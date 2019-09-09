Актриса Анна Тараторкина: Папа хотел помочь мне сохранить какой-то трепет, наив…

Анна Тараторкина родилась в семье актёра Георгия Тараторкина и актрисы и писательницы Екатерины Марковой. Зритель знает Анну по таким фильмам и сериалам, как «Гадалка», «Сватьи», «07 меняет курс», «Частный детектив Татьяна Иванова», «Невезучая», «Первокурсница», «Любовь со всеми остановками», «Шрам» и др. 30 августа на видеосервисе STARTсостоялась премьера второй части сериала «Вне игры», где Анна Тараторкина сыграла одну из главных ролей.

- Чем вас привлекла роль Ольги в сериале «Вне игры», в чём «изюминка» вашей героини?

- Изначально меня роль, скорее, испугала и оттолкнула: моя актёрская индивидуальность достаточно юная, а тут мне предлагают сыграть роль мамы взрослого сына. Да ещё и в сериале с почти документальным существованием артистов в кадре. Но я все-таки пришла на пробы, и мне было безумно интересно работать с режиссёром Виктором Шамировым. Наверное, это и сыграло решающую роль.

В моей героине есть качество, которое сегодня редко встречается в женских образах. Это чистота. Она запутавшийся человек, можно сказать, несчастливый, у Ольги в жизни единственный свет в окошке – её сын. Вместе с тем она не является классической героиней мелодрам, которая косая, кривая и «ножку приволакивает». У нас любят выписывать таких мам-одиночек, которые ходят в засаленной футболке, рыдают в подушку. Меня привлекло в Ольге то, что она очень жизненный персонаж. Одинока и несчастна, но при этом прекрасно выглядит, радуется своему материнству и пытается быть самодостаточной, насколько у неё это получается.

- «Вне игры» - сериал о футболе. Вы что-нибудь понимаете в этом виде спорта, смотрите матчи?

- Я абсолютно далека от футбола, так же, как и моя героиня. Но, безусловно, футбольный мир после съёмок в сериале стал чуточку ближе. Я знаю игроков нашей сборной – Артёма Дзюбу, Игоря Акинфеева. После невероятной игры нашей сборной на чемпионате мира в России каждый человек, мне кажется, запомнил эти фамилии.

- Вы где-то обмолвились, что «выбор – это не конёк Ольги», вашей героини в сериале «Вне игры». А вам самой в реальной жизни легко сделать выбор?

- Нет, это то, что нас с Ольгой очень роднит. Выбор – не мой конёк тоже. Я по знаку зодиака Весы, и, хотя я не очень верю во всё это, но, если нужно выбрать одну зубную щётку из трёх, я могу стоять минут 15.

- Вы много снимаетесь в мелодрамах. Почему, на ваш взгляд, этот жанр так популярен у зрителя?

- Большинство мелодрам в нашей стране производится для телевидения. А его, в основном, смотрят женщины-домохозяйки, которым либо не хватает этих чувств и эмоций. Либо наоборот – хватает с излишком, и, быть может, возникает желание убедиться, что они не одиноки, что у кого-то похожие горести и беды, что рано или поздно в жизни обязательно наступит белая полоса после чёрной.

- Вместе с отцом, знаменитым актёром Георгием Тараторкиным, вы сыграли в вашей дебютной картине «Исчадье ада». Как отец помогал вам на съёмочной площадке?

- Это вообще во многом знаковая в моей жизни история. Дело в том, что папа всегда старался оградить меня от актёрской среды. Не потому что не желал, чтобы я этим занималась. Наверное, папа хотел таким образом помочь мне сохранить какой-то трепет, наив… Поэтому, когда он однажды вскользь спросил, не интересно ли мне сняться в небольшой роли в кино, я была просто поражена. Несмотря на свой весьма юный возраст я прекрасно чувствовала и даже понимала папину позицию.

Помню, как меня привезли на «Мосфильм», привели в какую-то комнату, дали крестьянскую рубашку, сарафан, платок. Съёмки были в саду киностудии. Это был маленький эпизод. Единственным моим партнёром был папа. Нужно было подбежать к нему, сказать пару реплик и убежать обратно. Меня спрашивают, все ли мне понятно, я киваю, что да, звучит команда «Камера, мотор, начали!». И вот я уже стою перед «черной коробкой» и произношу положенный текст. Папа стоит сбоку от камеры и очень внимательно смотрит на меня совсем не своими, абсолютно «непапиными глазами»…

- Глазами Родиона Раскольникова?!

- Нет, конечно. Глазами героя этой картины. Это меня поразило.

- Кто из именитых актёров приходил к вам домой?

- Самый близкий круг общения родителей не включал в себя каких-то знаменитых артистов. Но моё детство – это, скажем, ежегодные походы на фестиваль «Золотая маска». Я обожала ходить в Театр им. Моссовета, где служил папа. Огромной радостью было оказываться в закулисном мире театра, забираться, пока никто не видит, на декорации, заглядывать в гримерный цех, встречать артистов, которых только что видела на сцене. Когда мне было лет 12, папа по просьбе мамы, которой нужно было срочно дописывать книгу, взял нас с моим старшим братом Филиппом на гастроли в Таганрог и Ростов-на-Дону. Это была замечательная поездка, которую мы часто вспоминаем. На гастролях была почти вся труппа, включая Ольгу Остроумову, Георгия Жжёнова, Сергея Юрского.

А ещё мы с папой часто гуляли на Тверском бульваре и иногда пересекались с уже тогда легендарными артистами – Ростиславом Яновичем Пляттом, Роланом Быковым. Мама очень дружила с Мариной Неёловой. Помню, как мы ездили к ней в гости, помню, как родилась её дочь Ника.

- Какие качества отца передались вам?

- Любовь к порядку. Мне очень некомфортно, когда беспорядок вокруг. Не могу, когда дома всё лежит не на своих местах. Что касается остальных качеств, папа для меня был и остаётся абсолютным камертоном моего существования. Какой-то недостижимой высотой, к которой можно тянуться всю жизнь.

- А как вы пережили его смерть?

- А я её и не пережила.

- У вас была главная роль в сериале «Невезучая». А вы считаете себя везучим человеком? Когда и в чем вам везло?

- Абсолютно не считаю себя везучим человеком. Мне ничего и никогда в жизни не давалось просто так. Для того чтобы мне чего-то добиться, я должна долго и упорно работать. А так как, к сожалению, я достаточно ленивый человек, то всё в моей жизни происходит через определённое преодоление.

- Как вы воспринимаете неудачи? Есть у вас какое-нибудь средство, чтобы успешно пройти полосу неудач?

- Все, что касается меня самой, я стараюсь воспринимать достаточно спокойно и с юмором. Отношусь к этому философски. С детства выработала привычку: когда мне плохо, всегда думаю о тех, кому хуже. Но вот когда дело касается неудач близких людей, то с этим всё сложно…Я безумно за них переживаю, хоть и не всегда это показываю.

- Какая роль была самой сложной с физической точки зрения?

- Это была роль снайпера в картине «Смертельная схватка». Мне нужно было бегать с винтовкой времён Великой Отечественной войны по белорусским лесам. Что было достаточно непросто - винтовка тяжёлая, а я никогда атлетическим сложением не отличалась. К тому же мне ударило пороховым облаком в глаз. Оружейник не прочистил затвор должным образом, оружие было старое, и порох вышел через затвор прямиком мне в лицо. В роговицу попали пороховые частички, которые мне потом скальпелем вынимали, что было далеко не самой приятной процедурой.

- А сколько на вашем счету убитых фрицев?

- Много! Я уже не помню, сколько.