Глава Башкирии Радий Хабиров о ДТП, в котором погибли четыре девушки: я рыть землю буду, но наказания негодяй не избежит

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19 июля 2022, 08:34

фото: паблик БашДТП | Уфа и Башкортостан, Вконтакте

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о ДТП в Башкирии, в котором 23-летний водитель автомобиля Аudi насмерть сбил четырех девушек, одна из которых - несовершеннолетняя. Водитель арестован на два месяца.

Глава ГИБДД Республики Башкортостан Владимир Севастьянов сообщил, что освидетельствование водителя показало 0,333 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

По данному факту в Башкирии возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Виновнику грозит до 15 лет тюрьмы.

В СМИ пишут, что молодой человек - из очень состоятельной семьи. В соцсетях он называет себя brilliant. Предположительно, он учится в Октябрьском филиале УГНТУ.

На своем новом автомобиле он устроил гонки на объездной дороге села Бакалы. Разогнавшись скорости до 110 км/ч, наехал на идущих по обочине девушек. Они скончались на месте происшествия.

Девушкам было от 16 до 19 лет. После окончания местной школы они в Уфе учились музыке и подрабатывали в кафе в селе. В понедельник, 18 июля, ранним утром девушки возвращались из "Трактира" и шли встречать рассвет. Они успели пройти от кафе всего 60 метров, - передает РЕН-ТВ.

Глава администрации Бакалинского района Александр Андреев выразил соболезнования близким и друзьям погибших. По словам Андреева, "все девушки были очень активные, талантливые и ответственные".

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал взять расследование этого страшного ДТП под личный контроль.

"Негодяй понесет наказание. Вот я рыть землю буду, но наказания он не избежит. Максимально жестокое наказание должно быть", – заявил он.

Хабиров попросил Андреева взять расходы на погребение девушек на администрацию района.

Сегодня в ДТП в Башкирии ранним утром погибли три человека. На данный момент стало известно о гибели четырех человек.