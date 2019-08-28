"Нас объединяют идеи" — автор каталога телеграм-ботов о своей работе в интервью "Аргументам Недели"

В современном мире все большее значение играют телеграм-каналы. Они становятся чуть ли не новыми СМИ и имеют огромный вес на рынке информации. Издательский дом «Аргументы Недели» продолжает серию интервью с авторами популярных телеграм-каналов.

На этот раз мы поговорили с издателем канала-каталога GoodsBots.

— Как вам пришла в голову идея вести канал?

— В свободное от работы время я участвовал в соревнованиях программистов на портале Kaggle. Успешно применял языки программирования R и Python. В период между соревнованиями создавал в рамках тренировки для Telegram, ВКонтакте и Viber ботов, построенных с использованием принципов нейронных сетей, которые были апробированы мной до этого в ходе соревнований. Первым был самообучающийся робот с искусственным интеллектом @Good28bot, которого пользователи научили даже сочинять стихи и играть в шахматы. Потом появилась идея создать каталог игр @GamesTgBot, который стал первым игровым телеграмм-порталом. Были созданы почтовый бот рассылки рекламы @PochtaTgBot, ателье ботов @AteliesBot и с его помощью несколько ботов-магазинов и ботов техподдержки для бизнеса. В ходе рекламы ботов познакомился с другими разработчиками-будущими участниками команды. Нас объединило большое количество интересных идей, касающихся инновационных разработок на языке Python. Поэтому и было принято коллегиальное решение создать отдельный канал-каталог GoodsBots и публиковать в нем только самые интересные инновационные телеграмм-боты.

— Почему вы выбрали именно такую тематику для вашего канала?

— Каталог @GoodsBots задумывался как база знаний для продвижения инновационных программных разработок. Даже его название произошло от названия одного из первых умных телеграмм-ботов с искусственным интеллектом @Good28bot, созданного с использованием алгоритмов машинного обучения. Каталог изначально активно рекламировался, что привело к резкому скачку спроса на посты в нем. В связи с этим было принято решение размещать в каталоге не только свои боты, но и самые интересные каналы, утверждённые всеми участниками команды.

— В чем ваша история успеха?

— Когда занимаешься любимым делом, то делаешь это качественно и эффективно, работая на результат. Главная цель - это повышение лояльности аудитории. Интересный инновационный контент на любой вкус, собранный в одном месте, в каталоге, повышает привлекательность всего канала. Например, после публикации поста о первом игровом телеграмм-портале @GamesTgBot, созданном нами, резко выросла аудитория и ботов, в частности, и всего каталога GoodsBots в целом. А после разработки ателье ботов @AteliesBot каталог стал привлекательным и для бизнеса. После появления механизма дополнительных услуг стало очевидно, что каталог GoodsBots интересен и обычному пользователю, как средство экономии времени с целью быстрого доступа к вкусной информации, так и владельцам других каналов/ботов и бизнесу. И как итог, стал наблюдаться рост и спроса, и конверсии. По каждому посту в каталоге ведётся статистика, что позволяет гарантировать потенциальному заказчику вилку конверсии, и владельцы каналов и ботов остаются всегда довольными. Удовлетворенность клиентов итогами публикаций - самая главная оценка нашей работы.

— Канал - это ваше хобби или все-таки бизнес? Какой доход он приносит в месяц?

— Каталог GoodsBots был и остаётся хобби, ведь основная работа команды посвящена программированию и продвижению на канале собственных программных продуктов. Этим объясняется и самая низкая в телеграмм стоимость рекламы в каталоге: хорошо, что он стал безубыточным из-за высокого спроса, но его монетизация до сих пор не самоцель. Для команды важно, чтобы каталог был вкусным, о чем свидетельствуют его статистика, высокий спрос на покупку постов в каталоге, рост предложений о покупке каталога и положительные отзывы заказчиков, довольных высокой конверсией.

— Сколько людей делают ваш канал? Это трудоемкий процесс?

— В команде три человека. Все работают программистами и большую часть времени занимаются разработкой, а каталог используют как выставку своих достижений. Чтобы каталог окупал себя и в то же время оставался вкусным, процесс обязан быть трудоемким. Ведь требуется много времени, чтобы проверить платные посты, отобрать бесплатный контент для публикации или провести акцию.



— Каким вы хотели бы видеть свой проект через год? Какие у вас цели и задачи?

— В каталоге в скором времени ожидается очень много инновационного и интересного. В планах расширить игровой телеграмм-портал @GamesTgBot, удивить пользователей новыми ботами на любой вкус, каналами для разных целевых аудиторий и провести акции и розыгрыши призов в честь первой годовщины канала.

Планируется и дальше развивать механизмы предоставления дополнительных услуг владельцам каналов и ботов, такие как биржа рекламы @BirzhaReklamus, ателье ботов @AteliesBot и почтовый портал рассылки @PochtaTgBot.



Все это позволяет быть уверенным, что и через год каталог GoodsBots останется лакомым кусочком в общем пироге конкурентов и будет радовать и привлекать аудиторию.









