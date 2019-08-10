Актриса Жюли Дельпи: Иногда я переставала верить в себя

Жюли Дельпи – актриса, которая вызывает «двойные эмоции»: невероятно хрупкая женщина с жестким взглядом на жизнь. Это обезоруживает собеседника. Обычно о таких говорят: «Красивая, но «стервь»!» Но французский зритель любит Жюли Дельпи. Да и российскому зрителю актриса знакома по картинам «Перед полуночью», «Два дня в Париже», «Три цвета: Белый»…

От автора

Застать Жюли Дельпи в Париже – редкость. Обычно она находится в Лос-Анджелесе, где практически постоянно проживает с любимым человеком и сыном. Если говорить честно, то я никогда не являлась поклонницей творчества Жюли Дельпи, но когда наши французские коллеги сообщили, что можно взять интервью с мадам Дельпи, то я с удовольствием сказала: «Yes».

- Мадам, вы француженка или американка? Простите, но я запуталась.

- Я себя ощущаю себя и француженкой, и американкой. Я родилась в Париже, но с детства меня всегда тянуло в Нью-Йорк. Возможно, такой интерес к Америке у меня сформировался после фильмов. Я с детства смотрела американские фильмы.

- Мадам, а что значит «быть парижанкой»? В чем секрет?

- Как это можно объяснить? Это можно только почувствовать: взгляд, легкая улыбка, небрежный локон, поворот головы. Нет, я не могу это объяснить!

- Я прочитала информацию, что вы симпатизируете феминисткам. Это верно?

- А что вас удивляет?

- Вы хрупкая, женственная и у вас есть любимый человек, и сын. Простите, но возможно я не разбираюсь в тонкостях феминизма.

- Это состояние души. Это возможность понять женщину и уважать женщину. Да, мне симпатичны феминистки. И даже считаю, что я одна из них. Но я бы никогда не смогла сказать: «Было бы лучше, если бы миром правили только женщины!» Нет, думаю, что и мужчины необходимы.

- Мадам, чтобы вы простили мужчине?

- Я бы не очень хотела углубляться в это. Если вы говорите, например, об изменах, то для любой француженки это не будет огромной трагедией. Я говорю о физической измене. Можно на многое закрыть глаза. Впрочем, это личный и очень, очень философский вопрос.

- Мадам, для многих женщин тема возраста – трагедия! Я говорю о тех женщинах, которые пытаются всеми силами продлить свою молодость. Ваше мнение? Стоит или нет?

- Я никогда не зацикливалась на своем возрасте. Меня устраивает мой возраст. И мне безразлично то, что думают об этом другие.

- Мадам, как вы обычно отдыхаете?

- А я и не чувствую особую усталость. Не так уж и часто я снимаюсь. Меня не так уж и часто приглашают в кино. Иногда я просто устаю от того, что целыми днями могу читать сценарии. Мне нравится писать песни, вкусно поесть… Многое чего мне нравится.

- Мадам, были ли у вас моменты, когда просто «опускались руки»? И что вы делали, чтобы выйти из такого состояния?

- У каждого человека бывали такие периоды в жизни. Были они у меня. Иногда я просто переставала верить в себя. Но жизнь переменчива! Сегодня – дождь, а завтра светит солнце. Я просто ждала, когда выглянет солнце. Я живу!

- Благодарю за беседу.