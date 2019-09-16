Елена Усачева: «Дети читают – но не книги!»

//Интервью 13+

16 сентября 2019, 11:50 [«Аргументы Недели», Юрий Татаренко ]

Фото Сергея Климкина

Автор популярных детских книг и сценариев к мультфильмам Елена Усачева рассказала «Аргументам недели» почему «Гарри Потер» плохая книга, для кого она пишет страшилки и о различиях мира детей и взрослых.

- В СССР было множество прекрасных детских писателей. Ощущается ли преемственность поколений? Или лучше произвести полную перезагрузку в литературе для детей?

- Мы стоим на плечах гигантов – это факт. Сами мы заметно уменьшились. Сейчас нет писателей масштаба Чуковского, Маршака или Гайдара. Это были не просто писатели, это были люди-явления, люди-эпоха. Сейчас не создается новой литературы, сейчас продолжается то, что было начало сто лет назад. Полные перезагрузки происходят в радикальные смены эпох. Как это было в революцию – тогда создавалась принципиально новая, еще не бывшая ранее, детская литература. Искали, пробовали, придумывали – Чуковский, Маршак, Житков, обэриуты, Гайдар. Принципы советской детской литературы формировались годами при определенных условиях, выработались ограничения и табу. Почти не писали на остросоциальные темы, о нищете, изнасиловании, не поднималась тема смерти. Советские книги будили фантазию, настраивали детей на свершения, на то, что все задуманное, может осуществиться. Это были сказки, уводящие из реальности в фантазию, позволяющие поверить в себя. А западная литература больше писала про здесь и сейчас, про реальность – есть то, что есть, никаких чудес, одна выданная действительность. Поэтому социальные темы там получили отличное развитие. Этим мы и отличаемся. И кстати, порой именно это отличие не рождает у западных читателей интереса к нашей литературе.

- Есть ли смысл читать Льва Кассиля нынешним детям?

- Имеет смысл вообще читать. Тезис «наши дети читают мало» - миф. Дети читают и даже больше, чем двадцать лет назад. Просто на смену книжкам пришли посты в соцсетях, новостная лента, чатики. Никто не отменял чтение школьных учебников и программных книг. И среди адовой занятости – кружки, секции, компьютерные игры, общение в чатах, - дети находят время, чтобы взять книгу. Из необходимости – когда читали, потому что делать было нечего, чтение стало осознанным выбором. И это замечательно. Кассиль же там появится, если книгу дадут взрослые. Ведь детское чтение развивается от семейной библиотеки – когда родители предлагают ребенку прочитать то, на чем сами выросли, - до совета друга и сарафанного радио. Так что Кассиль вполне возможен.

- Современная детская литература, формирующая личность читателя, это мостик к Достоевскому или особая планета?

- Любое формирование всегда работает на перспективу. А уж к чему придет читатель – дело индивидуальное. Но замечено: тот, кто вырос на современных книжках для подростков, в дальнейшем активно знакомится и современной взрослой литературой.

- К вопросу о переводной литературе. Отечественные машины из Тольятти не могут конкурировать с немецкими Мерседесами. Как современному писателю соперничать с Роулинг?

- Мы не можем конкурировать. А главное – нам это не нужно. Зарубежный маркетинг, уровень работы с текстами и авторами, система продвижения книги в кино существенно лучше наших. Увы, экранизация книжек Лукьяненко не создает дополнительную армию читателей «Дозоров». А каждый фильм про Гарри Поттера увеличивает число фанатов Роулинг в десятки раз! Мы, пытаясь играть по американским правилам рынка, будем в дальнейшем еще сильнее отставать и дышать пылью на обочине. Так и не надо пыжиться – у нас же есть свои законы развития детской литературы.

- Совсем недавно Дмитрий Быков назвал «Гарри Поттера» новой Библией. Согласны?

- Нет. Тем более что Быков очень любит вбрасывать провокативные фразы ради хайпа. А то, что он думает на самом деле – знает только он. Мне неинтересны книги Роулинг. Я за активно действующего героя. А Поттер – пассивен.

- Неужели на встречах вы говорите детям, что не любите книжки про Гарри Поттера?

- И делаю это совершенно спокойно. А иногда сообщаю и про ужасный перевод текстов Роулинг на русский.

- Что с детской периодикой? Сохранился ли журнал «Мурзилка»?

- Да. Развлекательные журналы для детей – «Мурзилка» и «Ералаш». Есть литературные журналы: «Чиж и еж», «Миша». Выходит и газета «Пионерская правда».

- В 10-15 лет у детей вечные конфликты – как между собой, так и с миром взрослых. Как их разрешать?

- Мирным путем. Разговаривать. Выслушиваешь ребенка, делишься своим взглядом на ситуацию. Зачастую этого достаточно – ведь дети знают только собственную правоту, а тут им открывается альтернативная точка зрения.

Я занимаюсь страшилками. А они пишутся не только для того, чтобы ребенок напугался, чтобы у него выработался адреналин. Научить не бояться трудностей, пусть через страх, но преодолевать себя, видеть задачи и решать их – все это вмещает в себя страшилка. Стараюсь объяснить, что сложности не возникают на ровном месте, что проблема – следствие твоей же ошибки.

- Взрослые вряд ли учат детей предавать. Но откуда берется предательство в юном возрасте?

- Сейчас у родителей и детей разные ценности. Ребятам дают этические абсолюты – добро и зло, правда и ложь, справедливость и произвол. А мир взрослых стоит на компромиссах, лукавстве, двойных стандартах, когда что-то нельзя, но если сильно хочется, то можно.

Вчера на встрече в Астрахани я спросила у подростков, позволительно ли отбить парня у подруги? Мне ответили: нельзя, отношения с подругой разрушатся. А библиотекарь, дама лет пятидесяти заявила: «Конечно, можно – ведь это же любовь!»

- То есть ребенка учат не переходить дорогу на красный свет – а жестокости он учится сам?

- Несоциализированные дети живут по законам стаи, где побеждает сильнейший. Отсюда разгул буллинга, травли слабого – ведь нужно каким-то образом заявить о себе. И козыри ребенка – не богатство родителей, а собственные сила, хитрость, злоба. История из фильма «Чучело» - довольно типична и для советских детей, и для современных.

- Что же делать ботану и заучке в классе, в летнем лагере?

- Прежде всего не стоит оставаться одному. Самостоятельно проблему травли ребенок решить не сможет. Но показать свою силу и дать в лоб обидчику, конечно, необходимо. Конечно, тут нет единого совета. Кому-то сопротивления не помогают, а кто-то после первого же отпора обзаводится правильной дружбой и его проблемы заканчиваются.

- С какой фразы начинаете встречу с детьми?



- Их несколько. Самое главное – сразу же удивить. Обожаю, зайдя в класс, со всеми здороваться за руку. Важный момент: надо меньше рассказывать, а больше спрашивать. А в конце говорю ребятам: «Читайте книжки, они учат добиваться своей цели. И Буратино, и Д’Артаньян – не сразу, но пришли к победе. Дерзайте, и все у вас получится!»