто не было. Крайне сложно складывался путь к успеху, это да. Но о каких поражениях может идти речь, если про артиста никто не знает? А вот когда Стасу всё же удалось завоевать своего слушателя – он уверенно занял своё место на большой сцене и пока, слава богу, всё хорошо. Что касается иммунитета к предательству, я думаю, ни у одного человека он выработаться не может. Я не встречал людей, которые спокойно бы к этому относились.









– Не секрет, что многие артисты лечат хандру с помощью алкоголя. Как у Стаса с этим обстоят дела?

– Про других артистов сказать не могу, но хандра – состояние не для Михайлова. Это человек взрывного темперамента и самой кипучей энергии. Каждый день он в спортзале. Минимум 20 километров на велотренажёре плюс силовые упражнения, всевозможные пилатосы и пр. Алкоголь просто не вмещается в его жизнь. Стас Михайлов никогда не страдал какими-либо зависимостями, всегда занимался спортом, а теперь ещё и правильно питается.

– Говорят, что Михайлов достаточно жёсткий работодатель. Чтобы поддерживать в коллективе дисциплину на момент вашей работы в менеджменте была система штрафов?

– Честно говоря, я не встречал мягких работодателей, и Стас не исключение. У Стаса хороший профессиональный коллектив, весьма компетентный в своей профессии, и никакие штрафы не сделают его лучше. И наоборот, если человек откровенно слаб, штрафуй не штрафуй – умнее он не станет.









– На ваш взгляд, кто сегодня из артистов является прямым конкурентом Стаса Михайлова?

– Я думаю, у настоящих артистов конкурентов нет. Помните, были два выдающихся тенора Лемешев и Козловский? У каждого была своя армия поклонников. Вы думаете, они конкурировали? Уверен, они просто хорошо делали своё дело, а право слушателя было выбрать, что им ближе. В наше время всё то же самое. По-настоящему талантливый артист всегда будет иметь своего зрителя, и никакая конкуренция ему не грозит.

– По поводу концертов и звучания музыкального материала ходит множество слухов. Правда, что вы обращались к специалистам по аудиосемантике? Это они помогли вам подсадить аудиторию на песни Стаса Михайлова?

– К подобным специалистам, мы не обращались никогда, я даже ни разу не видел их. Я, конечно, слышал, что какие-то секты используют генератор низкой частоты на своих собраниях для более эффективного воздействия на неуравновешенные умы своих адептов, но считаю, что подобные технологии невозможны в нашей сфере. Было бы слишком всё просто. Все бы стали звёздами. Включил приборчик – и тебя все полюбили! Не надо писать талантливых песен, биться над качеством художественного продукта, честным творчеством завоёвывать сердца людей. За тебя всё сделает электроника. В реальной жизни всё по-другому, и нет такой кнопки, которая заставит людей тебя полюбить, если ты посредственность и бездарность. Подобные теории – плод чьей-то воспалённой фантазии. Для продвижения музыкального продукта требуются профессиональные знания, опыт, профессиональная команда, но всё это не поможет, если вы пытаетесь продвинуть что-то посредственное и бездарное. Никакие навыки не сработают и никакие кнопки не помогут. Людей обмануть невозможно.

– Сейчас молодёжь не является активными слушателями шансона и авторской песни. На ваш взгляд, лет через десять эта музыка ещё будет актуальной?

– На мой взгляд, настоящая музыка всегда будет жить. Могут меняться мода, стили, направления. Ориентированное на конъюнктуру малоталантливое произведение также исчезнет без следа, уступив место новым веяниям. Но по-настоящему талантливое, то, что находит отклик в сердцах, будет жить, и неважно, о каком жанре идёт речь.