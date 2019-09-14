Актриса Свева Альвити: Далида оставила след в моей жизни

Взять интервью у Свевы Альвити – практически невозможно. Актриса очень избирательна и не особо публична. Вместо шумных вечеринок предпочитает уединение. Конечно, она с удовольствием принимает приглашение на Каннский фестиваль, но это бывает не так уж и часто. Зритель запомнил и полюбил актрису после фильма «Любовь и страсть. Далида». Успех, популярность, признание, но… Свева Альвити не бросилась в омут кино. Почему? Спасибо нашим французским коллегам, которые помогли «Аргументам Недели» получить ответы на вопросы от мадам Альвити.

- Мадам Альвити…

- Пожалуйста обращайтесь ко мне по имени. Не будет сложно?

- С радостью. Свева, вы воплотили на экране уникальную Далиду. Дали ей вторую жизнь? Не было опасений, что зрители или критики не примут картину?

- Конечно, были некоторые сомнения. Далиду знают, помнят, слушают до сих пор. Она просто кумир во Франции. На Монмартре ей установлен памятник, который помогает влюбленным: нужно просто подойти и прикоснуться к ее груди. Удача в любви непременно найдет вас. Далида – икона Франции. Конечно, я, неизвестная актриса, боялась такой роли. Сценарий был написан в соавторстве с братом Далиды Бруно. Это огромная ответственность перед близкими звезды. Но я сыграла. Зрителям понравилось. Был успех.

- Что было самым сложным на съемках?

- Сложное? Прожить ее жизнь. Фильм состоит из нескольких эпизодов: начало, успех, одиночество. Я играла Далиду темпераментно, передавала всю ее женственность и боль. Я ничего не выдумывала, а просто жила. Да! Я была Далидой. Режиссер даже просил мне не накладывать много грима. Видимо, я так вжилась в роль, что стала на нее похожа.

- Но это же сложно жить чужой жизнью. Можно же и не выйти из роли?

- Далида прошлась по моей жизни. Иногда я на физическом уровне чувствовала, что становлюсь ею. У Далиды был такой «пункт» - не переносила темноты. Она даже спала при свете. К концу съемок у меня стали болеть в темноте глаза. Странно…Но это пустяки. Такие биографические роли – удача. Я долго ходила по разным кастингам и мечтала сниматься, но все было не то! А тут удача!

- Но вы снимались в фильме «Лукас», где вашим партнером был сам Жан-Клод Ван Дамм. Как вам работалось с голливудской звездой?

- Эта картина была после «Далиды». Прекрасно работалось. Жан-Клод очень профессиональный актер и внимательный партнер. Он умеет работать в команде и всегда отлично подготовлен к роли. Мне нравится работать с обязательными и пунктуальными людьми.

- Это правда, что после «Далиды» режиссеры закидывали вас предложениями, присылали сценарии, а вы отказывались?

- Я прочитывала сценарии, но от многих отказывалась. Чувствовала, что не стоит сниматься. Мне интересна сама жизнь. Мне интересно общаться с людьми. Мне нравится быть с самой собой. А работа может отнимать много времени. И что тогда? Итог – одиночество. Да, актрису могут любить, боготворить, восхищаться, но это все не то. Это другая жизнь. Это образ. А я не хочу жить образом. Я не хочу остаться в одиночестве. Мне важна реальная жизнь.

- Но вы же мечтали стать актрисой. Мечтали о славе. Стоит только протянуть руку.

- Мечтала и получила. Но иногда слава дает человеку одиночество. А это неправильно. Это не для меня. Я довольна тем, что имею.

- Благодарю за беседу.