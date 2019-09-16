Актер Ламбер Вильсон: Роль мерзавца в «Матрице» - вполне забавно

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16 сентября 2019, 09:06 [«Аргументы Недели», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

фото: Panoramic / globallookpress.com

Фильмы французского актера Ламбера Вильсона прекрасно знакомы зрителям: «Матрица: Перезагрузка», «Женщина-кошка», «Сахара», «О богах и людях». О своем «голливудском» периоде актер говорит спокойно и коротко: «Эти съемки закончились быстро. Интересно, забавно. Пару ролей мерзавцев – достаточно для меня». Зато фильм «О богах и людях» получил высшую награду кинокритиков США, и приз «Лучший иностранный фильм года». Ламбер вспоминает роль «своего» монаха до сих пор с теплотой.

- Месье Ламбер, ваша карьера с первых дней складывалась удачно: вы снимались с Ванессой Редгрейв, Шоном Коннери. И это в начале карьеры. «Звездная болезнь» миновала вас?

- Конечно, всегда интересно молодому актеру работать с Мастерами. Когда я узнал, что буду сниматься в «Пяти днях одного лета» с Шоном Коннери, то был безумно рад. Учиться у такого актера – редкая удача. Быть с ним на съемочной площадке – двойная удача. Бесценный опыт. Да, я согласен, что моя карьера неплохо начиналась. Но это было так давно. А «звездной болезни», как вы говорите, у меня не было. Просто работа. Даже не знаю, о чем вы говорите.

- Месье, почему вас, французского актера, пригласили в голливудский фильм «Матрица: Перезагрузка»?

- Не вижу ничего удивительного. Американцы приглашают довольно часто иностранцев в свои картины. А тут им нужен был мерзавец с акцентом. Почему же не я? Но мой «голливудский» период быстро закончился. Пару-тройку мерзавцев – забавно, но хватит.

- Вы не любите отрицательные роли?

- Почему? Это всегда интересно играть отрицательных персонажей. Считаю, что мерзавца сложнее сыграть, чем положительного героя. Сложнее примерить на себя такую маску. Сложнее изучить его повадки, «войти» в его шкуру. Да и роли мерзавцев всегда интересней, чем правильных людей.

- Но сыграть монаха в фильме «О богах и людях», простите, немного страшно. Многие российские актеры, когда играют подобные роли, то спрашивают благословения у священника. Вы делали что-то подобное?

- Нет. Но я знал, что сыграю такую роль. Это совсем не мистика. Я всегда говорил, что роль находит актера, когда персонаж уже живет в нем. Я поздно пришел в католичество, но осознанно. Не стану говорить о своих личных чувствах, но для меня важна вера. Нет, я совсем не святой и не фанат, но без веры прожить невозможно.

- Что вы своими ролями хотите донести до зрителя? Или это просто работа?

- Конечно, работа. Но работа актера несет огромный смысл. Например, после фильма «О богах и людях» ко мне подходили обычные французы и благодарили меня за роль. Подходили просто на улице. Мой фильм запал им в душу. Я донес до них постулаты любви, прощения, надежды. Такой результат делает и меня более искренним, понимающим.

- Значит, что людей просто необходимо прощать?

- Это сложный вопрос. Я не знаю, как на него ответить. Нужно… Но мы же люди. Просто люди. И нам бывает так сложно прощать и достучаться.