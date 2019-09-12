Евродепутат Андрей Мамыкин: о первом дне в Брюсселе, о дружбе между политиками и о чемоданах г-жи Калниете

Может ли быть дружба между политиками? Сложно ли представлять свою страну на международной арене? Что больше всего хочется сделать, когда возвращаешься домой после изнурительных заседаний? Какова жизнь евродепутата в Брюсселе? Об том специально для «Аргументов недели» латвийский политик Андрей Мамыкин.

- Андрей, вы помните свой первый день в Брюсселе? Какое впечатление произвела на вас столица Бельгии?

-Конечно, помню. Это был май-июнь 2004 года. Какое впечатление произвела столица Бельгии? Отвратительное! Мы жили в одной «крутой» гостинице и вечером решили прогуляться…Первое, что я увидел на улице столице Бельгии – писающих подростков. Впечатление, согласитесь, удручающее. А когда утром спустился в холл отеля, то столкнулся «нос в нос» с нашим политиком Сандрой Калниете. Потом только узнал, что она проживает в номере за 1500 евро в сутки. Кстати, расходы за ее богатое проживание берет на себя латвийское государство. С каких таких Калниете такие почести? Писающие подростки, номер Калниете за сумасшедшие деньги…Все это просто удручало меня. Нет, не понравился мне Брюссель. Но мнение мое изсенилось о столице Бельгии в 2014 году.

- И что же на это повлияло?

- Я был избран депутатом в ЕП от Латвии. И местом моей работы стал Брюссель. Помню, когда летел в столицу Бельгии, то настроение было на «нуле». Сказывалось мое первое впечатление. Да еще нужно было найти здание Европарламента, зайти, оформить все документы. Скажу честно, боялся. Просто ноги подкашивались. Само здание Европарламента – стеклянная и огромная, простите, дура. Заплутать там можно «на раз». Когда пришел в ЕП, то стою у дверей и не знаю, что делать! Подходит ко мне человек «в бабочке» и спрашивает, чем может помочь. От волнения я еле объяснил. Он очень любезно и четко рассказал, что нужно делать и куда идти. До сих пор помню это чувство! Волнение, стеснение, страх. Но, когда получил уже мандат евродепутата, то немного успокоился. Меня стали называть «месье депутат», здороваться со мной, и я мог спокойно ходить по голубому коридору.

- А что это за коридор?

- По этому коридору обычно ходят евродепутаты. Их не проверяют. Вот такая привилегия. Но я ею не так часто пользовался. Ходил «обычными тропами». Как все! Это был мой своеобразный «протест». Я депутат, но должен быть с народом.

- Андрей, мы сегодня говорим о личном. У вас есть друзья в политике?

- Есть. Например, евродепутат от Эстонии. Яна Тоом. Потрясающий человек, умнейший политик, трудяга и мать четырех детей. У нас сразу с Яной сложились дружеские отношения. В первый же день знакомства мы выпили с ней по бокалу вина, нашли общие темы для разговоров. И совершенно неважно, что я представлял социал-демократов, а Яна «относилась» к либералам. Частенько мы собирались у нее дома. Яна очень хлебосольная хозяйка: наготовит супов, котлет, салатов. Очень душевно отдыхали у нее дома. Она снимает квартиру в пяти минутах ходьбы от здания ЕП. Обычно у нее собирались.

- И разговоры только о политике?

-Нет! Яна, например, наизусть знает всего Евгения Онегина, а я знаю Лермонтова «Мцыри». Вот и читали друг другу. Кто первый собьется, тот и бежит за бутылкой вина, например. Бродского наперебой читали. Конечно, обсуждали и политические вопросы, но больше дурачились, отдыхали.

- А с латвийскими евродепутатами вы дружны?

- Мы общаемся, но дружбы никакой нет. Мало у нас точек соприкосновения. Например, известная всем Сандра Калниете… Очень сложная дама. Ее настроение зависит от фаз луны! Если сегодня «нужная» фаза, то она может спокойно и адекватна общаться. А если…то даже не позволит, например, помочь ей донести чемодан до самолета. Серьезно! Помню, что захотел ей помочь и слышу в ответ: «Мамыкин, вы агент Кремля! Не трогайте мои чемоданы!» Как вам это нравится? Я ей просто помочь хотел, а она мне – «агент Кремля». Дама настроения. Я вообще не понимаю, как она общается с людьми? Слышал, как она и ее приятельница – депутат разговаривают с мужьями. Просто кошмар! «Сюда иди! Поставь, сядь, встань!» Как эти бедные мужчины с ними живут? Как говорить с такими бой-бабами можно?

- Андрей, чему вас научили в ЕП?

- Есть человек, который меня научил многому. Депутат Европарламента Мади Дельво-Стер. Это уникальная женщина. Тот политик, который не просто говорит, а делает. Расскажу пример. Мади Дельво – единственный политик, который предоставила свой дом в Люксембурге беженцам из Сирии. Предоставила целый дом и бесплатно. Более того, ее дом, извините, немного «загадили». Нет, это было сделано не специально, а просто разная культура. Но дому требовался ремонт. Мади сказала: «Я сама все отремонтирую. У меня хорошая зарплата». И еще один случай. Бывает так, что депутаты расписываются в книге регистраций перед заседаниями, а сами уходят из ЕП по другим делам. Если есть роспись, то начисляются 320 евро суточных. Многие евродепутаты этим пользовались. Мади никогда! Она считала, что должна получать деньги только за работу! Я научился этому у нее. Нужно получать деньги только за то, что ты сделал. За работу! И ненужно рассуждать о боли людей, а следует реально что-то делать!

- Вы полюбили Брюссель? Что вы сейчас думаете о столице Бельгии?

- Многонациональный город! Веселый, светлый. Город, в котором все дышит историей. Город, в котором принимаются важнейшие законы. Город, который влияет на жизнь людей в Европе! Да и не только. Прекрасный Брюссель!