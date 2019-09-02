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Алиса Ганиева о Лиле Брик: Нет таких женщин в наше время!

2 сентября 2019, 07:58 [«Аргументы Недели», Юрий ТАТАРЕНКО ]

Алиса Ганиева о Лиле Брик: Нет таких женщин в наше время!
Фото из личного архива Алисы Ганиевой

Алиса Ганиева родилась 23 сентября 1985 года. Выросла в Дагестане, с 2002 года живёт в Москве. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького. 

Ганиева - автор многих популярных  книг, ее проза переводилась на  иностранные языки. В мае вышла новая книга Алисы Ганиевой – «Ее Лиличество Брик на фоне Люциферова века», посвященная Л.Ю.Брик.

- Не страшно было браться за первую в вашей жизни биографию? 

- Было страшновато. Открыть какие-то новые факты в жизни Лили Брик сложновато. Практически все уже перемолото, пересказано, бродит огромное количество сплетен, анекдотов, воспоминаний, мемуаров, из которых непросто вычленить объективную реальность, правду о том времени. Сплетни порождены завистью и ревностью, людской тягой позлословить о ком-нибудь – или наоборот, неумеренно восхититься – даже там, где восхищаться, собственно, нечем. И с таким радикальным отношением к Лиле Брик я сталкиваюсь и поныне. 

Многие современники из этой вампирши, ведьмы, чуть ли не Мессалины делают образ святой монахини, к которой никак нельзя залезть в будуар. А я в него залезаю! Причем иногда – с ногами. Потому что мне кажется, это понравилось бы и самой Лиле. Она легко впускала людей в свою спальню, жила нараспашку и не стеснялась ни своего стиля жизни, ни своих мыслей. При этом она не была какой-то порочной дамочкой полусвета. Лиля – беспредельно умная, мудрая, и, конечно же, эгоистичная и самовлюбленная, но в то же время очень внимательная к бриллиантам, которые вокруг нее были щедро рассыпаны судьбой в виде незаурядных людей. Она мгновенно подмечала еще никем не подобранный молодой талант. Когда Брики встретили Маяковского, тот уже был знаменитым футуристом: гастролировал по стране, снимался в фильмах. Однако в свой зенит он еще не вошел. Многие говорят, что Лилю Брик сделал Маяковский. Но ровно точно также можно сказать, что Лиля сделала Маяковского! Это был взаимообратный процесс. 

На книгу о Лиле начали поступать отзывы – довольно предсказуемые. Я предполагала, что меня будут обвинять в том, что поддаюсь «желтой» стихии, перечисляя любовников Лили Брик. Хотя претензия довольно странная : Брик сама с удовольствием их перечисляла и, собственно, из этого и складывался ее образ. Лиля Брик соткана из соблазненных ею мужчин. А также тех, кого ей, как ни странно, не удалось соблазнить. 

Лиля Брик – женщина парадоксов. Она выросла в богатой семье, с ванной и телефоном. Каталась на конке, посещала кинематограф, блистала на балах, училась в престижных гимназиях. Но удивительное дело: будучи мещанкой, привыкшей с детства ни в чем себе не отказывать, она сумела срифмоваться с революционным, антибуржуазным временем – когда, к примеру, менялось отношение к институту брака. Декадентская тяга к жизни в компании, где можно сочинять стихи, петь песни по гитару, и тут же уединиться за шторкой – все это оказалось актуальным после 1917 года. Появились коммуны, комсомольцы стали сбиваться в стаи, идеи Чернышевского о браке стали обретать жизнь, и мужья и жены стали ничейными…. Тут Лиля Брик ощутила себя как рыба в воде. Жилище Бриков превратилось в салон, который выжил в страшные годы, когда все остальные салоны, клубы, писательские союзы были выжжены. И это еще одна загадка Лили Брик. О ее сотрудничестве с ОГПУ и другими организациями, о ее связи с самой темной подкладкой ХХ века я постаралась рассказать в одной из глав книги. 

