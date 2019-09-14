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Актриса Яна Крайнова: «Я ходила по Рио в белых брюках и передавала привет Остапу Бендеру»

14 сентября 2019, 20:22 [«Аргументы Недели», АЛЕКСАНДР МАЛЮГИН ]

Актриса Яна Крайнова: «Я ходила по Рио в белых брюках и передавала привет Остапу Бендеру»
фото предоставлено Я. Крайновой

Яна Крайнова стала известной после картины «Дневник доктора Зайцевой». Зритель знает актрису по таким фильмам и сериалам, как «Ископаемый», «Долгая дорога», «Так поступает женщина», «Новогодний папа», «Квест», «Блестящая карьера», «Улётный экипаж» и др.

- Яна, ваш дебют состоялся в картине Карена Шахназарова «Исчезнувшая империя». Вы родились в латвийской Юрмале. По-человечески не жалеете, что исчез Советский Союз?

- Мне не о чём жалеть – я родилась в 1986 году в Латвии и понятия не имею, что такое Советский Союз. И вообще не имею привычки о чём-то жалеть, есть течение жизни, есть мудрость жизни. Всё идёт так, как нужно.

- Бываете в Латвии сейчас? Как там люди живут?

- У меня там живёт мама, вот только что я вернулась оттуда. Юрмала до сих пор для меня - место силы, спокойное море, дивные закаты, рассветы. Когда я поступила в Москве во ВГИК, выходя из общаги, всегда думала: «Боже мой, а где же море? Чем вдохновляться-то?» Приходилось искать другие источники вдохновения.

Как там люди живут? Так себе. Зарабатывают хорошо те, у кого бизнес связан не только с Латвией, а ещё куда-то выходит – в Россию или Европу. Логистика, купля-продажа. Живут хорошо чиновники и депутаты. А простым людям достаточно сложно, приходится вертеться. А ещё с русской фамилией ты не устроишься на должность в госструктурах.

Моя мама – индивидуальный предприниматель. У неё два небольших магазинчика одежды. И, конечно, она полностью зависит от приезжих туристов летом. Бизнес шёл хорошо, когда у нас в Юрмале проходили фестивали «Новая волна», «Юрмалина». А потом запретили в Латвию въезд каким-то российским артистам, и эти фестивали успешно перекочевали в Сочи. Большие фестивали привлекали множество туристов. Сейчас туристов меньше. И у мамы бизнес идёт не так хорошо. Хотя в последнее время россиян опять стала привлекать Юрмала – у многих тут недвижимость куплена…

- Вам принесла известность главная роль в сериале «Дневник доктора Зайцевой». Насколько глубоко погрузились в профессию врача?

- Достаточно глубоко, нужно было набираться профессиональных навыков. Меня познакомили с работающим хирургом, главой отделения. Я приехала и два дня, как хвостик, ходила за ним. И была в таких местах больничных, куда простому человеку хода нет. Я присутствовала на двух операциях, даже собственноручно одевала хирургов. Была в перевязочной, в реанимации. Была даже на совещании, где главврач раздавал «люлей» коллегам после смены. В отделении реанимации видела бабулечку, у которой была гангрена ноги. При мне решался вопрос о её ампутации. Для меня, впечатлительной актрисы, это был шок. А для врачей – это просто их работа…

- Вы сыграли главную роль в картине «Блестящая карьера». Как считаете, быть карьеристом – это плюс или минус в характеристике человека?

- Слушайте, я актриса, я не отношусь к своей профессии, как просто к любой другой работе. Хотя у меня есть коллеги, которые так к ней относятся: есть роль в сериальчике на каком-то канале – ну, и хорошо, будем сниматься. Для меня всё не так. В этом плане меня можно назвать карьеристкой и амбициозной. Потому что для меня важно не просто выходить на работу, для меня важно делать интересные вещи, участвовать в значимых проектах, масштабных, на ведущих каналах. Единственное, я никогда не пойду по головам, не сделаю своему партнёру плохо ради достижения своих целей.

- С кем из актёров старой школы вы снимались? Чем они вас поразили, чему научили?

- Те, с кем я снималась, из старой гвардии, они все такие энергичные! У них порой намного больше энергии, чем у нас, молодых. Актёры старой школы, приезжая на площадку, не требуют сразу сделать им кофе, а интересуются, какой у них будет костюм, какой грим, готовы делать несколько дублей подряд, не спешат спрятаться в своём вагончике. В общем, жаждут работать!

В картине «Невеста комдива», где я снималась, одну из ролей играет Нина Николаевна Усатова. И вот её везли из Питера, у неё была непростая ночь в поезде. Но, что вы думаете, сразу после того, как разместилась в гостинице, Нина Николаевна приехала на съёмочную площадку, стала интересоваться своим костюмом, общаться с режиссёром и партнёрами. Плюс, Усатова всегда может деликатно и уважительно, чтобы это не шло в разрез с режиссёрской задачей, подсказать что-то дельное молодым актёрам. И это очень ценно!

- В картине «Так поступает женщина» ваша героиня становится суррогатной матерью. Как вы в жизни относитесь к суррогатному материнству – это этично, нравственно?

- Я не смотрю на мир как на чёрное или белое. Между чёрным и белым есть целая палитра цветов. Зачатие и рождение ребёнка – это настолько интимный вопрос для участников данной истории! Если для них троих – мужчина, женщина и приглашённая мать, приемлемо такое решение, если оно для них экологично и всех устраивает, ради Бога. Ведь для женщины огромная трагедия, если она хочет реализоваться как мать, но у неё в жизни случилось что-то, что не позволяет ей завести ребёнка. Ей нужно дать эту возможность.

- Как вы относитесь к деньгам – как к средству достижения цели, или как к цели?

- Конечно, деньги – не самоцель. Потому что это бредовая цель, она не развивает. Для меня деньги – это возможность реализовывать те идеи и проекты, которые меня вдохновляют. Это возможность видеть мир, возможность путешествовать. Благотворительность опять же. Вообще, считаю, что из головы постсоветского человека нужно выбить убеждение, что деньги – это плохо. Деньги – это нормально. И за свой труд, за потраченное время и энергию человек должен получать адекватные деньги. В нашем ремесле актёр работает собою, наш инструмент – это тело, голос, своя энергия, своё настроение, ты выходишь работать в любом состоянии, при температуре 39. Почему за это актёр не должен получать достойное вознаграждение?

- Вы сказали о возможности посмотреть мир. Какое самое экзотическое путешествие случилось в вашей жизни?

- Пожалуй, это было Рио-де-Жанейро, я была там во время летней Олимпиады. Я взяла с собой белые брюки и ходила в них по Рио, передавая метафизический привет Остапу Бендеру. Поднималась к знаменитой статуе Иисуса Христа. Это было очень здорово. Она находится на горе и сама нереально высокая. И нужно было выбрать безоблачный день, потому что в пасмурный ты не увидишь Рио из-за облаков. Так случилось, что мы с подругой поехали туда рано утром. Но все билеты на фуникулёр были раскуплены. Однако я «владею магией», и у меня оказались билетики на самую первую кабинку до статуи. Мы добрались, и нам почти в одиночестве, без групп вездесущих китайцев, удалось увидеть с горы всю красоту Рио-де-Жанейро и даже немножечко помедитировать. Это было очень сильное приключение, прямо до мурашек!

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