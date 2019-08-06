Латвийский политик Олег Буров: немного о личном, о блокадном хлебе и редких мужских слезах

О «внешней» жизни политиков знают все. Они на виду. Но мало кто знает, что они делают за «закрытой дверью», о чем говорят с близкими и что хотят на самом деле. Пожалуй, один из самых, на сегодняшний день, популярных политиков Латвии – исполняющий обязанности мэра Риги Олег Буров. Наш спецкор встретился с г-ном Буровым и поговорил о… личном. Специально для «Аргументы Недели».

- Олег, что для вас семья? Часто у политиков их работа заменяет семью.

- Семья – самое важное, близкое и дорогое в моей жизни. Я горжусь своей семьей и знаю, чтобы не случилось в жизни мои родные будут со мной. Всегда!

- У вас хватает времени для общения с близкими?

- Конечно, хотелось бы побольше проводить время с родными, но, увы, есть еще и работа. Но мы всегда стараемся проводить вместе свободное время. Вот собираемся в отпуск на Валдай. И с нами едет моя мама, которой 90 лет. Более того, мы даже на пару дней заедем в Санкт-Петербург. Это у нас своеобразная традиция. Моя мама «встретила» войну в Петербурге, и для нее этот город очень близок. Ей просто повезло уехать в эвакуацию до того, как наступила блокада Ленинграда, но у нее до сих пор боль в сердце, когда она говорит об этом. Мой сын, которому 12 лет, знает, что такое блокадный хлеб, что такое «карточки» в то время и как было страшно их потерять. Мама рассказывает об этом.

- Но в таком почтенном возрасте сложно путешествовать!

- Моя мама молодец! Ничего. Потихоньку, потихоньку, но доедем.

- Насколько я знаю, но у вас есть еще взрослая дочь. Или я ошибаюсь?

- Есть и дочь. Есть и сын. Дочери 28 лет, а сыну 12 лет. Вот такая большая разница в возрасте. Но я счастливый отец.

- Ваш сын понимает, что отец его известный политик? Если честно, то пользуется «благами папы»?

- Быть известным политиком – большая ответственность. И не так все радужно и для детей. Они у меня не очень публичные. И это нормально. А какими «благами папы»? Я получаю зарплату, обеспечиваю семью. Так должен поступать любой нормальный мужчина. Дочь работает в школе и зарабатывает сама. А сына я никогда не баловал. Зачем? Дети должны понимать, что значит самим зарабатывать! И приучать к труду нужно с детства. Сын у меня прекрасно понимает, что он сам должен чего-то достичь в жизни! Сам! А не за счет папы. Это мое мнение.

- Олег, я знаю, что вы поступали несколько раз в медицинский институт. И не поступили. Так хотели стать врачом?

- Хотел. Да, поступал четыре раза, но, увы, не поступил. Помните, был такой фильм «Дни хирурга Мишкина»? Я просто «заболел» этим фильмом. Хотел быть, как главный герой! Для меня и сейчас, помощь и сострадание – не пустой звук. Но я «частично» воплотил свою мечту – стал фельдшером. Да, это мое первое образование. И убирал за больными, и мыл их, и держал за руку, когда боль была невыносима. Но так случилось, что не сумел стать врачом, но получил высшее экономическое образование.

- Были моменты, когда вы очень сильно переживали за детей? Можете ответить сразу? Не думая!

- Когда дочка была совсем маленькой, то мы поехали в отпуск на юг. И она заболела: поднялась большая температура, она горела вся, плакала. Вот тогда было страшно! Страшно так, что сердце выскакивало из груди. Был готов на все!

- Когда вы в последний раз плакали?

- И вопросы же у вас. Эту случилось тогда, когда мы приехали на место трагедии. Трагедия в Золитуде.

От автора

21.11.2013. в час «пик» обрушился торговый центр «Максима» в рижском районе Золитуде. В результате катастрофы погибли 54 человека, в том числе три спасателя, ранения получили 40 человек. На месте этой трагедии стоит памятник. Но предприимчивые бизнесмены, зная престижность района, хотят там открыть кафе…

Олег Буров

- Мы приехали в район Золитуде не так давно, чтобы встретиться с бизнесменами, которые маниакально хотят выкупить территорию, где произошла трагедия. Разговора не получилось! В нашей «команде» была девушка Алена, которая громко и четко сказала: «Мы не отдадим эту землю вам!» Честно, после ее слов я не мог сдержаться! Да, я заплакал. И не стесняюсь этого.

- Благодарю вас за беседу.