- Действительно, Лиля Брик либо восхищает, либо бесит людей – а вас? 

- И то, и другое. Думаю, это можно почувствовать, читая книгу. Перепады моего настроения довольно явственны. Но абсолютно точно то, что я не равнодушна к своей героине. Я не ученый, не литературовед, не историк литературы. Я просто внимательно читаю дневники и письма Лили Брик, из которых складывается весьма интересный портрет эпохи, и комментирую их как человек двадцать первого века. Причем имеющий отношение к литературе. 

Возникают параллели между тем, как литературный люд жил тогда –  и как сейчас. Прихожу к выводу, что наше время в сравнении с эпохой Брик – более скучное и ханжеское. Когда писала книгу, во мне периодически бурлила зависть к Лиле с ее потрясающим кругом общения. Сегодня редко можно встретить на одном квадратном метре столько интересных людей, основоположников заметных литературных движений, течений, направлений… Кипение креативности в начале ХХ века не может не  впечатлить. На фоне нынешнего почти бесталанного болота – особенно. 

Удивляет непонимание Лили моими современниками. Например, кто-то стремится выставить Брик очень серьезной. Но серьезность и искусство, в том числе, искусство полной жизни, которым так виртуозно владела Лиля, не совместимы. Еще Вольтер говорил, что все жанры хороши, кроме скучного, а Пушкин утверждал, что поэзия должна быть глуповата. И Лиля Брик любила пошалить. Она следила за модой, но образ светской дамы у Лили нередко сочетался с образом провокаторши, эпатажницы. Поэтому на обложке книги, которую сделал дизайнер Андрей Бондаренко, Лиля – в голом платье. Книга выглядит современно, но при этом она со своим дизайном как будто вышла из другой эпохи: есть ощущение, что сама Лиля Брик листала верстку и расписалась на макете, завизировав его. 

- А что вас не восхищает в Лиле – требование автомобильчика? 

- Пожалуй, эгоцентричность Брик. Хотя именно она и помогло ей выжить. Эгоцентризм и сексуальность – вот что, на мой взгляд, доминирует в коктейле ее харизмы. Мужчины тянулись к Лиле, излучавшей беспримерную уверенность в себе. Она не была одарена от природы красотой – но у Брик и в мыслях не было, что кто-то не упадет к ее ногам. Ее напор рушил судьбы, калечил людей, находящихся рядом с ней. Вспомним, как она отреагировала на арест в 1936 году своего второго официального мужа Примакова, красного командира. Как многие жены, она поверила, что нет дыма без огня, и сейчас кстати некоторые историки утверждают, что Тухачевский (в чей ближний круг входил и Примаков) действительно готовил переворот… Так вот, Лиля Брик ни разу не навестила мужа в тюрьме, не принесла ему передачу. И вообще перестала посещать подруг, чьи мужья оказались в чекистских застенках. Недавно со мной связалась пожилая читательница Ирина Данциг, дочь жены Лилиного кузена Вити Данцига. Когда его арестовали в 1934-м, эта самая жена ходила к Лиле в Спасопесковский, просила помочь (а кузен был ближайший, обожавший ее, сын той самой тети из Армавира, которая заботилась о Лилиной маме в последние ее годы перед приходом немцев и которая помогла когда-то юной Лиле сделать аборт). Так вот, властительная на тот момент гранд-дама, жена высочайшего начальника, которая вась-вась со всякими аграновыми и кагановичами, даже пальцем не пошевелила ради кузена. И того расстреляли. Впрочем, эта стратегия слепоты и невмешательства отлично помогала ей выживать в страшнейшее время (помогает многим и теперь).

