В современном мире все большее значение играют телеграм-каналы. Они становятся чуть ли не новыми СМИ и имеют огромный вес на рынке информации. Издательский дом «Аргументы Недели» продолжает серию интервью с авторами популярных телеграм-каналов.

На этот раз мы поговорили с издателем канала «Не по учебнику»:

-- Как вам пришла в голову идея вести канал?

-- Идея пришла совсем неожиданно, друг посоветовал скачать приложение, чтобы удобно было общатся. Телеграм мне понравился, а так как я хотел иметь дополнительный заработок , то тут же пришла идея создать канал.

-- Почему вы выбрали именно такую тематику для вашего канала?

-- Я выбрал эту тематику, так как мне сам формат истории и фактов очень близок -- люблю узнавать что-то новое и с каналом это стало доступно. Подписчики узнают новое и я заодно.

-- В чем ваша история успеха?

-- История успеха в том, что я окрыл для себя новый формат развлечения и заработка.

-- Канал - это ваше хобби или все-таки бизнес? Какой доход он приносит в месяц?

-- Канал для меня это прежде всего хобби, я всегда хочу рассказать читателю то, что он не знал раньше. Многие пишут в личку и спрашивают, дополняют что-то, это очень радует. На втором плане уже как бизнес, лишняя копейка не помешает и доход в месяц выходит около десяти тысяч.

-- Сколько людей делают ваш канал? Это трудоемкий процесс?

-- Канал делаю я один, на первых порах были помощники, которые сделали описание и логотип. В данный момент я делаю все один. Процесс не трудоемкий и занимает около часа в день, а то и меньше.

-- Каким вы хотели бы видеть свой проект через год? Какие у вас цели и задачи?

-- Через год надеюсь канал подрастёт, появится больше подписчиков, доход увеличится. Главная задача - не подводить моих подписчиков, забросив канал.