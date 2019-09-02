Актриса Александра Булычёва: Мелодрамы – лекарство от настоящей жизни

Александра Булычёва сыграла более 60 ролей в кино. Особенно много среди них полицейских, криминалистов, следователей, военных. Однако у актрисы были и другие, «мирные», роли в таких фильмах и сериалах, как «Счастье по договору», «Найти мужа Дарье Климовой», «Автошкола», «Старушки в бегах», «Полное превращение», «Шесть соток счастья», «Мамочки» и др.

- Александра, в мелодраме «Фламинго» вы сыграли танцовщицу. Специально учились бальным танцам?

- На подготовительный период было мало времени, поэтому мне удалось посетить лишь несколько занятий. Я ходила на пробные уроки в разные школы танцев, чтобы попробовать себя в разных стилях, направлениях. Восполнить мои пробелы удалось хореографу-постановщику картины Елене Козыро. В сжатые сроки, учитывая степень моей подготовки, ей удалось совершить чудо.

- Чему ещё обучались для той или иной роли?

- В картине «Цель вижу», где я сыграла снайпера, прототипом моей героини послужила легендарная Людмила Павличенко. Режиссёр картины Евгений Александрович Сокуров до начала съёмочного процесса отвёл нас в тир, до этого я никогда не держала в руках оружия. К концу съёмок я уже неплохо стреляла, а также собирала и разбирала винтовку с закрытыми глазами.

- Кстати, о глазах. Вы легко можете заплакать в кадре?

- Легко. Но иногда возникают проблемы в этом плане, несколько курьёзные. У меня не очень хорошее зрение, поэтому я ношу контактные линзы. Порой бывает такое, что вместе со слезами выпадают и линзы…

- Вы много снимаетесь в мелодрамах, где вам часто приходится плакать. А сами смотрите мелодрамы, сериалы?

- Зритель, особенно женщины, любит мелодрамы. Представляя себя на месте героини картины, они проживают вместе с ней всю сюжетную линию, по-настоящему сопереживая ей. То есть однообразный, а для кого-то и скучный сюжет собственной реальной жизни всегда можно разукрасить эмоциями, полученными от просмотра фильма. Мелодрамы – своего рода лекарство от настоящей жизни. Но я не особо смотрю мелодрамы и сериалы.

- Почему?

- Мне стыдно в этом признаться, всё-таки, когда ты напрямую связан с процессом кинопроизводства, нужно много смотреть, чтобы понимать тренды, новые направления, на что сейчас делают упор, а соответственно и мне было бы неплохо обратить своё внимание, но… Я не смотрела ни «Санта-Барбару», ни «Игру престолов». Понимаете, я очень увлекающийся человек. Однажды я поняла, что не могу остановиться. Один режиссёр для подготовки к роли посоветовал мне посмотреть второй сезон известного сериала «Фарго». Я подумала, как же я могу смотреть второй сезон, не зная, что происходило в первом. Поэтому стала смотреть «Фарго» с самого начала. И у меня ушло на этот просмотр столько драгоценного времени! Я не могла оторваться, нажать на паузу, отложить просмотр оставшихся серий на другой день… В общем, я «сериальный наркоман». (Смеётся).

- А смотрели нашумевший американский «Чернобыль»?

- Смотрела. Я, кстати, по первому образованию инженер-металлург редкоземельных и радиоактивных металлов. Поэтому к сериалу «Чернобыль» у меня был особый профессиональный интерес. Про уран, изотопы и прочее я знаю не понаслышке. Я из небольшого города Глазов, в Удмуртской Республике, у нас градообразующее предприятие – металлургический завод, который производит изделия из природного, обеднённого оксида и тетрафторида урана. На четвёртом курсе я проходила там производственную практику, то есть видела всё своими глазами, а не только со страниц учебников. Поэтому при просмотре сериала я невольно пыталась предугадать действия специалистов после взрыва реактора, какие решения будут приняты для ликвидации аварии. В голове то и дело всплывали знания, полученные в институте. Всё настолько детально и подробно снято. Без излишней рафинированности, чрезмерной вылизанности и особых спецэффектов. Пожалуй, единственный момент, который мне не понравился в сериале, так скажем, резанул глаз, сцена расстрела животных, а именно фрагмент с ощенившейся собакой. Это чтобы выбить у зрителя слезу, я этого не люблю.

- Пару лет назад вы снимались в Украине в фильме «Пелена». Как вас принимали в Киеве?

- Очень хорошо. Прекрасный город, замечательные люди. Как раз к этому времени завершился показ третьего сезона нашумевшего сериала «Мамочки», где я сыграла одну из главных ролей, и украинские пограничники и таможенники просили у меня автограф.

- В этом сериале вы играете журналистку, специализирующуюся на громких коррупционных скандалах. А есть ли коррупция в кино?

- Неожиданный вопрос. Лично я с этим не сталкивалась. Могу рассказать историю, надеюсь, кому-нибудь она поможет избежать ошибок. Моя знакомая, молодая актриса, совершающая первые шаги, недавно спросила меня, сталкивалась ли я с подобным: чтобы получить приглашение на пробы, нужно перевести энную сумму денег на счёт. Далее она озвучила цифру, это была незначительная сумма, которая не нанесла бы огромного урона её бюджету и не загнала в долги. Потом знакомая произнесла имя крупной кинокомпании. И финальной точкой, так сказать, вишенкой на торте, было имя известного режиссёра.

Для меня с самого начала, с формулировки вопроса, было понятно, что это незамысловато-смешной, примитивно-глупый развод на деньги. А вот для человека из провинции (театральный вуз моя знакомая заканчивала не в Москве) - это была призрачная мечта попасть на пробы к мэтру. Я попросила её раз и навсегда запомнить, что никто и никогда не просит деньги за приглашение на пробы, прохождение этих проб. Что это мелкие мошенники, которые наживаются на таких неопытных, как она, используя в корыстных целях громкие имена ничего не подозревающих компаний и режиссёров.

- Ещё в советское время некоторые актрисы попадали в кино через постель. Интересно, сейчас это ещё случается?

- Я с таким не встречалась. Могу сказать лишь одно: каждый сам для себя делает выбор, будь то профессия или жизнь. Кто-то идёт по пути меньшего сопротивления, кто-то выбирает тернистый путь. Я - за последний. Меня с детства приучили к тому, что когда ты чего-то добиваешься сама, прикладываешь усилия, ты понимаешь цену этому. Ты ни от кого не зависишь и никому ничем не обязана. Ведь это полностью твоя заслуга, абсолютно твой результат!

- В сериале «Мамочки» все мамы очень разные. У вас пока нет детей. А какой вы мамой будете, как вы думаете?

- В сериале есть как уже состоявшаяся, многодетная мама, так и та, которая недавно родила и испытывает первые «приятные трудности» материнства. В начале третьего сезона и моя героиня становится мамой. Я тоже уже созрела для материнства. Безусловно, ребёнок будет желанным, долгожданным. В связи с этим боюсь стать такой мамой-наседкой, которая болезненно опекает своё дитя от всего. Считаю, что ребёнку различные трудности нужно научиться преодолевать самому. Моя мама работала воспитателем в детском саду. Думаю, на генном уровне мне передался её педагогический опыт, а если нет, то мама всегда рядом, а значит, поможет и даст правильный совет.

Александр Малюгин