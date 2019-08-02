Интарс Бусулис: о дружбе, о «трех аккордах», о Раймонде Паулсе

Яркий, харизматичный, трудолюбивый и очень талантливый латвийский певец Интарс Бусулис полюбился российскому зрителю. А в Латвии его просто обожают! Звезда, таких громких шоу, как «Голос», «Точь-в точь», «Три аккорда» рассказал нашему спецкору в странах Прибалтики о тайнах закулисья, о дружбе с российскими актерами и, конечно, о фестивалях. Итак, Интарс Бусулис! Эксклюзивное интервью для «Аргументы Недели».

- Интарс, как вам удалось влюбить в себя российского зрителя?

- Я не знаю! Честно! Когда я выступаю, то у меня нет цели понравиться. Я не любуюсь собой. Просто честно и с душой делаю то, что люблю. Искренность зритель чувствует. Я так думаю.

- Вы принимаете участие в популярной программе «Три аккорда». Как вы попали в этот проект?

- Все началось с шоу «Голос». Потом была программа «Точь-в-точь», а уже потом и «Три аккорда». Меня приглашали и на первый сезон, но не получилось – было много концертов. А потом, когда я распланировал и съемки в программе, и свои концерты, но и звезды сошлись! Я рад, что попал в этот проект. Много интересных встреч, много нового и есть определенный вызов попробовать себя в ином качестве. Я исполнял и песню Владимира Высоцкого, и шансон.

- Вы великолепно исполнили песню Ива Монтана. Вас кто-то «готовил» из редакции программы?

- Нет! Нас никто в этой программе не готовит. Все делаем сами. Например, я обращался к учителям, чтобы мне «поставили» французское произношение. Это в программе «Точь-в-точь» с нами работает и гример, и преподаватель по вокалу. А в «Трех аккордах» мы предоставлены сами себе.

- Интарс, вы просто везунчик! Не испытываете зависть на себе своих коллег?

- Нет! Какая зависть? И близко такого нет! Нужно просто честно работать и быть позитивным человеком.

- У вас есть друзья среди российских артистов?

- Есть. У меня хорошие отношения с Филиппом Киркоровым, с Еленой Ваенгой, с Денисом Клявером. Прекрасные артисты и замечательные люди. У нас добрые и человеческие отношения.

- Как ваша семья относится к тому, что вы часто вне дома? Гастроли, съемки…

- У меня хватает время на семью. Каждое лето мы обязательно отдыхаем под Ригой, в славном местечке Талси. И это очень здорово. Обычно я еду в Россию один. А дома меня ждут. Мои домашние прекрасно понимают, что такое жизнь артиста.

- Вы осознаете свою популярность?

- Мне до нее еще далеко! И это честно! Нужно работать, работать! Нужно идти, идти вперед!

- Это правда, что Лайма Вайкуле «везет» свой фестиваль «Рандеву» в Одессу? И вы там будете в роли ведущего?

- Правда. 8 августа. Я буду там только один день. И в роли ведущего.

- Интарс, а почему наша латвийская легенда Раймонд Паулс не был на нынешнем фестивале у Лаймы?

- Раймонд Паулс не очень любит масштабные концерты. Ему по душе камерные залы. И его можно понять! Возраст. Да и популярность у него мировая. Это его выбор и нужно уважать такое решение.

- У вас намечается участие еще в шоу в России?

- Я бы с удовольствием поехал! Приглашайте. А пока готовлюсь к концерту в России, который состоится в марте следующего года.

- Благодарю за беседу. Надеюсь, что вы не откажете нашему изданию еще в одном интервью!

- Любой ваш каприз! Спасибо «Аргументы Недели»!