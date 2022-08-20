Количество погибших в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Дагестане достигло восьми

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20 августа 2022, 12:25 Источник: Telegram

скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Количество погибших в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Ногайском районе Дагестана к настоящему моменту увеличилось до восьми. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.

Ранее в пресс-службе Министерства внутренних дел региона заявили, что микроавтобус, который вез гостей на свадьбу, столкнулся с грузовиком, вследствие чего погибли семь человек. Отмечалось, что пять человек попали в больницу в критическом состоянии. За их жизни сейчас ведут борьбу врачи.

К настоящему моменту количество жертв дорожно-транспортного происшествия возросло до восьми.