Бышовец: «Брага» выглядела намного организованнее «Спартака»

После второго поражения «Спартака» от «Браги» (1:2) в Лиге Европы бывший тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец в интервью еженедельнику «Аргументы недели» объяснил причины неудач наших клубов в еврокубках.

- Поспешили похоронить «Брагу», Анатолий Федорович, но «получилось, как всегда»…

- Конечно, большая ошибка делать выводы об уровне команды из побед над «Туном» или «Крыльями Советов». Мы удивляемся, почему у нас нет результатов ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы. Но для результатов нужен определенный уровень и игроков, и тренеров – они должны отвечать требованиям таких турниров. Старательности и одного желания мало. Дело и в концепции игры, ее организации. В нашем чемпионате прошло уже семь туров, «Брага» провела меньше матчей, «Спартак» вроде должен был быть в большем тонусе, тем не менее, я увидел две разных команды. Несмотря на потерю двух игроков, «Брага» выглядела намного лучше, организованнее. Лучше оказалась и в плане выбора тактики.

- При позиционной атаке у наших команд такая… беспомощность.

- Чтобы вскрывать оборону соперника, нужен определенный уровень креативности игроков. Нужна непредсказуемость, наигранные комбинации, за счет чего появляется пространство для атаки. Нам не хватает такой креативности. Хороший потенциал у спартаковской молодежи, но нет стабильности у того же Бакаева, Гулиева. Никак не может выйти на свой уровень Жано. Может, в этом матче и не хватало Ларссона и Тиля, они в матчах чемпионата смотрелись очень неплохо.

- Меняются игроки, приходят вроде классные, дорогие, но воз и ныне там…

- Очень важен правильный подбор игроков, это прерогатива главного тренера, но зачастую все решает менеджер. Только тренер определяет концепцию игры. Приглашая футболистов, надо учитывать их совместимость, они должны дополнять друг друга, должны быть близки по стилю, по менталитету. Но, к сожалению, эти моменты далеко не всегда учитываются. Задачи, которые ставятся перед игроками, не соответствуют их возможностям.

- Иностранные игроки в России очень быстро как-то… сдуваются.

- Попадают в такие условия, что… не становятся лидерами. Может быть, им не хватает и этого чувства… ответственности. Да, у этих футболистов реноме, репутация, но уровень нашего чемпионата не позволяет им держать себя в должном тонусе. Это касается целой группы иностранцев «Спартака». А ведь, приехав, показывали довольно хороший футбол, но потом со временем в неконкурентной среде все куда-то улетучивается.

- Не случайно, вернувшись в Португалию, попав в свою, как вы выразились в «конкурентную» среду, Зе Луиш преобразился…

- Согласен. Тут еще какая проблема. Приходят иностранные игроки с именем, им надо перестраиваться, но не каждый на это способен, не каждый просто хочет. У легионеров особое восприятие своего места в команде, ведь в контрактах прописано, что должен играть определенное количество матчей.

- Они приезжают не перестраиваться, а зарабатывать.

- И как бы они ни играли, сколько бы ни играли, деньги все равно капают. Нашим командам как раз именно, может, не хватает умения работать с иностранцами. Заграницей в командах совершенно другое отношение к легионерам. Я это отметил и в «Милане», когда туда приехали Шевченко с Каладзе. Там иностранца партнеры воспринимают более благожелательно - как человека, приехавшего помочь. А здесь зачастую мы видим противостояние иностранцев с нашими игроками. Приезжие попадают в такую ауру в команде, которая предопределяет его отношение к клубу, к городу, к людям, к партнерам. А человеческие взаимоотношения играют очень важную роль в команде. Важно и то, насколько тренеру удается сохранить объективность, ведь класс тренера – это знание (опыт, харизма) плюс справедливость. Этого, может, и не хватает. Либо крен в сторону местных игроков, либо в сторону иностранцев…