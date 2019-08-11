Актер Алексей Демидов: о «космосе», об «Истребителях» и Ангеле-Хранителе

Талантливый молодой актер Алексей Демидов хорошо знаком зрителям по фильмам-сериалам «Истребители: Последний бой», «Мишель», «Ангел-Хранитель», «Анна-детектив», «Торгсин»… Можно сказать, что творческая биография у Алексея только начинается, но в копилке актера уже много заметных ролей. Как простой мальчишка из Нижнего Новгорода покорил Москву – об этом Алексей Демидов рассказал нашему спецкору. Специально для «Аргументы Недели».

От автора

Признаюсь честно, я обратила внимание на актера Алексея Демидова, как зритель, после сериала «Истребители». Эдакий молодой и бесшабашный летчик, попав в полк, толком и не понимал, а что такое война? И как серия за серией он «превращался» в опытного воздушного аса, который видел смерть друзей, потерю любимой, и понял жизнь. Я всегда считала, что играть в картинах о войне молодым артистам сложно. Нужно почувствовать своего героя. У Алексея это получилось. Интервью с актером состоялось. Какой в жизни Демидов? Настоящий! Без «звездных понтов», без высокомерия. Искренне отвечал на вопросы и четко высказывал свое мнение о жизни.

- Алексей, вы закончили театральное училище в Нижнем Новгороде, а потом решили продолжить обучение в столичных вузах. Что вас не устраивало в вашем образовании? Возможно, это такой «карьерный ход»?

- В принципе меня все устраивало. В театральном училище Нижнего Новгорода были очень сильные преподаватели, которые дали своим студентам хорошую базу. Но я всегда мечтал о «Щуке». Вот и махнул после окончания учебы в родном городе в Москву. И у меня получилось. Правда я сперва попробовал свои силы в школе-студии МХАТ. Удачно. Но нужно было подождать пока «освободиться место». Дело в том, что курс был набран. Но это совсем ничего не значило: после первого полугодия некоторых студентов ждало отчисление. Да, такое бывает. И место бы освободилось. Но мне не терпелось учиться, и я отправился в Санкт-Петербург. Поступил в государственную академию театрального искусства. Но проучился всего один семестр.

- Но почему?

- В какой-то момент я понял, что мне стало не особо интересно учиться там. Я заново осваивал то, чему меня обучили уже в Нижнем Новгороде. Ничего нового! И меня это немного тяготило. Стал задавать себе вопрос: «А стоит ли дальше тут находиться?» Вопрос этот я долго себе задавал, но уйти из академии не решался. Помог случай. Вышел я как-то покурить….Сижу на лестнице и размышляю о будущем. Пока думал, то ко мне «присоединился» покурить однокурсник. Сидим вместе молча и дымим. И вдруг он говорит: «Нужно уходить!» Вот так просто. И в голове у меня четко сформировалась мысль – нужно уходить! Вот он очередной звонок! Я встал, собрал свои вещи и уехал в Москву.

- А что в Москве? Вам казалось, что там будет легче?

- Да нет. Я никогда на трудностях особо не зацикливался. Считал, что нужно что-то делать, чтобы был результат! Вот и стал ходить и «показываться» во все театры, студии и т.д.

- И вам повезло! Вы попали в труппу Театра «Содружество актеров Таганки». Как удалось?

- А по принципу… наглость – второе счастье! Ничего не боялся! Станцевать чечетку? Нет проблем! Умею! Прыгнуть с большой высоты – запросто! Полететь в космос? Да уже и там был! Сперва говорил. И делал правильно! Главное, чтобы обратили внимание! А уже потом разберемся в нюансах! Я уверен, что нужно идти и не останавливаться. Идти, показываться, не бояться! Другого варианта нет! Вот так меня заметил Николай Николаевич Губенко и пригласил в труппу.

- Алексей, у вас удачная и фильмография. Вы востребованный актер. Например, сериалы «Истребители: Последний бой» или «Ангел-Хранитель» очень любимы зрителями. Как вы попали в эти картины?

- Пригласили. Прошел пробы. Знаете, молодому актеру не стоит отказываться от съемок. Конечно, если картина… не совсем ерунда. Я считаю, что, например, «Истребители: Последний бой» - серьезная работа. Было сложно, но интересно.

- Вы научились управлять самолетом?

- Это были, конечно, не боевые самолеты, а маленькие «прогулочные». Знаете, есть такие небольшие самолеты, которые можно освоить быстро и получить сертификат. Естественно, что с нами летал инструктор. Как без этого? Помню, что в первый съемочный день меня посадили в самолет и заставили лететь! Я был в реальном шоке! Первый съемочный день, а снимаем серьезную сцену полетов. Я тогда даже возмутился: «Как? Это же невозможно!» Но пришлось. На съемках этого сериала была очень, очень теплая атмосфера. Работал с удовольствием!

- А в сериале «Ангел-хранитель»?

- Знаете, я не очень люблю своего героя из «Ангела-Хранителя». Вернее, не близок он мне. Я другой. Характер у меня по жизни другой. И поступки по жизни другие. Я не могу просто «катиться» по жизни и смириться с судьбой. Это не для меня. А мой Степан в «Ангеле-Хранителе» именно такой человек. Он меня иногда даже злил.

- Но роль у вас получилась! Кстати, вы человек суеверный? В том же «Ангеле» присутствует мистика, а в «Анне-детектив» так прямо «дружба» с нечистой силой. Не страшно «заигрывать» с потусторонним?

- Знаете, я к этому отношусь спокойно. Меня никакие мистические «истории» не преследовали после этих картин. Это просто работа. В гроб «с удовольствием», конечно, не лягу, но если этого будет требовать роль, то придется, видимо.

- Алексей, у вас скоро день рождения. Как будете отмечать? Любите этот праздник?

- Спокойно отношусь. Думаю, что посидим спокойно с друзьями, с женой, детьми. Знаете, когда меня спрашивают: «А что тебе подарить?», то я отвечаю: «Квартиру в центре Москвы!» Конечно, это несерьезно, но для меня важно общение. Общение с друзьями, с семьей. Пусть просто придут и будет уже хорошо!

- Благодарю за беседу.