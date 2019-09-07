Глеб Матвейчук: Моя дочь – удивительный и музыкальный ребенок

Романтичного красавца Глеба Матвейчука с полной уверенностью можно назвать счастливым человеком: он пишет музыку, снимается в кино, поет, участвует в ТВ проектах. И везде успешно. Пожалуй, одна из самых главных черт его характера – трудолюбие. А еще семейственность. Близкие люди для артиста – опора, крепость и вдохновение.

Наш спецкор побеседовал с артистом о музыке, о будущем и о личном.

- Глеб, вы успешный актер, композитор и исполнитель. Но, какая роль вам ближе?

- Вы знаете, мне нравится заниматся всем! Я не могу заниматься только исполнительством или сочинительством. Я очень люблю Музыкальный театр, и мне нравится создавать для театра музыкальные произведения. У меня есть несколько своих спектаклей и я вполне успешно с ними гастролирую. Я не могу заниматься чем-то одним. Нет! Мне необходимо попробовать себя во всех ролях!

- Глеб, вы участвовали в таком масштабном проекте, как «Две звезды». Выступали с певицей Ольгой Кормухиной. И победили. Как таким двум сильным личностям и артистам работалось вместе?

- Да, мы участвовали в этом проекте. Конечно, это всегда волнительно и сложно. Все происходит в реальном режиме, без дублей и повторов. И не только это касается проекта «Две звезды», но и «Точь-в-точь», «Живой звук», «Три аккорда». Выходит ведущий, объявляет и ты уже на сцене. И ошибаться ты не можешь! Это прямой эфир и дублей уже не будет.

Более того, в проекте «Две звезды» практически не было репетиций. Буквально перед съемками одна-две репетиции. Конечно, нужно было собрать в кулак все свои человеческие и творческие ресурсы, и выступать. Это был первый мой такой масштабный проект.

Сказать, что Ольга Кормухина легкий человек – не могу! Ольга – личность, талант и необыкновенно творческий человек. Я очень благодарен ей за совместную работу. Могу сказать, что она меня ввела в шоу-бизнес. Это такое «боевое крещение». Работать с какими масштабными людьми – необыкновенная удача! Лично я многому научился у Ольги. Что касается каких-то споров, то они, разумеется, были. Во время репетиций. А как без этого? Двум творческим людям всегда есть, что обсудить. Но главное – результат! Мы победили. И мы были уверенны, что обязательно победим! Нельзя участвовать в таких проектах и не думать о победе.

- Глеб, вы принимали участие в популярном проекте «Три аккорда». Но это шансон. Вы исполнитель, извините, более серьезного уровня. Почему согласились участвовать в «Трех аккордах»?

- Да, этот проект в жанре шансон. Совершенно верно. Но, изначально идея была хорошая: собрать разноплановых артистов, которые выступят в этом жанре. Повторюсь, что идея такого проекта была замечательная, но в процессе работы произошла некоторая путаница… Мне показалось, что жюри не смогли сразу разобраться в некоторых нюансах: артист, например, выступил, а «судьи» говорят: «Это не совсем шансон!» Конечно, это не может быть шансоном. Я не хотел допустим копировать Аркадия Северного. Зачем? Я не выступаю в жанре шансон. Мне необходимо было внести что-то свое. Индивидуально. Согласитесь, у каждого исполнителя есть своя индивидуальная манера, свое восприятие песни. Но я благодарен этому проекту. Мне было интересно.

- Глеб, давайте поговорим немного о личном. Например, что вы неприемлете в жизни. С какими людьми вы не стали бы общаться?

- Я не смирюсь с предательством, с ложью. Для меня это совершенно недопустимо, как и для многих людей.

- Глеб, вы легкий человек в обычной жизни? Близким с вами легко?

- Нет, я далеко не легкий человек. Со мной совсем непросто. Я мало встречал творческих людей, которые были бы в жизни легкими людьми. Но могу сказать, что только с близкими людьми я могу быть откровенным, естественным. Семья – моя крепость! Так же говорят. И это совершенно точно!

- Глеб, вас практически не увидишь на «тусовках». Но это же определенные правила шоу-бизнеса.

- Мне совершенно неинтересны эти тусовки. Я не люблю их. Мне приятно провести время со своими близкими. А правило в шоу-бизнесе одно – трудолюбие и талант.

- Глеб, вы год назад стали отцом. Как изменила вашу жизнь дочь?

- Алиса, действительно, изменила мою жизнь. Это необыкновенное чувство, когда появляется ребенок. Я всегда очень хотел детей. И когда узнал, что стану отцом, то на каждый прием к врачу, на обследование ходил с супругой. Алиса – высшая награда и счастье. Подарок Бога!

- Вы много времени проводите с дочкой? Поете ей на ночь свои песни?

- Пою! Обязательно! И замечаю, что дочка – очень музыкальный ребенок. Когда слышит песню, то удивительно гармонично «танцует». Чувство такта у нее есть. Музыкальный ребенок. Конечно, я провожу с ней время. Конечно. А как иначе? Это же мое продолжение, мой любимый ребенок.