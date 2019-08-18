Актриса Анна Миклош: Я согласилась на то, чтобы меня обрили наголо

Анна Миклош известна зрителям по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Тамбовская волчица», «Катерина», «Родные люди», «Дочки-матери», «Авария», «Ермоловы» и др. Только что по ТВ прошёл сериал «Экспроприатор», где Анна Миклош сыграла одну из главных ролей.

- В сериале «Семейное дело» вы снимались вместе с Борисом Невзоровым и Анной Каменковой. Как работалось со знаменитыми актёрами?

- С Борисом Невзоровым это была уже не первая моя картина, в течение года мы снимались с ним в «Родных людях». Сняться с Каменковой – большая удача. У нас с ней было не так много сцен, но я всегда наблюдаю за старшими коллегами, у них каждую минуту можно чему-то поучиться, хотя бы поведению на съёмочной площадке.

…Вообще для меня учителем номер один из старших партнёров является Ирина Юрьевна Розанова. Я с ней снималась в картине «Екатерина», а лет через 10 мы встретились с Ириной Юрьевной на площадке сериала «Забытая женщина». И она как была для меня актрисой, у которой можно многому научиться, так и продолжает удивлять в этом смысле при каждой новой встрече.

- Вы хотели бы открыть своё семейное дело, заняться каким-нибудь бизнесом?

- Если бы у меня были задатки бизнесвумен, я бы давно уже открыла своё дело. Ко всему прочему, для этого нужны хотя бы два человека. У меня такого партнёра нет. Семейное дело – это хорошо. Хорошо, когда дети участвуют и продолжают дело своих родителей. Если это, конечно, по обоюдному желанию происходит. А если дети не хотят? Впрочем, у меня в роду никто бизнесом и не занимается.

- А как вы заработали свои первые деньги?

- В пионерском лагере у нас был кружок «Пуговка». Из «передовиков производства» сформировали рабочий отряд, мы шили всякие наволочки, простыни, пододеяльники. Я шила платья для поварих лагерной столовой. И те с радостью ходили в моих платьях, а я была такая гордая! И это были мои первые заработки, совсем неплохие деньги. Когда я приходила в бухгалтерию, начальник всегда говорил: «Ну вот, опять пришла Аня, сейчас все деньги у нас заберёт!»

- Кстати, как вы относитесь к деньгам? Как к средству достижения цели, или – как к цели?

- Конечно, это не цель, это достижение цели, деньги дают возможности. Как можно относиться к деньгам как к цели? Что их, солить?

- Некоторые «солят».

- Не знаю, видимо, у меня не так много денег, чтобы иметь их целью.









- Интересно, а почему актёры скрывают, сколько стоит их съёмочный день?

- Каждый актёр подписывает договор, где есть пункт о неразглашении суммы гонорара. Кто-то да, зарабатывает миллионы. Но если ты имеешь 2-3 работы в год и если эту общую зарплату разложить на месяцы, я не думаю, что она будет сильно отличаться от среднестатистической…

- Чему вы обучались для той или иной роли?

- Я очень люблю погружаться в профессию своих героинь. Специально нахожу людей, которые подробно рассказывают мне о том или ином ремесле. Например, я играла нейрохирурга в фильме «Авария». Нам повезло, мы снимали в реальной больнице. Нам выделили крыло, которое ремонтировалось. И мне на операции ассистировали настоящие нейрохирурги. Артисту всегда полезно находиться рядом с настоящими специалистами своего дела, потому что тебя всегда могут поправить. Я узнала, что операция на мозге может продолжаться в течение очень длительного времени, и нейрохирург не имеет возможности отойти куда-то, даже сходить в туалет. Они терпят! Это не смешно, люди находятся в постоянном напряжении. Операция делается очень мелкими движениями рук. Потому хирурги и берегут свои руки и никогда не будут, например, колоть дрова. Пальцы должны оставаться особо чувствительными.

- У вас была главная роль в картине «Суррогатная мать». Насколько этично, нравственно быть суррогатной матерью, на ваш взгляд?

- Мне понятно, почему женщины идут на это. Они идут от безвыходности, потому что им нужны деньги. И, скорее всего, это люди, оказавшиеся в какой-то критической ситуации, которым срочно необходима некая сумма. Но я всего этого не одобряю.

- А вы не узнавали, сколько стоит такое суррогатное материнство?

- Нет, не узнавала. У нас в фильме эта сумма произносится, так как она необходима для операции. Но я не знаю, насколько это соответствует действительности… Что касается людей, которые «заказывают» ребёнка, я их не могу судить. Разные бывают ситуации. Но я против неестественного рождения детей. Взяли и соединили сперматозоид с яйцеклеткой вне утробы матери. А потом вложили в чужое тело. Это действие явно не божественное, согласитесь.

- В фильме «Ника» вы играете галеристку. А какая вам самой живопись нравится? Разбираетесь ли вы в современном искусстве?

- В современном искусстве я ничего не понимаю, хотя по роли я должна была хорошо знать это направление. Мне самой нравится Климт, Модильяни.

- Вам приходилось когда-нибудь кардинально менять свой имидж?

- Это было во время съёмок в Москве сериала «Крот». Я приехала из Питера, мне было всё интересно. Даже то, что меня обрили наголо. Не нашлось ни одной сумасшедшей актрисы, которая согласилась бы на это.

- Чем Питер отличается от Москвы, на ваш взгляд?

- Я жила в Москве какое-то время. У каждого города свои особенности. Москва быстрая, Питер - спокойнее. В столице я работаю, а в Петербурге – отдыхаю.

АЛЕКСАНДР МАЛЮГИН