Самовлюбленность Лили Брик проявляется и в том, как она вела себя в быту. Она никогда сама не готовила, не стояла в очередях. За нее стояли другие. Это поразительно и неприятно. Она не стеснялась нагружать других своими проблемами. Посылала Маяковского за нижним бельем, составляла для него огромные списки покупок, вертела сестрой. А великие люди бегали у нее на посылках, испытывая мазохистское чувство восторга, даже экстаза. К ней словно прикипали… Может, потому и прикипали, что она считала себя вправе командовать. Если ведешь себя, как царица, то к тебе и относятся, как к царице. А заботишься о людях, пашешь, вкладываешь душу – не ценят и не уважают. Но такой легкомысленный эгоизм, как у Лили, не сыграть, он должен быть врожденным.

Довольно странно было прочитать пару отзывов о том, что я-де недооценила в Лиле талантливую сценаристку и художницу. Я, мол, вижу ее очень узко, только как гениальную любовницу. Рецензенты эти явно просмотрели книгу по диагонали. Я как раз рассматриваю Лилины потуги в разных сферах от скульптуры и актерства до архитектуры. Это было нормально для барышни с большим количеством денежных средств и свободного времени. В письмах Брик нередко жалуется, что ей скучно, требует, чтобы мужчины ее развлекали. Бесконечные карты, театры, таперы – это же совершенно не трудовая жизнь, как сказал бы про нее парторг 70-х. Думаю, У Лили могли бы родиться интересные произведения, если бы она не ленилась. Но она ленилась и ничего не доводила до конца. Оставила мемуары («Пристрастные рассказы»), но они могли быть помасштабнее и поинтереснее – но не сподобилась.

- Видимо, ее девизом была фраза «Красиво жить не запретишь!» И она работала – в отличие от Лили! 

- Да. Но это меня даже восхищает. Возмущаясь нахрапистым, нахальным, хамским, потребительским отношением Лили Брик к окружающим, я вижу в этом какую-то великую красоту и гигантизм натуры. 

Вообще, Лиля очень не одномерна. Будучи весьма пробивной женщиной с двойным, а может, и с тройным дном (архивы Лубянки еще не раскрыты, и совершенно не удивлюсь, если вскроется что-то совсем черное про Лилю), она спасала людей, обладая мужеством отстаивать их интересы. Она звонила начальству с той же уверенностью, с какой соблазняла мужчин. Сам Сталин после ее письма написал известную резолюцию – и Маяковский трансформировался из критикуемого футуриста в «талантливейшего поэта» эпохи. И также уверенно Брик выбила поездку за границу Майе Плисецкой, спасла Сергея Параджанова из тюрьмы. Через сестру Лиля пробивала переводы молодых поэтов Ахмадулиной и Вознесенского…

Лиля Брик была жадной до жизни во всех ее проявлениях. Но ближе к старости видно, что ее желание быть хозяйкой богемного салона стало навязчивым. В спорных воспоминаниях Ваксберга можно прочесть о том, как Брик чуть ли вцеплялась в молодых людей, едва ли не силой приводила к себе на Кутузовский проспект, где накрывала шикарные столы с продуктами из «Березки» и спецприемников. Она словно покупала внимание к себе. Оказаться в старости одной для нее было смерти подобно. Ей постоянно хотелось слышать – small talk, стихи, рояль. Когда этого не было, ее охватывала паника. В книге Ваксберга есть эпизод, где избалованный славой Евтушенко с приятелем из Болгарии приходят к ней с Катаняном в гости – и вдруг срываются от скучных стариков в ресторан, на другую пирушку. И Лиля остается одна за роскошным столом…  В этот момент ее жалко до слез.

А еще ее самоубийство – жест, которым можно восхищаться. Впрочем, и это и проявление ее эгоизма. Ну, не хотела она лежать беспомощной после перелома шейки бедра!..

- Получается такая рифма: Маяковский покончил с собой, застрелившись, а его муза – наглотавшись нембутала...

