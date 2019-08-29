Губернатор Иркутской области: «...я прекрасно видел, как люди работают сутками...»

Глава Иркутской области Сергей Георгиевич Левченко дал эксклюзивное интервью «Аргументам недели». В ходе беседы он рассказал «АН» о работе своей команды, а также о том, какую помощь оказали его региону федеральные службы.

- Как в такой кризисной ситуации проявила себя ваша команда?

- Зачастую работу сотрудников различных служб, министерств не особо видно. В нашем случае мне пришлось привлечь больше сотни специалистов из различных ведомств, а также представителей муниципалитетов, чтобы справиться с возникшей чрезвычайной ситуацией. В целом я удовлетворен их профессионализмом. Пребывая в самой гуще событий, я прекрасно видел, как люди работают сутками, забывая об отдыхе. О стандартных выходных и праздниках, которых не было, мы вообще не говорим. Рабочий процесс «кипел» и в ночное время, многие важные вопросы удавалось решить уже к началу утреннего заседания.

- Насколько эффективным было взаимодействие с федеральными службами?

- Как я уже обмолвился, в зонах затоплений и пожаров работали представители МЧС из разных регионов, была задействована Росгвардия. Порядка 1-го миллиона кубометров непригодных стройматериалов, оставшихся от разрушенных строений, было вывезено с территории силами этих специалистов. Их помощь оказалась для нас неоценимой.

В любом случае работу федеральных органов государственной власти централизовала Правительственная комиссия. И должен отметить, что без содействия этого координационного органа и Заместителя Председателя Виталия Леонтьевича Мутко в частности нам бы не удалось ликвидировать последствия ЧС столь результативно. Также, необходимые денежные суммы были переведены очень оперативно (буквально в течение 48 часов), это позволило нам немедленно начать процесс восстановления региона.