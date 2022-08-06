В администрации Херсонской области опровергли информацию о смерти замглавы Новокаховской ВГА Виталия Гуры после покушения

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6 августа 2022, 18:04 Источник: ТАСС

"Скорая помощь". Фото: Mikhail Pletsky/globallook.com

Заместитель главы военно-гражданской администрации Новой Каховки Виталий Гура находится в реанимации, информация о его смерти не подтверждается. Об этом сообщил в субботу агентству ТАСС замглавы ВГА Херсонской Области Кирилл Стремоусов.

«Находится в больнице в тяжелом состоянии, в реанимации. Смерть не подтверждаем», - сказал он корреспонденту ТАСС.

Ранее военкор ВГТРК Юрий Котенок сообщил, что Гура, на жизнь которого было совершено покушение, скончался во время транспортировки в больницу Крыма.

Сообщение о покушении распространила в субботу пресс-служба администрации Новой Каховки. На Гуру напали в его доме, мужчина получил многочисленные огнестрельные ранения.