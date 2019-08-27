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Я всегда хочу рассказать читателю то, что он не знал раньше
27 августа 2019, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]
В современном мире все большее значение играют телеграм-каналы. Они становятся чуть ли не новыми СМИ и имеют огромный вес на рынке информации. Издательский дом «Аргументы Недели» продолжает серию интервью с авторами популярных телеграм-каналов.
На этот раз мы поговорили с издателем канала «Не по учебнику»:
-- Как вам пришла в голову идея вести канал?
-- Идея пришла совсем неожиданно, друг посоветовал скачать приложение, чтобы удобно было общатся. Телеграм мне понравился, а так как я хотел иметь дополнительный заработок , то тут же пришла идея создать канал.
-- Почему вы выбрали именно такую тематику для вашего канала?
-- Я выбрал эту тематику, так как мне сам формат истории и фактов очень близок -- люблю узнавать что-то новое и с каналом это стало доступно. Подписчики узнают новое и я заодно.
-- В чем ваша история успеха?
-- История успеха в том, что я окрыл для себя новый формат развлечения и заработка.
-- Канал - это ваше хобби или все-таки бизнес? Какой доход он приносит в месяц?
-- Канал для меня это прежде всего хобби, я всегда хочу рассказать читателю то, что он не знал раньше. Многие пишут в личку и спрашивают, дополняют что-то, это очень радует. На втором плане уже как бизнес, лишняя копейка не помешает и доход в месяц выходит около десяти тысяч.
-- Сколько людей делают ваш канал? Это трудоемкий процесс?
-- Канал делаю я один, на первых порах были помощники, которые сделали описание и логотип. В данный момент я делаю все один. Процесс не трудоемкий и занимает около часа в день, а то и меньше.
-- Каким вы хотели бы видеть свой проект через год? Какие у вас цели и задачи?
-- Через год надеюсь канал подрастёт, появится больше подписчиков, доход увеличится. Главная задача - не подводить моих подписчиков, забросив канал.
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