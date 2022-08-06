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Аргументы Недели Общество 13+

В Новой Каховке произошло покушение на замглавы администрации Херсонской области Виталия Гура

, 14:06 Источник: РИА Новости

В Новой Каховке произошло покушение на замглавы администрации Херсонской области Виталия Гура
Виталий Гур

В Новой Каховке в субботу произошло покушение на заместителя главы администрации Херсонской области Виталия Гура.

Источник РИА Новости в администрации Херсонской области рассказал, что неизвестный выстрелил в Гура у дома, где он проживает, предположительно из пистолета Макарова. На месте покушения обнаружены стреляные гильзы от этого оружия.

Гура госпитализировали. Он находится в очень тяжелом состоянии. Сейчас решается вопрос о перевозке херсонского чиновника в одну из больниц Крыма.

В пятницу стало известно о госпитализации главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Сальдо доставили в Москву. Он находится в реанимации, пишет газета "Известия".

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