Хусаинов: Если одним можно, а другим – нет, тогда… извините, это уже коррупция

3 сентября на общем собрании Премьер-лиги некоторые клубы выразили недоверие главе российского судейского корпуса Александру Егорову. Ситуацию комментирует в интервью еженедельнику «Аргументы недели» арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.

- Сергей, что за разборки?

- Не разборки, просто критическая ситуация. На собрание клубов РФПЛ выразили вотум недоверия персонально Александру Егорову – руководителю департамента. Кто-то воздержался, против вотума был «Зенит», «Арсенал», «Локомотив»… Раз ГАЗПРОМ против – значит, никаких санкций, ничего… С одной стороны, действительно, некем менять. Потом чемпионат вроде идет - на переправе коней не меняют. Но претензий много. А мое мнение таково. От смены руководителя ничего не изменится, потому что произошел очень серьезный системный сбой после развала СССР. В система отбора, подготовки… Те молодые ребята, которые сейчас выходят на футбольное поле – они просто не имеют возможности подготовиться должным образом к сезону. Можно подтянуть физические кондиции, можно смотреть нарезки моментов на видео, можно вызубрить правила, но все-таки главное – это практика. А у нас с развалом страны вся система детско-юношеского спорта разрушилась, только в больших городах, в мегаполисах проводятся регулярные соревнования. А ведь арбитр – любой, начинающий и квалифицированный - должен иметь хотя бы раз в неделю игровую практику. На любом уровне. Такой возможности нет. Это не в оправдание, а в объяснение. Егоров – прекрасный молодой человек, с достоинством держит удар, пытается как-то снизить накал критики в адрес подчиненных… Но не он ведь их отбирал! Не он их готовил. Арбитры получили судейское образование где-то на стороне.

- По блату что ли?

- Не исключено! Рекомендуют ведь местные федерации футбола. А почему рекомендуют этого, а не того… Это давно идет, еще с советских времен.

- Главная претензия к Егорову: непонятно, как отбирают судей на матчи. Кто-то сыграл плохо – его отодвигают, другой сыграл плохо – судит следующий матч…

- Справедливая претензия. Объясните, почему одним можно все, а другим… Вот такой даже пример. Лапочкин (Сергей – прим. ред.) судил Суперкубок. Но у него же пять двоек за прошлый сезон! И он лучший арбитр страны. Значит, у других еще больше! Да, нарекания клубов справедливы, но это тупик. Потому что система нарушена - отбора и подготовки. Одинаковые эпизоды один судья трактует по-разному. Теперь о ВАР. Кто сидит за ВАРом? Те же самые действующие судьи. Сегодня он в поле, завтра – за монитором. Но у него же прочтение игрового эпизода не поменяется оттого, что сел за ВАР!

- А кто должен сидеть за ВАРом? Может, бывшие судьи, закончившие по возрасту?

- Именно! Платини, когда руководил УЕФА, ввел арбитров за воротами. Это было классное решение. Только почему-то решили ставить туда действующих арбитров. А на мой взгляд… Тогда Любош Михел, бывший судья, который в то время был спортивным директор в донецком «Шахтере» (когда они при Луческу громили киевское «Динамо»), высказался так: опытных туда надо ставить за ворота, тех, кто закончил. Это не по полю бегать – сил хватит. Зато, это знания, авторитет! Лучше них никто не определит, был гол или нет, было ли ни нарушение в штрафной. Конечно, надо чтобы за ВАР сидели бывшие арбитры.

- Коррупция есть в российском футболе?

- Конечно, есть! Клубы и обратили внимание на эти моменты. Условно, Хусаинова за ошибку дисквалифицируют на четыре игры, а условного Иванова за такую же – только на одну. Почему! А помнишь гол Миранчука со штрафного в первом туре «Рубину»? Игроки «Локомотива» стояли в стенке, хотя это нарушение правил. Судью Вилкова спрашивают: «Как же так! Было же нарушение!» А он: «Понимаете, болельщики бы не поняли…» А другие вдруг засчитывают голы из вне игры – подумаешь, чуть-чуть можно… Тогда теряется сам смысл арбитража. Послушайте, вы должны одинаково относиться к обеим командам! Если одним можно, а другим – нет, тогда… извините, это уже коррупция.

- Хотя сейчас ведь прилично судьям платят. Наверное, и рычаги изменились? Теперь можно одной угрозой, что снимут, повлиять на арбитра?

- Конечно. Но мое мнение: сколько ни плати, если человек не способен… А вот если условно сделать базовую ставку, но с каждой следующей игрой ты получаешь надбавку. Или так: отсудил здорово – получай еще одну игру! Отсудил – еще одну! Суди, пока бегать можешь! А тут получается: судей много, игр мало. Кому дадут? Ну, дают, условно, Петрову, говорят: Поедешь туда, но веди себя правильно! Был хороший парень, из МЧС, офицер, он судил матч в Питере в прошлом году и за вторую желтую выгнал Кришито с поля (судья Владимир Сельдяков, матч «Зенит» - «Амкар» - 0:0 – прим. ред.). Но отсудил здорово. Я так и сказал в комментарии, и добавил: «Но уверен, что больше он судить не будет…» И получаю от него ночью СМСку (видимо, прочитал мое мнение и у ребят взял телефон): «Сергей, спасибо большое за поддержку!» И что ты думаешь? Больше не судит. Работает в МЧС.

- Волчий билет получил?

- Да. А Лапочкин Сережа (я с его отцом судил в одно время) - прекрасный парень и все такое… Но если судят сын Левникова, сын Лапочкина… Ребята, если сыновья, это же не значит, что умеют судить! Валя Иванов – да, сын Валентина Кузьмича, царство небесное! – но это не значит, что такой же классный футболист!

- Так получается: судей много, но судить не умеют? Или судей не хватает к тому же?

- Хватает, судей много, но их уровень очень низкий. Один оступился – давай следующего. Но где гарантия, что следующий не оступится. Или же хорошо отсудит матч, а в следующим напортачит. Нужна стабильность, а где ее взять, если нет практики! Чтобы бегать – надо бегать! Чтобы уметь судить – надо судить! В советские времена мы обязаны были на первенство города в течение сезона не меньше 15 матчей отсудить – на любом уровне: мальчиков, юношей, мужиков. Да, копейки платили, но дело не в деньгах! Это была классная практика! А сейчас бригада собирается, смотрю: этот из одного региона, другой… Откуда вы берете эти бригады? Они, может, в первый раз встретились в судейской раздевалке!

- Так проходят судьи премьер-лиги школу низших лиг или нет?

- Проходят. Номинально. Но это не значит, что получают квалифицированную подготовку. Но теперь ведь можно и ошибиться – ВАР появился. Если что - поправят. Но тот же ВАРовец два одинаковых эпизода в матче – один просматривает, другой нет. И справедливо возникает претензия от одного из тренеров: «Как же так! Против нас приняли решение, посмотрели ВАР, требуем, чтобы посмотрели и наш эпизод!» Но не хочет смотреть – значит, дело темное. Вот вам еще одна составляющая коррупционной схемы.