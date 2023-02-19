Две школьницы-подростка упали с крыши многоэтажки на юго-востоке Москвы

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19 февраля 2023, 22:39 Источник: Msk1

Скорая помощь, Aleksander Polyakov/globallook.com

Две московские школьницы упали с крыши многоэтажного дома в московском районе Жулебино. Обе девочки погибли. Об этом сообщает РИА-Новости.

Подробности происшедшего рассказал сайт Мsk1. По информации издания, девочкам было около 15 лет. На крышу дома по улице Генерала Кузнецова они поднялись в верхней одежде. Перед тем как шагнуть вниз, они сняли свои куртки. У одной из них была найдена записка, содержание которой не раскрывается.

По рассказам очевидцев, одна из девочек погибла сразу, вторая скончалась в больнице.

Обстоятельства происшедшего и личности погибших в настоящее время устанавливаются.