Бышовец: Думаю, лучший вариант для Кокорина – вернуться в «Зенит»

17 сентября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев должны выйти на свободу. Бывший тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец в интервью еженедельнику «Аргументы недели» выразил мнение, что оба имеют прекрасный шанс реабилитироваться.

«У Кокорина и Мамаева есть прекрасная возможность реабилитироваться, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец. - Эта мотивация может сыграть большую роль. Вполне могут заиграть, ведь Стрельцов, отсидев пять лет, стал лучшим футболистом СССР. Но я видел, чего это ему стоило. Да, техника не пропала, понимание футбола осталось, но очень тяжело было восстановить физические кондиции. Я это видел. Он не озлобился, им двигало скорее чувство вины, а не обиды. Понимал, что реабилитироваться может только через футбол, и прекрасно воспользовался шансом. Хотя, повторяю, был отлучен от большого футбола на почти семь лет. А эти сидели меньше года. Многое будет зависеть от атмосферы в командах, куда ребята попадут, от отношения партнеров. Думаю, лучший вариант для Кокорина – вернуться в «Зенит»: знакомый коллектив, который не отвернулся от него в трудный час. Да, скажем, в «Урале» он будет постоянно играть, но в условиях конкуренции – с Дзюбой и Азмуном ему, может, будет даже легче набрать форму. Желаю обоим восстановить свои имя: человеческое и футбольное».