Губернатор Иркутской области о том, как его регион выжил после масштабных наводнений

Глава Иркутской области Сергей Георгиевич Левченко дал эксклюзивное интервью «Аргументам недели». В ходе беседы он поделился с «АН» конкретными результатами о проделанной работе по ликвидации последствий наводнений, а также дал свою оценку слухам, появившимся в СМИ относительно причин катастрофы.

- Так получилось, что накануне в интервью «Аргументам недели» была затронута тема масштабного паводка в вашем регионе. Буквально через несколько дней ситуация усугубилась. Как сейчас обстоят дела с ликвидацией последствий наводнений?

- В первую очередь отмечу, что это самое крупное наводнение в истории РФ. Такого количества пострадавших ранее зафиксировано не было. Даже если мы сравним его с затоплениями на Дальнем Востоке, то получим в итоге показатели вдвое меньше. К тому же эти наводнения оказались разбиты на три субъекта Федерации, в нашем случае один регион принял на себя всю силу природного катаклизма. На данный момент свыше 45 тысяч человек признаны пострадавшими, 23,5 тысячи понесли ущерб различной степени, а 17 тысяч помещений, в числе которых дома и иные сооружения, были сильно повреждены. По крайней мере, треть из них нуждается в капитальном ремонте. Это огромные цифры, по масштабу имеющихся убытков наводнения в нашей области классифицированы, как ЧС федерального характера. Нельзя не отметить, что все осложняется еще и неслыханным уровнем грунтовых вод вследствие непрекращающихся ливней.

Такой значительный охват катастрофы требует, конечно же, постановки таких же серьезных задач. Первое, что требовалось сделать (еще до наступления 2 наводнения), – зарегистрировать всех пострадавших. Часть из них была выявлена в результате судебных процессов, а это порядка 4,5 тысяч дел. К 1 августа список был окончательно сформирован. Уже к 10-му августа мы совершили обход всех домов, фиксируя нанесенный урон. В итоге 50 тысяч рублей получили те, кто понес частичный ущерб, 100 тысяч рублей на каждого члена семьи были выданы при полном ущербе. В данный момент проводится работа по предоставлению жилья этим людям. Следовательно, стоимость жилплощади, пришедшей в негодность, будет возмещена из расчета 45 тысяч рублей на 1 квадратный метр.

Нетрудно предположить, что поначалу жители очень тяжело воспринимали произошедшее: смену жилплощади, особенно если прожили в этой квартире всю жизнь, распределение детей в оздоровительные лагеря. Психологическая травма родителей, обусловленная страхом, первое время не позволяла им отпускать от себя своего ребенка. Но мы успешно продвигаемся и в этом направлении: Орленок, Артек и другие с готовностью принимают ребят, кроме того, многие дети школьного и дошкольного возраста будут переведены в другие учреждения Приангарья.

Замечу, что в подобных случаях всегда возникают сложности в восстановлении условий жизнедеятельности: электроэнергия, вода, канализация и т.д. Нам же удалось решить эти проблемы в рекордные сроки: в течение 7-8-9 суток. Протяженность только исправленных линий электропередач составила больше 100 километров.

Также, не прекращалось снабжение людей продовольствием и товарами первой необходимости. Цены в регионе оставались и остаются в пределах допустимых значений. Те же, кто хотел нажиться на случившемся, спекулируя ценами, были жестко наказаны.

Федеральную трассу Москва-Владивосток затопило, и больше 3-х тысяч фур в первый раз и порядка 1200 – во второй – оказались изолированы. На месте сразу были организованы полевые кухни, чтобы накормить водителей и пассажиров, вынужденных задержаться здесь на несколько дней. Я получил огромное количество благодарностей от этих людей.

- Что вы скажете о возникшем в СМИ мнении относительно ошибки работников ГЭС, которые якобы в этот момент стали сбрасывать воду, что и привело к таким печальным последствиям?

- Смотрите сами: в июне выпала трехмесячная норма осадков, и в июле, и в августе. Таким образом, вместо 3-х получились целых 9 месяцев обильных дождей. И не факт, что в сентябре ситуация изменится в лучшую сторону. Все ведь видно из статистики.

Что же касается ГЭС, так они стоят совершенно на других реках. Если гидроэлектростанция находится в районе Ангары, а подтапливается, допустим, река Ия, то вывод напрашивается сам собой.