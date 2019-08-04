Достаточно назвать песню «Ты знаешь, так хочется жить», как сразу становится понятно, что речь идет о московской группе «Рождество». Говорят, что эта песня до слез растрогала самого Владимира Путина. Как создавалась группа «Рождество»? Почему песни в жанре «шансон» так западают в душу слушателям? На эти и другие вопросы ответил солист группы «Рождество» Геннадий Селезнев. Специально для «Аргументы Недели».

- Геннадий, у вашей группы такое праздничное название - «Рождество». Как пришла идея назвать именно так группу?

- Название пришло в голову по Божьему велению. А история такая. Сколько себя помню, то всегда пел. Буквально с пяти лет. Мама ставила меня на табуретку, а я пел для гостей. Так вот, писал и пел песни всегда, но до того, как стал выступать для широкой публики, то занимался и бизнесом, и работал таксистом. И в один хороший день я написал песню «Цветы для Маши». Один мой знакомый услышал ее и привел меня к Андрею Насырову. У него была своя студия. Мы записали вокал на эту песню, а потом наши посиделки продолжились: мы пили чай, а я под гитару пел свои песни. Потом оказалось, что все мои песни записывались. Позже, когда Андрей прослушал их, то сказал: «Давай сделаем группу! Только нужно придумать название». А был канун православного Рождества. Я сел в машину и вижу, что на календаре 6 января. Что еще можно было лучшего придумать? Так вот и появилась группа «Рождество».

- Геннадий, вы занимались бизнесом, работали таксистом. Это профессии далекие от искусства. И вдруг профессионально стали выступать. Как решились?

- Так Бог распорядился. Я всегда писал стихи, пел и первый слушатель у меня была моя мама. Один раз она мне сказала: «Сынок, ты слушаешь чужие песни, а почему бы тебе самому не спеть?» Я тогда сразу не смог принять слова мамы. Это же было просто хобби. На что мне мама ответила: «То, что ты работаешь – хорошо. Но это твое хобби. А музыка и песни – твое настоящее». И мама оказалась права.

- Геннадий, в вашем репертуаре есть песня «Ты знаешь, так хочется жить». До слез пробирает. Как она создавалась?

- По строчкам. Я за три года потерял близких мне людей. И маму потерял. Она ушла от рака. Я возил ее на химиотерапию, в разные больницы и видел, как она хочет жить. Все видел. Но мамы не стало. А песня «Ты знаешь, как хочется жить» осталась. Через душу и сердце мое прошла эта песня.

- Это правда, что президент России Владимир Путин, когда слушал ее, то растрогался?

- Правда. Это был праздничный концерт в честь дня МВД России. Он проходил в Кремлевском дворце. Когда я пел эту песню, то вижу, что в дальнем ряду поднимается дедушка-ветеран, а за ним – второй, третий. А впереди стоит наш президент. Да, растрогала песня Владимира Владимировича. Правда.

- Геннадий, в одной из ваших песен есть слова: «Не живите с нелюбимыми – они просто друзья». Вы считаете, что не стоит жить с близким, но с нелюбимым человеком?

- Да, я так считаю. Сам два месяца назад развелся.

- Так ваше сердце сейчас свободно?

- Нет. Моя любовь сидит со мной рядышком. Оленька.

- Что для вас главное в женщине?

- Женщина должна быть родной. Как говорится, женщина создана с правого ребра мужчины. Родной и близкой должна быть. Чувствовать мужчину и понимать его.

- Геннадий, а без какого органа мужчина не мужчина?

- Вот вопросик! Без мозгов!

- А женщина?

- Без чувства юмора!

- Геннадий, а что вас может разозлить?

- Предательство и подлость. Бывает, что с этим сталкиваюсь и сейчас.

- Чего бы вы в жизни никогда делать не стали?

- Подличать не стал бы! Торговать водкой не стал бы! Много чего я делать бы не стал!

- Геннадий, а пожелайте нашим читательницам что-то доброе, светлое. Нашим женщинам.

- Берегите себя, дорогие. Думайте о себе, о своем здоровье. И пусть у вас будет такой спутник жизни, который позволит вам не работать, а заниматься собой, создавать уют, рожать детей!

От автора.

Знаете, бывает так в жизни журналиста, что состоялось интервью и все! А бывает так, что оно душу выворачивает. С какой теплотой и любовью Геннадий говорил о своей маме. Я сама очень рано потеряла свою маму, и мне была понятна его боль. В конце интервью я спросила Геннадия: «А когда вы плакали в последний раз?» И он очень просто, без, простите, «понтов» ответил: «Сейчас. Когда говорил о маме». Я поняла, что этот человек врать не будет. И поет он то, что пережил и почувствовал сам.

И специально для «Аргументы Недели» новые стихи Геннадия, которые обязательно станут песней. Я надеюсь!

«Мысли записать

Жаль не на чем,

Да и не зачем.

Память моя

запоминай как есть, все с листа.

Как вчера домой

я брел один

по темноте

среди одиночества.

А сегодня глянь

И фонарь горит и шелестит листва…

Есть!

Счастливые моменты

Еще как,

Накроют нас,

когда вниз летишь,

и понимаешь, где то,

есть еще твой шанс!

Зацепиться!

Словом, делом, даже взглядом,

На крайняк.

За крючок, что не отпустит,

И не даст совсем пропасть,

На дно упасть…

Все течет, все меняется!

Вот об этом песня моя.

Год за годом жизнь продолжается

И у каждого в ней строчка своя!

Все течет, все меняется!

Вот об этом песня моя

Год за годом жизнь продвигается

И Слава Богу, что Вы есть у меня

Вера моя и Друзья!

Селезнев Г. 2 августа 2019 год.









Татьяна Тимука. Спецкор в странах Прибалтики