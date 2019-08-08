Актриса Милен Демонжо: Я никогда не соперничала с Брижит Бардо!

Эта актриса просто великолепна! И даже сейчас, когда ей немного за….она поражает своей элегантностью, удивительно красивыми глазами и бьющей энергией. В жилах актрисы течет украинская кровь. Как говорит мадам Демонжо: «Я о своих корнях никогда не забывала!» Неподражаемая Милен Демонжо.

- Мадам, в вас течет украинская кровь. Это сказывается на вашем темпераменте?

- Темперамент. Как мило. Да, я иногда бывала немного эмоциональной, но все в меру. Я же родилась и выросла на юге Франции. Моя мама, когда была совсем девочкой, уехала из России. Конечно, с родственниками. Это был долгий путь во Францию. Но никто из них не пожалел об этом. Была война. А это всегда печально.

- Вы начали свою карьеру с рекламы, как фотомодель. И очень успешно. Как вы попали в кино?









globallookpress.com, © Keystone Pictures USA

- Да, у меня очень неплохо получалось сниматься в рекламе. Я представляла косметику. Хотела ли я сниматься в кино? Конечно. Но очень была неуверенной девушкой. Тогда блистали на экране Ава Гарднер, Ингрид Бергман. Но наступило время молодых звезд, и я попала в этот «круг». Мой дебют в кино случился в 1953 году. Картина «Дети любви» была для меня успешной, и меня заметили. Вот так я и стала актрисой.

- Российский и советский зритель прекрасно помнит вашу Миледи из «Трех мушкетеров», и, конечно, трилогию «Фантомас». Вы пересматриваете эти фильмы?

- Очень редко. Зачем? Сейчас много прекрасных фильмов и красивых актрис. Да, иногда хочется посмотреть на себя в молодости. Но я спокойно воспринимаю свой возраст. В нем есть много прелестей.

- Например?

- Опыт и знания. Разве этого мало?

- Мадам, это правда, что вы дружили с Луи де Фюнесом? Каким он был человеком?

- Это громко сказано – дружила! Мы были в очень теплых отношениях, и он мне покровительствовал. Помогал, учил актерской профессии. Многие говорили, что у него несносный характер, но я этого не замечала. Он всегда был добр ко мне.

- Это правда, что вы соперничали с Брижит Бардо?

- Что за ерунда! Никогда я с Бардо не соперничала. Да, мы снимались в одно время, обе светловолосые и очень интересные женщины, но вражды между нами не было. Мы были в приятельских отношениях: могли поболтать, выпить бокал вина. У нее были свои поклонника, а у меня свои.









globallookpress.com, © Keystone Pictures USA



- Мадам, а какие мужчины вам нравились?

- Уверенные в себе. Те, которые шли по жизни зная, что они хотят. Те, которые уважали и ценили женщин. Настоящие мужчины.

- Стоит ли возрождать чувства, если они уходят?

- Нет. Я этого не делала. Зачем тратить силы на то, что уже ушло. Надо смотреть с интересом в будущее.

- Благодарю за беседу.