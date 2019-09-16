Хусаинов: Судьи принимают решения – увы! – в пользу богатых клубов

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16 сентября 2019, 12:06 [«Аргументы Недели», ДМИТРИЙ БУРЯК ]

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов вместе с еженедельником «Аргументы недели» определил ошибки судей в матчах 9-го тура премьер-лиги «Краснодар» - «Крылья Советов» (4:2) и «Тамбов» - ЦСКА (0:2).

«Краснодар» - «Крылья Советов» (4:2). На 63-й минуте матча Сулейманов (№93) пробивает штрафной удар. На кадре хорошо видно, что Гацкан (№8, второй слева в стенке) в момент удара в прыжке разворачивается боком, при этом выставляя локоть вперед (движение защитное, инстинктивное). Рука не перекрывает траекторию мяча, не становится преградой по пути мяча в ворота. Но арбитр Сергей Карасев, проконсультировавшись с ВАРом, усматривает умышленное нарушение правил, наказывает Гацкана желтой карточкой и назначает пенальти.

Комментарий арбитра ФИФА Сергея Хусаинова:

«Мяч не увеличивает зону обороны. Движение руки – защитное. Но это же Карасев! Судьи будут косячить и дальше. Принимаются решения – увы! – в пользу богатых клубов. Если хочешь кому-то помочь - найдешь повод».











«Тамбов» - ЦСКА (0:2). На 64-й минуте матча защитник «Тамбова» Осипенко (№55), пытаясь отбить пикирующий мяч, промахивается и попадает по нему не головой, а боковой частью плечевого сустава. Но судья Михаил Вилков решительно определяет игру рукой и назначает пенальти.

Комментарий арбитра ФИФА Сергея Хусаинова:

«Та же самая история! Но ведь есть рекомендации ФИФА: это в атаке любой контакт мяча с рукой нападающего считается нарушением правил. Что же касается обороняющихся – здесь другой подход. Если, совершая то или иное движение рукой, игрок стремился защитить ворота – тогда нарушение. А если даже не сыграл в мяч, а мяч попал в руку - это другое дело… Но ведь этот эпизод имел продолжение. Своим несправедливым решением арбитр Вилков накалил атмосферу и через несколько минут сорвался Чуперка, обматерил судью и был удален. То есть своими действиями Вилков спровоцировал игрока на агрессию».







