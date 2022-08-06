Военкор Котенок сообщил о смерти замглавы Новокаховской администрации, на которого было совершено покушение

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6 августа 2022, 16:57 Источник: Telegram

Пистолет Макарова, Nikolay Gyngazov/globallook.com

Замглавы военно-гражданской администрации Новой Каховки Виталий Гура скончался во время транспортировки в Крым после совершенного покушения на него. Об этом сообщил в субботу в своем телеграм-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

«Виталий Гура скончался во время транспортировки в Крым. Украинские каналы открыто празднуют очередной успешный теракт», - написал Котенок.

Ранее сообщалось, что Гура, который отвечал в администрации Новой Каховки за ЖКХ, был тяжело ранен в субботу у себя дома — предположительно из пистолета Макарова. В критическом состоянии он был госпитализирован в больницу, после чего было принято решение о его транспортировке в Крым.