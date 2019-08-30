Актриса Жозиан Баласко: Я никогда не смогу сыграть красивую женщину

Во Франции Жозиан Баласко называют самой интеллектуальной и язвительной актрисой. Мадам Баласко пишет и ставит весьма успешные пьесы, но кинематограф узнал ее по роли Коллет в знаменитом фильме Бертрана Блие «Слишком красивая для тебя», где ее партнерами были Кароль Буке и Жерар Депардье. Кинокритики утверждают, что Жозиан обладает уникальным комедийным талантом, сама же мадам Баласко считает, что она отличный сценарист, режиссер и неплохой писатель.

- Мадам, фильм «Слишком красивая для тебя» помнят и знают в России. Но вы там сыграли далеко не комедийную роль. Как вы чувствовали себя в роли разлучницы?

- Прекрасно. С таким партнером, как Жерар Депардье сложно чувствовать себя скверно. Я немного была удивлена, когда мне предложили роль Коллет. Увести мужа у красавицы Кароль Буке!!!! Но роль получилась. Оказывается, что мне под силу и серьезные роли. Это просто шутка.

- Вы веселый человек по жизни?

- Я стараюсь быть позитивной. Не люблю проблемы и слезы. И люблю щедрых и оптимистичных людей.

- Во Франции вас называют самой интеллектуальной актрисой, а еще говорят, что вы снимаетесь только в высокооплачиваемых фильмах. Ваша позиция такая: есть деньги – буду сниматься?

- Так уж случилось, что меня приглашают в высокооплачиваемые картины. Да и сама я выступаю в роли режиссера, сценариста. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Я просто обожаю свою работу. И это ценят. Да, я буду сниматься только в тех фильмах, которые приносят деньги.

- Вас зритель любит. В чем же секрет? Ваш секрет.

- Думаю, что я откровенна перед ним. Зритель верит мне. А это самое главное.

- Мадам Баласко, до сих пор не могу понять, в каком жанре снят фильм «Клиентка французского жиголо» по вашей книге? До сих пор идут споры.

- Я думаю, что тема одиночества – не очень веселая тема. Конечно, мы пытались особо не нагружать зрителя проблемами. Это комедийная драма. Думаю, что так.

- Во Франции актуальна тема одиночества женщин?

- А разве есть те места, где эта тема не актуальна? В любом обществе женщина бывает одинокой. И каждой женщине хочется счастья. Вот она его и ищет. Иногда удачно, а иногда и не очень.

- Стоит ли сохранять чувства, которые угасают или лучше уйти?

- Это сложный вопрос. Все зависит от женщины. Если ей надо сохранить чувства, то она их сохранит любыми путями. Но я считаю, что чувства должны приносить радость, а не огорчение. Жить в постоянной борьбе… Нет, это не для меня.

- Обычно говорят, что французская женщина – загадка. Что такого загадочного во французской женщине?

- Да, так принято говорить. Это, видимо, исторически сложилось. Элегантность, шарм… это в крови у француженки. Но мне сложно понять «загадку». Я всегда за естественность, откровенность. Я такая, какая есть. И меня это устраивает!

- Благодарю за беседу.