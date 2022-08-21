В Ульяновской области в результате ДТП с пассажирским автобусом и фурами погибли 15 человек

В Николаевском районе Ульяновской в воскресенье днем произошло крупное ДТП, в результате которого микроавтобус оказался зажат между двумя фурами. По данным УМВД региона, погибли 15 человек, четверо госпитализированы в тяжелом состоянии.
По информации ульяновской полиции, авария произошла из-за того, что водитель фуры выехал на полосу встречного движения. Сам предполагаемый виновник ДТП погиб.
По предварительным данным, в микроавтобусе ехали граждане Казахстана, сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.
В настоящее время движение по трассе в районе происшествия перекрыто, работают экстренные службы, медики и полиция.
Накануне аналогичная авария произошла в Ногайском районе Дагестана. Погибли 8 человек.