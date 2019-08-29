Губернатор Иркутской области: Я убежден, что наши люди судят не по словам, а по делам

Глава Иркутской области Сергей Георгиевич Левченко дал эксклюзивное интервью «Аргументам недели».

В ходе беседы он рассказал «АН» о политической борьбе в регионе, дал свою оценку приговору мэру Ольхона, а также предоставил статистические данные о результатах деятельности на посту губернатора.

- Очевидно, что политическое противостояние в области не способствует развитию в ряде экономических отраслей. В каких сферах из-за этого наступило непростительное «затишье»?

- Еще в 2015 году я принял для себя решение не участвовать как в выборах, так и в агитационных мероприятиях. Однако во время муниципальных выборов в СМИ то и дело появляется информация лично обо мне, хотя я никуда избираться и не собирался. Такой расклад меня все время удивляет. Во всяком случае, в прошлом году такая тактика успеха не принесла: оппоненты все равно проиграли. Впрочем, я не слежу за этими событиями – мне просто некогда. Все время нужно находиться в зоне ЧС. Наши же люди, в этом я убежден, судят не по словам, а, прежде всего, по делам.

Если говорить о «затишье» в экономических отраслях, то факты красноречиво говорят только о положительной динамике. К примеру, валовой региональный продукт вырос за три года на 6,5 %, что на 2,5 % превышает среднестатистические показатели по России. Бюджет нашего региона за 2 года увеличился вдвое – 192 миллиарда рублей. Скажите, где еще в России наблюдаются такие цифры? Возьмем лесную отрасль, вокруг которой тоже не утихают споры в последнее время. Только в Иркутской области незаконная вырубка леса за последний год снизилась в 2 раза, а вывоз круглого леса уменьшился на 20%! До меня данной отраслью никто толком не занимался. Идем далее, государственный долг снижен на 42%. Таким образом, долговая нагрузка, приходящаяся на 1-го иркутянина, втрое меньше среднероссийской. Заметьте, я это беру не из головы, эти данные зафиксированы и отражены в соответствующих документах, которые были представлены на заседании в Государственной Думе. Четвертый год подряд Министерство финансов России присваивает нашей области 1-ю степень качества управления региональными финансами. А что касается всякого рода нападок, то полученные результаты, которые у всех на виду, говорят сами за себя.

- Большой общественный резонанс вызвал обвинительный приговор в отношении мэра Ольхонского района Сергея Копылова, за которого иркутяне что называется «встали горой». Как вы оцениваете данную ситуацию, считаете ли ее справедливой?

- К сожалению, так часто бывает, когда человек хочет что-то сделать, но на его пути встают всевозможные законодательные и бюрократические препоны. Существует такая вещь, как Презумпция невиновности. Так вот, я этого человека не считаю виновным, тем более что хорошо виден результат его работы. Ведь просто так жители не будут вставать на защиту своего мэра. Значит, они его принимают и ценят.

Однако решение суда каким-либо образом комментировать или оценивать я не вправе. Также не могу сказать, что детально разбирался в составе обвинения. Жизнь же всегда все расставляет по своим местам, хоть и не сразу.