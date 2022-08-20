Пострадавшие при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Дагестане находятся в критическом состоянии

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20 августа 2022, 11:00 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В пресс-службе минздрава Дагестана утром в субботу, 20 августа, заявили, что пострадавшие при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Ногайском районе сейчас находятся в критическом состоянии.

Ранее стало известно, что "Газель", которая везла гостей на свадьбу, столкнулась с грузовиком, вследствие чего погибли семь человек. Гопспитализированы были пятеро граждан.

В минздраве отметили, что в настоящий момент бригада специалистов Дагестанского центра медицины катастроф совместно с медиками медсанчасти поселка Кочубей стараются вывести пострадавших из критического состояния, чтобы транспортировать их в клиники Махачкалы медицинским вертолетом.