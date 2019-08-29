Леонид Млечин о сирийском «котле», Донбассе и «загадке» Курильских островов

Известный российский журналист Леонид Млечин в интервью «Аргументам недели» ответил на щекотливые политические вопросы.

Автор нашумевшей книги «Россия и Китай. Дружили, воевали, что теперь?» объяснил нам, за что же все-таки воюют в Сирии, а также рассказал, откуда «ноги растут» у давно назревшей проблемы Курильских островов.

- Турция за последний месяц еще масштабнее погрузилась в Сирию. Эта страна стала своего рода «котлом», в котором перемешались уже полмира. Кто, с кем и за что воюет на сирийской территории?

- Сирия погрузилась в гражданскую войну почти восемь лет назад, когда оппозиция восстала против режима семьи Асадов. Борьба охватила всю страну, потому что правящая верхушка – выходцы из небольшой общины алавитов, близкой к шиитам, а основная часть населения – сунниты.

Суннитские государства поддерживают тех, кто воюет против Асада. А на стороне Асада – шиитский Иран и шииты из соседнего Ливана, которые объединены в боевую организацию Хезболла.

Потом в Сирии обосновались исламисты, пытавшиеся создать халифат. Они были разгромлены международной коалицией, но никуда не делись: рассеялись по стране и занимаются террором.

Против исламистов воевали и курды, стремящиеся обрести независимость. Этому же пытается помешать соседняя Турция, потому что независимости или хотя бы автономии требует ее собственное курдское население, иногда с оружием в руках.

- В данный момент вокруг Донбасса «кипят» обсуждения, проводятся переговоры в различных форматах. Ваш прогноз относительно дальнейшей судьбы этого многострадального региона?

- Судя по всему, никаких радикальных перемен там не предвидится. Конфликты такого рода, как показывает исторический опыт, растягиваются на десятилетия.

- В последнее время возникает все больше споров в обществе по поводу Курильских островов: недавнее спорное высказывание Лаврова, к примеру, вызвало широкий общественный резонанс. Каков ваш взгляд на эту болезненную для россиян и японцев давнюю проблему?

- После победы во Второй мировой войне Советский Союз вернул себе южную часть Сахалина, утраченную после поражения в войне 1905 года, и Курильские острова, которые Российская империя уступила Японии еще в 1875 году. Япония отказалась от прав на эти территории, но претендовала на четыре острова рядом с Хоккайдо: Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан, которые прежде России не принадлежали.

Отдать четыре острова Москва не соглашалась, но два – обещала. 19 октября 1956 года в Москве подписали совместную декларацию. Она прекращала состояние войны и восстанавливала дипломатические отношения. В ней говорилось: «СССР, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мирного договора между СССР и Японией».

Но в 1960 году Москва передумала и заявила, что считает передачу островов невозможной. За шесть десятилетий проблема зашла в тупик. Для Японии возвращение островов – общенациональное дело, для нашей страны – немыслимое.