Мэр Риги Олег Буров: Если не знаешь, что говорить – говори правду

В Риге новый мэр. Им стал политик Олег Буров. Планы и желания, как обустроить Ригу у градоначальника есть. Правда, нужно сперва разобраться с тем «наследством», которое оставил прежний глава города. Что новый мэр думает о будущем Риги, и чтобы он хотел изменить? Об этом и не только Олег Буров. Специально для «Аргументы Недели».

- Г-н Буров, вы стали мэром. Совершенно ясно, что у вас есть свой план. Но рижан в первую очередь интересует «личный» вопрос – ЖКХ. Когда в той системе будет наведен порядок?

- Рижская дума на последнем заседании приняла решение провести проверки на всех муниципальных предприятиях. Эти проверки будут проходить в два этапа: первый – аудит, который должен выявить, как работает данное предприятие, и второй – углубленный аудит. Если первый этап ничего не обнаружил недопустимого у предприятия, то можно работать спокойно и дальше. А уж если есть нарушения, то, извольте, пройти более глубокую проверку. Более того, эти этапы будут публичными. Их проверит и Финансовый комитет, и комитет по вопросам собственности. Если мы увидим, что есть «риск», то будет более углубленные проверки, и по итогам будет приниматься соответствующее решение. Все очень серьезно. И решения могут быть очень жесткие. Но главное – публичность. И участвовать в этих проверках будут «не карманные» аудиторские фирмы, а компания европейского уровня. Крупная европейская аудиторская компания. И одно из главных условий: на предприятие не может прийти аудиторская фирма, которая до того проверяла. Недопустимо такое.

- Нет секрета, что новый начальник собирает свою команду. Она у вас есть? Были ли уже увольнения в Рижской думе?

- Нет, увольнений никаких не было. И я не склонен думать, что сейчас это нужно делать. Нужно увидеть процессы, которые происходят в Рижской думе, и увидеть то, что происходит неправильно. И предложить людям работать иначе. Если они готовы работать по-другому, то пусть работают, а если они не хотят, не могут или тормозят работу, то им не место в Рижской думе. И все должно проходить законно. Просто так взять и уволить человека недопустимо и нельзя. Нужно иметь четкое и законное обоснование. У нас не частное предприятие, где можно указать на дверь. Но я думаю, что люди должны и сами понимать, что они, допустим, не справляются с работой. Понимать и уходить.

- Вы говорите о ком-то конкретном?

- Нет. Я пока не хочу о чем-то конкретном говорить. Думаю, что должно пройти время и тогда уже стоит подумать. Я не хочу сейчас что-то кардинально менять: увольнять, принимать на работу. Хочу присмотреться. И если увижу, что люди не попадают в «рабочий ритм», то предложу им поработать иначе. А дальше уже им решать.

- Вы даете шанс людям.

- Да, и это считаю правильным. Я не из тех руководителей, которые резко все меняют. Как обычно происходит? Пришла, извините, «новая метла» и давай мести. Нет, время таких «комиссаров» прошло. Я предпочитаю давать людям шанс изменить свое отношение к работе. У меня нет критерия «своих» людей. Я руководствуюсь только одним критерием – профессионализм и желание работать в команде.

- Не секрет, что бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией заинтересовалось деятельностью некоторых муниципальных предприятий при старом мэре Ушакове. Например, транспортное предприятие «Ригас Сатиксме». Вас уже вызывали в бюро?

- Я был в бюро по собственной инициативе.

- Сами?

- Да. А что тут удивительного? Бороться с коррупцией нужно сообща. Тогда только будет результат. Мой приход в бюро удивил и начальника той организации. Он с юмором сказал: «Первый руководитель пришел к нам сам». На самом деле, все то серьезно. Нужно руководителю участвовать во всех процессах, встречаться и с простыми людьми, и с политиками…Даже с теми политиками, которые придерживаются иных взглядов. В политике не может быть друзей, но общаться необходимо. Буквально перед нашим интервью я встречался с министром среды и регионального развития Юрисом Пуце. Планирую встретиться с премьер-министром Латвии, с президентом страны и, конечно, с министрами других ведомств. Все эти встречи необходимы для нормальной работы Рижской думы.

- Что сейчас самое главное в работе Рижской думы? Для вас, как мэра столице?

- Конечно, команда. Без слаженной работы команды невозможны никакие изменения. Мне важно, чтобы рядом со мной работали профессионалы и единомышленники. Важно. У меня нет ревности, если кто-то больше знает в своей области, чем я. Я буду тому только рад. Мы должны двигаться вперед, а не стоять на месте. За нашей спиной люди, которые хотят жить лучше, и жить в развивающемся городе. И нужно думать не о собственных амбициях, а о том, что только в слаженной работе можно достичь результата. Такая моя позиция.

Продолжение следует