- Да, и она неоднократно писала в дневниках о том, что после самоубийства Маяковского он ей снился, протягивал револьвер и говорил, чтобы она поступила также, как он. Но все закончилось женским суицидом, к которому Лиля была склонна с юности. История с нембуталом стала третьей попыткой отравления. Хотя о желании выпить цианистого калия или пустить себе пулю в лоб заявляли многие в Серебряном веке. 

- Отношения Маяковского и Лили вы называете в книге садомазохистскими. А чего в них было больше? 

- Хватало и садо, и мазо. Конечно, Лиля не любила Маяковского как мужчину. Он был неинтересен ей с самого начала, она не сразу ему уступила. В середине 20-х интимные отношения между ними прекратились. Но еще пять лет они жили вместе. Лиля ценила в Маяковском поэта. И сильно ревновала к другим женщинам – как поэта, не как мужчину.

А для Маяковского Лиля Брик была всем. И это было важнее статуса любовницы. Лиля сознательно выстегивала, выжимала из Маяковского его стихи и поэмы. Заставляла его страдать, чтобы провоцировать творческий процесс. Для меня такой подход – поэт должен похаркать кровью, прежде чем разродиться поэмой – неприемлем. Это антигуманно. Но конец 20-х годов прошлого века был промышленным, машинным временем. Вот Лиля Брик и выступала такой безжалостной машиной, которая организовала конвейер поэтических «пирожков и пирожных» Маяковского. 

- Ваше отношение к известному антибриковскому стихотворению Ярослава Смелякова? 

- Конечно, у него очень однозначная позиция. Смеляков совершенно безоговорочно мажет Лилю черной краской. Его стихи, ходившие по рукам в 70-е, страшно оскорбляли ближайший круг Лили Юрьевны. И, наверное, Смеляков несправедлив к музе поэта. 

Я пишу, что Брики использовали Маяковского, жили за его счет, гоняли его за покупками. В какой-то степени были вампирами, не считались с внутренними трансформациями поэта. Не давали создать ему свою семью. Маяковский ездил на изматывающие гастроли – а Лиля тратила его деньги, живя на широкую ногу. С другой стороны, у поэта был дом – пусть и странный, с какими-то извращениями. Но вокруг Маяковского кипела жизнь. За это нужно было платить. И он платил. И в посмертной судьбе поэта Лиля сыграла одну из главных ролей… 

- А какую цену заплатила Лиля Брик за свой столь откровенно паразитический образ жизни? 

- Уникальность Лили в том, что никакой кармы не последовало. Ее никогда не арестовывали, никак не преследовали. В ее жизни были сплошь модные наряды, обильная вкусная пища, заграничные вояжи. Но есть интересный факт. Ее невестка, Инна Генс-Катанян, вспоминает: когда она заполняла для Лили газетный тест, то на вопрос, счастливый ли вы человек, не раздумывая ответила: за нее да. Но Лиля не согласилась, сказав, что прожила очень интересную жизнь, но назвать ее счастливой не может. 

Почему? Бурю революции Брик не заметила, проводя время у балетного станка. Но страха попасть под арест в 30-е годы она не могла не почувствовать – ведь ГПУ тогда выкашивало ряды интеллигенции. Лиля успокоилась только после смерти Сталина в 1953-м. Но ее тяготы на этом не закончились: вскоре началась довольно громкая антибриковская кампания, когда ее имя пытались вымарать из жизни поэта. Лиля боролась отчаянно за место на пьедестале рядом с Маяковским. Считаться музой Маяковского стало для Лили Брик главной амбицией жизни. 

- В книге вы очень много пишете о периоде жизни Лили с Маяковским – и совсем мало про последующие полвека. Фактов не столь много? 

- Отчего же? Можно было бы пересказать, к примеру, воспоминания Сергея Николаевича, журналиста-театроведа из журнала «Сноб», который жил в детстве на Кутузовском и видел, как в гастрономе Катанян садил Лилю Брик на подоконник и кормил творожными сырками… Но образ странной старухи в зеленой шубе у всех современников Лили по эпохе застоя довольно однотипный. Поэтому несколько десятилетий жизни Брик без Маяковского легко умещаются в 2-3 главы. 

