Bahh Tee: Моя музыка направлена на созидание, а не на разрушение

Композитор и автор песен Бахтияр Алиев, более известный как «Bahh Tee», впервые за несколько лет выпустит новый альбом. Релиз состоится в октябре и обещает быть необычным. «Аргументам Недели» певец рассказал о неизбежности творческого кризиса, самом важном в музыке и «новой школе».

— Когда вы поняли, что музыка – дело вашей жизни? Расскажите свою творческую историю.

— Музыка занимает важное место в моей карьере, но это не дело моей жизни. Мне бы не хотелось, чтоб музыка стала тем, чем я жил и живу. В творчестве я попробовал себя рано. В девять лет начал писать стихи, а в пятнадцать песни. Кстати, меня всегда вдохновляли книги. Артисты и люди, разумеется, тоже, но больше всего – литература.

— На что делали ставку, когда начинали?

— Я не стремился к популярности никогда, поэтому делал так, как чувствую. Когда я выпустил первый альбом, мне было семнадцать лет и... он с треском провалился. Его никто не покупал, тогда я решил не заниматься музыкой серьезно. Она шла «в ногу» с моей жизнью, но больше времени я уделял личным делам. Поэтому и не уследил за тем, когда меня начали слушать, узнавать и так далее. Просто не придавал этому значения. Наверное, людям нравилось то, что я не гонюсь за славой. Такой, знаете, простой парень из народа.

— Были моменты, когда хотелось бросить всё и перестать петь?

— Периодически с этим сталкиваются все музыканты. Что-то вроде творческого кризиса. Но меня это не особо волнует. Я такой человек: хочу – делаю, не хочу – не делаю. Помню, в 2014 году мне вдруг все надоело, я просто отменил гастроли и ушел работать в нефтяную компанию. При этом тогда я выпустил очень успешный сингл, расписал свой тур… Впрочем, через год я снова захотел писать песни и вернулся в строй. Спустя время понял, что буду заниматься другими артистами и помогать им развиваться. Своей карьерой заниматься мне хотелось не сильно, зато продюсировать – да.

— В наше время исполнителей много, каждый второй пишет музыку. Какими качествами должен обладать музыкант, чтобы держаться на плаву?

— В творчестве очень важна искренность. Душа, если хотите. Когда я делаю музыку, то хочу верить в то, что она направлена на созидание, а не на разрушение. Мне важно знать, что люди с моей помощью могут задавать себе правильные вопросы или решать внутренние конфликты. Это же я ценю в других артистах. Например, Элджей – он искренний артист. Он пишет о том, что у него происходит в жизни. И я не говорю, что его творчество мне импонирует – нет, но я понимаю, что он настоящий. То же касается артиста JONY. Он поет о своих переживаниях, о том, что его волнует и не стесняется. Думаю, это и есть одна из важнейших составляющих успеха – искренность.

— Как относитесь к «новой школе»? Pharaoh, Boulevard Depo, Big Baby Tape, Джизус и ещё куча артистов – такая музыка вам близка?

— Я не слушаю такую музыку из-за возраста. Но при этом не отрицаю, что эти ребята делают круто на «своем поле». Тем не менее, если бы у меня была возможность как-то повлиять на их творчество, я бы внес некоторую сознательность. Артист должен нести ответственность за то, что он делает – это важно. Мне, например, из современных артистов близки ребята, которых выпускает наш лейбл. Это HammAli & Navai, JONY, Эльман, Зомб. Еще мне нравится творчество Эллаи, M’Dee, Andro, Bumble Beezy. Всех не перечислить, но я за талантливое и искреннее поколение музыкантов. Их нужно ценить и поддерживать.

— Многие делают обзоры на музыку рэперов новой школы. Часто исполнители попадаются на плагиате: воруют музыку или какие-то отдельные строчки. Как относитесь к такому формату? Допустимо ли?

— Зависит от контекста и меры. Никто не запрещает вдохновляться чем-то или кем-то. Но если речь идет об откровенном воровстве, то я, как любой нормальный и адекватный музыкант против.

— А баттлы смотрите? «VERSUS», «Slovo», может быть? Никогда не хотелось попробовать себя в качестве баттл-рэпера?

— Давно не смотрел, но когда-то баттлился в Slovo. В тот момент все еще только начиналось. Кстати, могу сказать, что раньше было намного интереснее, а сейчас – сложнее что ли… Нужно пересмотреть огромное множество баттлов, чтобы понять все отсылки на других исполнителей или какие-то ситуации. У меня на это, например, времени нет.

Кристина АНТОНОВА