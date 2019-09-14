Латвийский нейрохирург: Глиобластомы – редкие опухоли

В последние годы в СМИ все чаще упоминается такое заболевание, как глиобластома. Это связано с тем, что от такого недуга уходят известные и молодые люди. Что это за напасть? Почему она возникает у сильных, здоровых, молодых людей? Об этом заболевании рассказывает профессор, нейрохирург из Латвии Игорь Аксикс. Специально для «Аргументов недели».

- Профессор, сегодня слово «глиобластома» наводит ужас на людей. Что это за недуг?

- Глиобластомы – редкий вид опухоли. И очень сложно поддается лечению. Все дело в клетках. Точнее, в нарушении деления клеток. Эти опухоли растут быстро. Например, первичные глиобластомы могут развиться за три месяца. Есть вторичные глиобластомы, которые развиваются из доброкачественной опухоли за год.

- Почему возникает это заболевание? Неправильный образ жизни, генетика, экология?

- Если бы врачи точно могли сказать! Предсказать, у кого и когда возникнет этот недуг – невозможно. Эта опухоль поражает клетки нейроглии. Некоторые ученые отмечают, что генетика тут роли не играет, пока не установлена связь, например, с регулярным употреблением в пищу мяса. Сейчас стало модно «бояться» сотовых телефонов: мол, много будешь разговаривать – рак мозга обеспечен. Но это точно пока не установлено. Есть мнение, что все дело в вирусах: вирус герпеса человека 6 типа, например. Возможны, и некоторые гормональные изменения. Я их называю «всплеск гормонов».

- Возможно, что молодые женщины, которые рожают детей в зрелом возрасте находятся в «зоне риска»?

- Повторяю, что точных данных нет. Есть только предположение. Конечно, роды – стресс для организма. Конечно, меняется гормональный фон. Но это невозможно с точностью сказать.

- Как проявляется это заболевание?

- Обычно на поздних стадиях. Человека может не беспокоить частые симптомы, например, заболела голова и прошла. Бывает, что немеют пальцы на руке, возникает головокружение. Но это проходит. Но возникает такой момент, когда все это повторяется и повторяется регулярно. Потом возникает усталость, человек начинает плохо слышать, дневной свет раздражает, начинаются обмороки. Плохо становится с памятью. Это серьезные симптомы. Вот тогда и врачи могут обнаружить опухоль. Конечно, после тщательного исследования.

- Какие обследования нужно проходить?

- МРТ, УЗИ, КТ, общий анализ крови, биохимию. Вообще, раз в год стоит сходит к семейному врачу и пройти полное обследование.

- Излечивается ли полностью глиобластома?

- Это зависит от многих факторов: от организма человека, стадии опухоли, можно ли ее оперировать. На первых стадиях опухоль можно уничтожить. Конечно, нужна ее химия, лучевая терапия. Поймите, врачи не стоят на месте! Постоянно идут различные исследования. Есть новые препараты, но к ним нужно относиться с осторожностью. Одним они помогают, а другим, увы.

- Глиобластома – приговор! Я так понимаю?

- Нет. При первых и долгих симптомах, например, тошнота, рвота по утрам, головокружение, резь в глазах – сразу к врачу. Помните, что еще профилактику никто не отменял. Слушайте свой организм, не бойтесь сходить к врачу. Ваше здоровье – в ваших руках. Будьте здоровы!