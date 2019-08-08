Латвийский хоккеист Родриго Аболс стал мужем!

Нападающий сборной Латвии по хоккею Родриго Аболс связал себя «узами Гименея» с очаровательной Паулой. Дебютант НХЛ в составе «Флорида Пантерз» женился! Специально для «Аргументы Недели» Родриго рассказал о своем счастье.

- Родриго, редакция «Аргументы Недели» от всего сердца поздравляет тебя и Паулы с бракосочетанием! Счастья, огромного счастья на целый век!

- Спасибо. Спасибо тебе, редакции. Очень приятно.

- Родриго, но вы так «тихо» поженились. Никто и ничего не знал!

- Почему никто не знал? Мои родители знали, моя невеста знала, брат и родственники. Мы просто не хотели наше личное торжество афишировать. Зачем? Счастье любит тишину. Мы просто хотели в небольшой компании отметить это мероприятие.

- Насколько я знаю, ты давно знаком с Паулой. Прости, а когда ты сделал предложение любимой?

- Наши отношения уже длятся пять лет. И предложение сделал давно! Когда я играл в Швеции, то Паула была рядом со мной. Она просто прекрасна. Я люблю ее и счастлив, что она стала моей женой. И хочу с ней прожить всю жизнь. Прожить счастливо.

- Вы изумительная пара: молодые, красивые, любящие. Родриго, твои родители были рады, что ты стал семейным человеком?

- Конечно. Наши отношения развивались на их глазах. И когда я объявил, что женюсь, то меня, конечно, родители поддержали. Они с большой теплотой относятся к Пауле.









- Почему свадьба на берегу моря? Почему такой выбор?

- Это красиво и романтично.

- Теперь ты с супругой уедешь в США. Ты же дебютант НХЛ. Паула с тобой поедет?

- Теперь мы официально вместе. Куда муж, туда и его любимая.

- Благодарю за беседу. Ангела-хранителя Вам!

- Спасибо!