Певица Севара о ложном патриотизме, навязанной религии и запоздалой любви к себе

Став одной из самых популярных исполнительниц Узбекистана, Севара не остановилась на достигнутом. Бойкая и амбициозная, девушка отправилась в Европу «на удачу» и не ошиблась. В Лондоне произошло знаковое для ее карьеры знакомство с Питером Габриэлом. Именно он организовал мировое турне молодой певицы, «отгремевшее» на крупнейших площадках Европы, США и Канады. В 2004 году исполнительница победила в номинации «Best Asian Artist» («Лучший артист Азии») под эгидой престижной премии BBC World Music Award.

Во время беседы Севара рассказала «АН» о секрете своего успеха, новых проектах и как получилось, что она пошла в «Голос» «по приколу».

- С такими регалиями и «армией» поклонников вас ведь смело можно назвать бриллиантом узбекской эстрады. Севара, вы считаете себя звездой?

- Знаете, я с детства так и думала. Хотя с течением времени все-таки пришла к выводу, что каждый человек является звездой. Видимо постепенно становлюсь философом.

- Вы первая узбекская певица, которая стала работать за рубежом с известными исполнителями, продюсерами, музыкантами. Дрожь не пробирала?

- Конечно, мне было страшно. В моей жизни просто наступил момент, когда во мне проснулся авантюрист, и в Ташкенте стало скучно. Без денег и связей я отправилась в своего рода путешествие, чтобы и на людей посмотреть, и себя показать. Впрочем, удача не заставила себя ждать. Правда в большинстве случаев я не знала, как выглядит тот или иной именитый артист или продюсер, поэтому и не «лезла из кожи вон», чтобы произвести впечатление. Меня просто «распирало» желание петь, рассказать зрителям свою историю, и «горела» я словно фонарь. Возможно, это во многом и повлияло на то, как все сложилось в итоге.

- Вы верите в случай?

- Случай в моем представлении идет в ногу с неосознанностью. Я не разделяю эти понятия между собой. Вообще, то, что случается в жизни, нужно воспринимать не только как урок, но и как ключ к пониманию себя, прежде всего. Бывает, человек живет просто ради кайфа. Я же так не хочу. Очень важно получать удовольствие от того, что делаешь, но работу, в том числе и над собой, ведь никто не отменял. Особенно меня раздражает популярные нынче причитания: «Мы живем во имя Бога!» и т.д. и т.п. Хочется прям подойти и дубинкой отлупить. Зачем люди кричат о своей религии, насаждают ее?

- Что побудило вас участвовать в популярных российских шоу, таких как «Голос», «Точь-в-точь»?

- Я бы оценила свое участие в этих проектах, как ребячество. В принципе не осознавала, особенно на начальном этапе, насколько все серьезно. А сейчас понимаю, какая это все-таки классная была школа. В «Голос» же я пошла чисто по приколу. Подозреваю, что российский зритель хорошо меня принял, потому что у меня уже тогда был хороший материал, который я преподнесла должным образом. А то вышла на сцену какая-то непонятная узбечка, собравшаяся петь на русском. (смеется)

- Чем же сейчас живет Севара?

- Сейчас, наверное, я живу детьми. И у меня все-таки сработала «лампочка». А то я долгое время вообще не отдавала себе отчет, что это за существа такие – дети. На мой взгляд, это потрясающая ответственность. Ты ими занимаешься, воспитываешь, пендель даешь, разумеется, когда нужно. Наряду с семьей, немаловажную роль в моей жизни играет профессия. В данный момент я задействована в современной опере – масштабном и сложном проекте. Для меня это еще одна «планка». Вообще, амбиции – хороший мотив для творчества. Важно быть не просто талантливой певицей, а автором, «дышать» своей музыкой, наполнять ее тем, что в тебе «бурлит». Этим я буду заниматься всю свою жизнь. Тело-то мы можем «забить» едой, а вот с душой куда сложнее. Она требует особой пищи, а на «голодном пайке» может и помереть ненароком, в этом случае человека начинает буквально «кидать» по этой жизни. Всем понятно, что необходимо любить себя, но усвоила я это знание довольно поздно.

- Каков ваш зритель?

- В первую очередь «живой»! Зритель что называется «живет со мной»: мы вместе радуемся, плачем, переживаем. На сцене у исполнителя есть свои задачи, мы не клоуны, чтобы развлекать публику, это нужно понимать. Я стараюсь «ослабить хватку» и довольно-таки легко иду по жизни. Иначе ты только и будешь делать, что охреневать от происходящего.

- А дома поете?

- Бывает, конечно, особенно хорошо у меня получается в дУше. (смеется) А если серьезно, то в основном это рабочий процесс, который не утихает и в домашней обстановке.

- Вы много где жили, много чего повидали. Какая же страна оказалась для вас самой комфортной?

- Интересный вопрос. Комфортнее всего мне наедине с собой, а именно в своем сердце. В нем и моя Родина. А этот распиаренный патриотизм, когда с пеной у рта и флагами начинают кричать, кто они и откуда, вызывает ничего, кроме отторжения. Да будь ты просто человеком, где бы ни жил, вот и весь сказ.

- Ваши дети продолжат музыкальную династию?

- Главное для них быть духовно развитыми и образованными, вот тогда они сами найдут свой путь в жизни и не потеряются. Душа и разум – это парный «танец», а не одиночный. Над этим мы с мужем сейчас и работаем. Для своих ребят я добрый друг, строгим в семье у нас является отец.