Феномен депутата Гаврилова

В воскресенье, 8 сентября, в недружелюбной Грузии «случилось» новое правительство. Как бы сказал незабвенный Виктор Черномырдин, «не было такого никогда. И вот опять!». Для нас, живущих с одним премьером Дмитрием Медведевым, кажется, целую вечность, смена правительства – явление неординарное. В горячем Тбилиси в принципе рядовое. Однако и тут есть свои нюансы.

Виновник возвышения министра внутренних дел Георгия Гахария до кресла премьера – не вашингтонский обком, не народная любовь или гнев, не революция роз, а скромный российский депутат Сергей Гаврилов. Именно он в июне во время Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) занял кресло грузинского руководителя парламента, чем спровоцировал массовые беспорядки с требованиями отставки спикера, главы МВД и проведения досрочных выборов. Однако отдавший приказ жёстко разогнать митингующих, Гахария вместо почётной отставки получил повышение по службе.

Что ждать от нового кабмина? Почему рано пить шампанское за вечную дружбу грузин и русских? На эти и другие вопросы «АН» Сергей ГАВРИЛОВ, председатель комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президент МАП, ответил, не задумываясь. Ещё бы, российско-грузинскими проблемами он занимается уже много лет…

– Сергей Анатольевич, что чувствует человек и депутат, который фактически в одиночку сменил правительство в маленькой, но гордой Грузии?

– Некое изумление и надежду на то, что косвенные последствия моих действий наконец-то принесут стабильность в наши отношения и послужат укреплению реальной демократической государственности Грузии.

– У нас 400 с лишним депутатов, в каких странах ещё имеет смысл поменять правительство?

– С помощью наших депутатов или без, но объективно власть должна меняться в тех странах, которые самоубийственно проводят неоколониальную политику в интересах внешних хозяев или так называемых партнёров. Но которая противоречит интересам собственного народа. К сожалению, мы это наблюдаем в некоторых так называемых несостоявшихся странах, особенно в Восточной Европе. Власти этих стран обслуживают интересы внешних спонсоров и советников. И это главный фактор нестабильности режимов, так как такой вектор экономического и геополитического курса вызывает недовольство большинства населения.

В противовес американскому давлению наша политика не предполагает инвестиций в цветные революции, контроля за чужой экономикой или создания колоний. Наоборот, это уважение национальных культур и традиций, выстраивание равноправных и союзнических отношений, отказ от доминирования и гармоничное развитие человечества в условиях многополярного мира и краха либеральной системы.

– Нового премьера Георгия Гахария уже называют «человеком Кремля» (он учился в Москве). Связывают с ним потепление в российско-грузинских отношениях. Когда избрали Трампа, российские депутаты пили шампанское. И результат – санкции и фактически «холодная война». Не слишком ли рано мы идеализируем?

– История с Трампом показывает, что надо быть предельно реалистичными и понимать, что политическая деятельность особенно в таких сложных странах, как США, не зависит только от воли одного конкретного руководителя.

Что касается высшего образования, то это, конечно, именно та «мягкая сила», которая влияет на формирование, в частности, будущих политиков. Мы стремимся стать одним из лидеров на мировом рынке, простите за этот термин, образовательных услуг. Тем более что, несмотря на все реформы, пока Россия сохраняет большой потенциал ещё советского классического образования. К сожалению, мы не в полной мере пользуемся этим преимуществом.

И мы вновь видим разницу в подходах. Например, США, которые и формируют в мире политику неоколониализма, абсолютно не заинтересованы в том, чтобы в колониях были компетентные и квалифицированные руководители. Посмотрите, например, на высказывания министра здравоохранения Украины! России же выгодно, чтобы эти страны проводили предельно прагматичную и рациональную политику. И, следовательно, руководство должно быть действительно хорошо образовано. Тем более что национальные вузы и академии наук в большинстве стран бывшего Варшавского договора и Советского Союза были сознательно разгромлены сразу после падения СССР. Поэтому мы должны максимально расширять возможности получения российского образования для будущих лидеров.

– Практически ни в одной республике бывшего СССР (кроме ряда среднеазиатских ханств) к рычагам реальной власти не приходят политики, хотя бы в малейшей степени ориентированные на Россию. Давит «советское проклятое прошлое», русская имперская тирания? «Англичанка» гадит? Или просто-напросто не умеем работать с кадрами, которые, как известно, «решают всё»?

– «Англичанка» вредит однозначно. Многие радикальные проекты, которые ведутся против Белоруссии с польской территории, организуются и поддерживаются Британией. Нам навязан извне какой-то нелепый комплекс вины за то, что за счёт РСФСР развивалась промышленность тех же Прибалтики и Украины. А ведь до выхода из СССР Прибалтийские республики были одними из самых процветающих. Сейчас это задворки Евросоюза.

И конечно, мы фактически не участвуем во внутриполитических процессах в соседних странах. Хотя было бы полезно учитывать советский опыт, огромный культурный, гуманитарный ресурс для выстраивания гражданского общества этих стран, чтобы сформировать основу для прагматичной и ответственной политики. Это не значит, что надо на штыках приводить пророссийские режимы, но мы должны поддерживать те силы, которые относятся к нам без пещерной русофобии.

А сегодня в той же Грузии воспитывают молодых янычар на одном лишь духе ненависти к России. Мудрый грузинский патриарх Илия сказал: «Надо торопиться, время работает против нас». И я, приезжая в Тбилиси, уже вижу две Грузии. Старшее поколение ещё знает русский язык, а молодёжь зачастую не понимает ни слова. Не помнит славной истории. Раскол этот углубляется и ведёт к окончательной деградации страны и нации.

– Вы призываете экспортировать свою идею мирового справедливого устройства мира. Замечательно! Но к любой гуманистической идее неплохо бы приложить и экономическую основу. А доля России в мировом ВВП – 1,98% против 23 у США…

– Конечно, для того чтобы стать мировым «магнитом», мы должны демонстрировать свой идеал, основанный на развитии. Но в условиях нынешней российской экономической стагнации это сложно. Как серьёзный инвестор, мы слабоваты. Но есть и другая сторона медали. Те же США, которые могут инвестировать триллионы долларов в свои новые колонии в ходе освоения территорий для строительства военных баз и борьбы за энергетические ресурсы, фактически ставят под свой контроль эти страны. Яркий пример – Украина, которая попала в долговую кабалу фактически навсегда. Россия может инвестировать меньше, но будет делать это в равном партнёрстве, к взаимной экономической выгоде. Для Грузии, кроме России, нет в мире бескорыстных партнёров. Мы не призываем к тотальной любви, только к предельному рационализму и прагматизму.

– Россия, что монархическая, что советская империя, всегда помогала другим. Может быть, пора о себе любимых подумать?

– Многие европейские коллеги нам об этом говорят. Мы понимаем, что существуют разрыв между богатыми и бедными, экономические и другие не самые приятные отечественные проблемы. При этом мы постоянно оглядываемся назад, вспоминая былое советское величие. Но главное – у нас есть цель, к которой надо стремиться…