Когда пишешь биографию, стоишь перед проблемой, как проследить за течением времени. Есть бытовое время, а есть – художественное. Можно что-то неважное пропускать целыми десятилетиями – но подробно описать один судьбоносный день.  Все, что сформировало Лилю, происходило в 20-е и 30-е годы ХХ века. 

Но мифы преследовали ее и в последние годы. Я в частности пишу о тексте Юрия Карабчиевского, который изобразил старуху-Брик без ума влюбленной в Сергея Параджанова. Дескать, и с собой она покончила от безответной любви. Сама Параджанов клевету опроверг, но недавно я говорила с литератором и другом Параджанова Михаилом Бузником, который носил от него Лиле букеты и т.д. Так вот, он заявил мне, что Лиля Юрьевна и вправду была влюблена в Параджанова как женщина, шила ради него платья. Параджанов об этом знал и был страшно этим напуган.

- Кого сегодня можно сравнить с Лилей Брик? 

- Нет таких женщин в наше время! (смеется) Мы живем в совсем другую эпоху. Конечно, уверенных в себе женщин всегда было много. Есть они и сейчас. Но в случае с Лилей Брик совпало очень многое: турбулентная реальность, революционный дух, бурлящая творческая среда, рождающая новые виды и направления искусства… 

Юрий Татаренко

 

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Воюющие в Донбассе украинские силовики атаковали патруль наблюдателей ОБСЕ

Воюющие в Донбассе украинские силовики атаковали патруль наблюдателей ОБСЕ

В зоне конфликта в Донбассе попал под обстрел Вооруженных сил Украины патруль наблюдателей ОБСЕ. Об этом говорится в поступившем в распоряжение СМИ заявлении Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

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«Когда у Эрдогана возникают проблемы, он начинает лавировать»

«Когда у Эрдогана возникают проблемы, он начинает лавировать»

«Турция намерена приступить к реализации собственного плана операции к востоку от Евфрата в Сирии, если ей не удастся договориться с США», - заявил президент страны Эрдоган. О наших партнерах размышляет Семен БАГДАСАРОВ.

//Общество

Чем женская память отличается от мужской?

Чем женская память отличается от мужской?

Учёные из Швеции установили, чем отличается женская память от мужской. Отмечается, что исследования проводились на протяжении тридцати лет и затронули свыше 1,2 миллионов человек.

//Шоу-бизнес

Игорь Крутой: Новая волна плагиата. Как воруют в российской музыке

Игорь Крутой: Новая волна плагиата. Как воруют в российской музыке

В музыке всего 7 основных нот, неудивительно, что прослушивая какую - либо мелодию, мы непроизвольно вспоминаем другую. По теории вероятности как не располагай эти 7 нот и полутона между ними, вариации ограничены. Но, порой, можно услышать практически идентичные песни. Плагиат?

//Интервью

Актриса Александра Булычёва: Мелодрамы – лекарство от настоящей жизни

Актриса Александра Булычёва: Мелодрамы – лекарство от настоящей жизни

Александра Булычёва сыграла более 60 ролей в кино. Особенно много среди них полицейских, криминалистов, следователей, военных. Однако у актрисы были и другие, «мирные», роли в таких фильмах и сериалах, как «Счастье по договору», «Найти мужа Дарье Климовой», «Автошкола», «Старушки в бегах», «Полное превращение», «Шесть соток счастья», «Мамочки» и др.

//В мире

В США рассказали, что может в будущем стать причиной ядерной войны

В США рассказали, что может в будущем стать причиной ядерной войны

Бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов Америки Роберта Уорк рассказал, что может в будущем привести к ядерной войне. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналисты.

