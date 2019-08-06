Российские звезды в Юрмале: Михаил Ефремов особенно любим латвийцами

Нет секрета, что российские представители шоу-бизнеса облюбовали Юрмалу. И это понятно: чистый воздух, приятный пляж, сосны и не так уж накладна сама покупка недвижимости. В Юрмале проживают почти «два десятка» артистов – Борис Моисеев, Аркадий Укупник, Владимир Винокур, Эммануил Виторган и т.д. Но, пожалуй, особняком от всей «звездной тусовки» стоит Михаил Ефремов.

Замечательного артиста в Латвии любят. Еще как!

Моя коллега и добрая приятельница рассказывала такой случай.

Ее дом в Юрмале находится недалеко от дома Михаила Ефремова. Ну как не соблазниться на интервью? Коллега «достала» телефон и позвонила актеру. Что-то сразу не получилось! Отдыхал, видать, Миша после трудов праведных. Но приятельница – женщина упертая! Нужно взять интервью у актера!

Удача не заставила себя долго ждать. Возвращаясь с работы, коллега забрела в магазин-кафе. Глянь, а в том заведении Михаил стоит в очереди. Приятельница обрадовалась – есть повод договориться об интервью!

Увы, удача – дама изменчивая! Нет, Михаил не отказал в беседе, но… Купив себе пива, актер тут же «откупорил его» и стал пить. Почему же интервью не состоялось? Я спросила об этом коллегу. Ответ меня приятно удивил: «Представляешь, он с таким наслаждением пил это пиво, что грех было его отвлекать!»









Как известно, добрые дела имеют свойство возвращаться!

Порядочная и очень профессиональная коллега, не теряя веры и надежды, позвонила еще раз Михаилу! Он обещал! Она ждала!

И вдруг раздался звонок! На другом конце трубки ее спросили: «Я звоню, видимо, с телефона актера Михаила Ефремова. Нашел телефон. Видно, он его потерял. А ваш номер в этом списке последний. Вот я и позвонил вам. Может передадите ему телефон?»

Коллега передала! Состоялось прекрасное интервью! Вот, что значит народная любовь!









Кстати, актер Михаил Ефремов живет в самом обычном доме. И не в центре Юрмалы. Как утверждает сам актер, любит он тишину и покой, а не тусовки.