//Новости МирТесен

//Общество

Как работает полиция в городе гопников. Часть вторая

Как работает полиция в городе гопников. Часть вторая

Эта работа — с настоящим риском для жизни. Один из самых криминальных городов Марий Эл, город Волжск. Выросшие в девяностых «гопники» теперь стали взрослыми мужчинами. Но они до сих пор живут «по понятиям братвы, придерживаясь воровских».Корреспондент АН понаблюдал за работой правоохранительных органов Волжска.

//В мире

Жириновский предложил, как можно наказать Польшу за позицию по Второй мировой

Жириновский предложил, как можно наказать Польшу за позицию по Второй мировой

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил, как можно наказать Польшу за отношение ко вкладу СССР к исходу Второй мировой войны. По мнению российского политика, следует указать Польшу как основного виновника начала войны.

//Происшествия

В Москве задержан водитель иномарки, который сбил ребенка

В Москве задержан водитель иномарки, который сбил ребенка

Сотрудники ГИБДД задержали в Москве водителя иномарки, который вечером в воскресенье, 1 сентября, сбил ребенка и скрылся с места аварии. Данную информацию предоставили в пресс-службе ведомства.

//Происшествия

В Мордовии девочка скончалась от удара током, взяв в руки телефон

В Мордовии девочка скончалась от удара током, взяв в руки телефон

Десятилетняя школьница скончалась от удара электрическим током в Мордовии. Согласно последней информации СУ СК России по республике, девочка взяли в руки телефон, который заряжался от сети.

//В мире

Тайны Латвии: легенды Рижского замка

Тайны Латвии: легенды Рижского замка

На самом берегу реки Даугавы возвышается красивейший дворцовый комплекс – Рижский замок. Это культурно-историческое наследие латвийской столице, яркий образец архитектуры средневековья.

//В мире

На Украине захотели дешевый бензин

На Украине захотели дешевый бензин

На Украине жители страны создали петицию, в которой обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием понизить цены на бензин. Отмечается, что в 2019 году на Украине сократили импорт бензина почти на 9%.

//Происшествия

В Оренбурге прокуратура устанавливает причину гибели 65 животных

В Оренбурге прокуратура устанавливает причину гибели 65 животных

В Оренбурге сотрудники прокуратуры устанавливают причины смерти 65 собак и кошек в местном приюте для животных. Сообщается, что несколько волонтёров обратились за медицинской помощью.

//В мире

В Госдуме заявили, что Вторая Мировая война для Эстонии не начиналась

В Госдуме заявили, что Вторая Мировая война для Эстонии не начиналась

В Госдуме раскритиковали заявление президента Эстонии о том, что Вторая Мировая война закончилась для страны только в 1994 году – когда российские войска покинули территорию республики.

//Происшествия

ДТП в Воронежской области привело к гибели четырёх человек

ДТП в Воронежской области привело к гибели четырёх человек

В Воронежской области в результате столкновения нескольких автомобилей на федеральной трассе М-4 «Дон» погибло четыре человека, ещё двое получили травмы, рассказали в МЧС.

//Спорт

Разве «Чернов – ван лав» не заслуживает промежуточного лидерства «Ростова» в РПЛ?

Разве «Чернов – ван лав» не заслуживает промежуточного лидерства «Ростова» в РПЛ?

После победы в восьмом туре над «Локомотивом» донские футболисты ушли на перерыв в чемпионате, разделяя первую строчку в турнирной таблице с соседом по региону, «Краснодаром», и петербургским «Зенитом».

//Спорт

«Зенит» одержал очень важную победу над «Спартаком» 1:0

«Зенит» одержал очень важную победу над «Спартаком» 1:0

Сегодня, 1 сентября 2019 года в Тушино, на стадионе «Открытие Арена» сойдутся в матче Спартак — Зенит принципиальные соперники по российскому чемпионату. Арбитр поединка Виталий Мешков (Дмитров).

//В мире

В США заявили, что продолжат поддерживать Украину

В США заявили, что продолжат поддерживать Украину

Вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве заявил, что США намерены продолжать оказывать Украине всяческую поддержку.

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